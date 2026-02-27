मोदींचा इस्रायल दौरा ठरणार एक मैलाचा दगड; दोन प्राचीन संस्कृतींमधील मैत्रीचा मजबूत गड

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत सक्रिय दोन दिवसांच्या राज्य दौऱ्या दरम्यान, त्यांनी इस्रायली संसद, नेसेटला संबोधित केले आणि त्यांचे भाषण संपूर्ण जगाने लक्षपूर्वक ऐकले. मोदी अशा संवेदनशील वेळी इस्रायलला भेट देत आहेत, जेव्हा बहुतेक देश मध्य पूर्वेतील त्यांच्यातील संबंध स्पष्टपणे ओळखू शकत नाहीत. भारतीय पंतप्रधान म्हणून प्रथमच इस्रायली संसदेला संबोधित करताना मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, “येथे उभे राहून मला सन्मान वाटतो. मी एका प्राचीन संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करत आहे, दुसऱ्या प्राचीन संस्कृतीला संबोधित करत आहे.”
पंतप्रधान मोदी जेव्हा इस्रायली संसदेत प्रवेश केला तेव्हा इस्रायली खासदारांनी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी उभे राहूनच त्यांचे कौतुक केले नाही तर “मोदी, मोदी” असे जयघोषही केले. इस्रायली संसदेचे सभापती अमीर ओहाना यांनी इस्रायली संसदेचा सर्वोच्च सन्मान असलेल्या नेसेट पदकाने त्यांना सन्मानित केले. इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी त्यांचे वर्णन “भावासारखे” असे केले.
पंतप्रधान मोदींचे ज्यूंसाठी महत्त्वपूर्ण विधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे भाषण राजकारणापासून भावनिक आणि सांस्कृतिक रंगात बदलले आणि ते म्हणाले, “मी अभिमानाने म्हणू शकतो की भारतातील यहूदी न घाबरता, भेदभाव न करता आणि छळाशिवाय एकत्र राहतात. त्यांनी त्यांचा विश्वास जपला आहे आणि भारतीय समाजात त्यांचा पूर्ण सहभाग आहे.” इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही ही भावना व्यक्त केली आणि म्हटले की, “भारत आणि इस्रायलमधील संबंध खूप खास आणि मजबूत आहेत. देशांमधील संबंध केवळ राजनैतिक नाहीत तर ते हृदयापासून जोडलेले आहेत. भारत ही एक अशी संस्कृती आहे जिथे ज्यूंवर कधीही छळ झाला नाही. ज्यू समुदायाचे तिथे नेहमीच स्वागत आणि आदर केला जातो.”
भारत-इस्रायल संबंध २००० वर्षांहून अधिक जुने
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की भारत आणि इस्रायलमध्ये २००० वर्षांहून अधिक जुने संबंध आहेत. भारताचा उल्लेख एस्थरच्या पुस्तकात आहे आणि आमच्या व्यापारी संबंधांचा उल्लेख तालमूदमध्ये आहे. पहिल्या महायुद्धादरम्यान, ४,००० हून अधिक भारतीय सैनिकांनी आताच्या इस्रायलमध्ये आपले प्राण अर्पण केले. म्हणूनच, आमचे नाते आपल्या रक्तात आणि बलिदानात रुजलेले आहे. मोदींनी भर दिला की आपण प्रत्येक पावलावर दहशतवादाचा सामना केला आहे आणि म्हणूनच, आम्ही त्याच्याविरुद्ध कठोर लढाई लढू.
मोदींनी मुंबईतील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख केला आणि दोन वर्षांपूर्वी हमास या कट्टरपंथी संघटनेने इस्रायलमध्ये केलेल्या बर्बर दहशतवादी हल्ल्याचाही निषेध केला. मोदी म्हणाले की भारताला दहशतवादाची किंमत माहित आहे. २६/११ च्या अशाच हल्ल्यात ज्या नागरिकांनी आपले प्राण गमावले त्यात इस्रायली ज्यूंचाही समावेश होता.
खरं तर, मोदींच्या भेटीमागील प्राथमिक स्वार्थ म्हणजे इस्रायलने भारताला त्यांची हवाई संरक्षण प्रणाली, एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच प्रदान करणे जे कमी आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि रॉकेट हल्ल्यांपासून संरक्षण करते. भारत केवळ आयर्न डोम आणि डेव्हिड स्लिंग या दोन प्रमुख प्रणाली मिळवू इच्छित नाही, तर असे म्हटले जात आहे की इस्रायल आता भारतासोबत या प्रणाली भारतात विकसित करेल, जेणेकरून भविष्यात चीन आणि पाकिस्तानमधील युती आणि तुर्कीच्या कृतींमुळे भारताचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. सर्व जागतिक राजनैतिक आणि संदेशवहनाकडे दुर्लक्ष करून, पंतप्रधान मोदींनी आपली सामरिक शक्ती अजिंक्य राहावी यासाठी इस्रायलला भेट दिली आहे. म्हणून, ही भेट सामान्य भेट नाही; ती स्वतःच ऐतिहासिक आहे.
दोन प्राचीन संस्कृतींमधील मजबूत मैत्री
पंतप्रधान मोदी इस्रायलच्या दोन दिवसांच्या राजकीय दौऱ्यावर दुसऱ्यांदा तेल अवीव विमानतळावर उतरले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी केवळ लाल गालिचा अंथरण्यात आला नव्हता तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि त्यांच्या पत्नी सारा नेतान्याहू देखील विमानतळावर उघड्या हातांनी वाट पाहत होते. इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी भारतीय पंतप्रधानांचे ज्या उबदार स्वागत केले आणि त्यांना “आशियाचा सिंह” असे संबोधले, ते सिद्ध करते की भारत आणि इस्रायलमधील ही मैत्री केवळ दोन देशांमधील मैत्री नाही तर दोन प्राचीन संस्कृतींमधील मजबूत मैत्री आहे.
लेख – डॉ. अनिता राठोड
