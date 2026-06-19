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HCLटेक ग्रँट 2026 : ग्रामीण विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांना 24 कोटींचे अनुदान; अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून

Updated On: Jun 19, 2026 | 05:28 PM IST
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सारांश

HCL फाउंडेशनने HCLटेक ग्रँटच्या 12 व्या आवृत्तीची घोषणा करत ग्रामीण विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून अर्ज मागवले आहेत. पाणी, जैवविविधता, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी एकूण 24 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

HCLटेकच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांचे संचालन करणाऱ्या HCL फाउंडेशनने HCLटेक ग्रँटच्या 12 व्या आवृत्तीची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भारतात शाश्वत विकास आणि समुदायाच्या नेतृत्वाखाली परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. पाणी, जैवविविधता, आरोग्य आणि शिक्षण या चार महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्थांसाठी एकूण 24 कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

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या योजनेअंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रातील निवड झालेल्या चार स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येकी 5 कोटी रुपये दिले जातील. याशिवाय इतर आठ संस्थांना त्यांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. इच्छुक संस्थांनी 30 जून 2026 पर्यंत अर्ज करायचे असून त्यासाठी HCL फाउंडेशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करता येणार आहे.

HCL फाउंडेशनच्या संचालिका डॉ. निधी पुंधिर यांनी सांगितले की, तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था स्थानिक समस्यांचे वास्तव समजून घेत प्रभावी उपाययोजना राबवतात. त्यामुळे अशा संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना व्यापक स्वरूप देणे आणि देशभरात शाश्वत बदल घडवून आणणे हा HCLटेक ग्रँटचा मुख्य उद्देश आहे.

गेल्या काही वर्षांत या ग्रँटमधून राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा लाभ 61 हजारांहून अधिक गावांतील सुमारे 23 लाख नागरिकांना झाला आहे. या उपक्रमांतर्गत 3 लाखांपेक्षा जास्त वृक्षलागवड, 68,300 हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीचे पुनरुज्जीवन तसेच 67 हजार टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट घडवून आणण्यात यश आले आहे.

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HCL फाउंडेशनने आतापर्यंत HCLटेक ग्रँटच्या माध्यमातून 203 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी देण्याचे वचन दिले आहे. यंदाच्या आवृत्तीच्या निमित्ताने CSR क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी भुवनेश्वर, चेन्नई, नागपूर आणि दिल्ली येथे देशव्यापी परिसंवादांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्था, धोरणकर्ते, तज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना एकत्र आणून सामाजिक विकासासाठी नवे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

Web Title: Hcl tech grant 2026 24 crore grant for ngos working in rural development

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Published On: Jun 19, 2026 | 05:28 PM

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