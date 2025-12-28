Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Electronics Manufacturing News: ‘हा’ देश बनला जगातील दुसरा मोठा मोबाईल उत्पादक; तब्बल ११.३ लाख कोटींपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले की, गेल्या ११ वर्षांत भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ६ पटीने वाढले आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 10:58 AM
Electronics Manufacturing News: 'हा' देश बनला जगातील दुसरा मोठा मोबाईल उत्पादक; तब्बल ११.३ लाख कोटींपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

Electronics Manufacturing News: 'हा' देश बनला जगातील दुसरा मोठा मोबाईल उत्पादक; तब्बल ११.३ लाख कोटींपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात तेजी,उत्पादन आणि निर्यात वाढली
  • भारतातील लाखो लोकांना मिळाला रोजगार
  • इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ३.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली
Electronics Manufacturing News: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले की, गेल्या ११ वर्षांत भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे त्यांनी कौतुक केले, त्यांनी सांगितले की या काळात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ६ पटीने वाढले आहे आणि निर्यात ८ पटीने वाढली आहे. मंत्र्यांच्या मते, २०१४-१५ आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन १.९ लाख कोटी रुपये होते, जे २०२४-२५ मध्ये ११.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ०.३८ लाख कोटी रुपयांवरून ३.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

हेही वाचा: Tractors Sales Growth: यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार ‘खुशखबर’, जीएसटी कपातीमुळे स्वस्त होणार ट्रॅक्टर; विक्रीत १७% वाढीचा अंदाज

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, या क्षेत्रात १३,४७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, ज्यामुळे उत्पादन ९.८ लाख कोटी रुपयांचे झाले आहे. यामुळे अंदाजे २.५ दशलक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील ही वाढ ही पंतप्रधान मोदींच्या व्यापक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनाचा परिणाम आहे. सेमीकंडक्टर आणि घटक उत्पादनाचा विस्तार होत असताना, रोजगाराच्या संधी आणखी वाढतील. गेल्या पाच वर्षांत पीएलआय-एलएसईएमद्वारे १.३ लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामध्ये जागतिक आणि भारतीय कंपन्यांचा सहभाग आहे. मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. २०१४-१५ मध्ये, देशात फक्त दोन मोबाईल फोन उत्पादन युनिट होते, जे आता जवळजवळ ३०० पर्यंत वाढले आहेत.

हेही वाचा: भारताची 2026 मध्ये गरुडझेप! तोडणार FDI चे रेकॉर्ड; मेगा डिल्स अन्…

मेक इन इंडियाला मिळाले यश

सरकार आता तयार उत्पादनाव्यतिरिक्त मॉड्यूल, घटक, उप-मॉड्यूल आणि यंत्रसामग्रीच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम अंतर्गत १.१५ लाख कोटीचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे १०.३४ लाख कोटींचे उत्पादन आणि १.४२ लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. वैष्णव म्हणाले की, १० सेमीकंडक्टर युनिट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी तीन युनिट्सनी आधीच पायलट किंवा प्रारंभिक उत्पादन सुरू केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतात उत्पादन सातत्याने वाढत आहे आणि निर्यातही वाढत आहे. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, मेक इन इंडियाचे खरे यश हेच आहे.

Web Title: India is the worlds second largest mobile manufacturer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर
1

Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर

India Logistics Sector: भारताची लॉजिस्टिक्समध्ये मोठी झेप! लॉजिस्टिक्स सुधारणा कशा बदलत आहेत भारताची जागतिक व्यापारातील भूमिका?
2

India Logistics Sector: भारताची लॉजिस्टिक्समध्ये मोठी झेप! लॉजिस्टिक्स सुधारणा कशा बदलत आहेत भारताची जागतिक व्यापारातील भूमिका?

India Semiconductor Mission 2.0: ‘Made in India Chips’ लवकरच! बजेट 2026 मध्ये होणार ऐतिहासिक घोषणा
3

India Semiconductor Mission 2.0: ‘Made in India Chips’ लवकरच! बजेट 2026 मध्ये होणार ऐतिहासिक घोषणा

India Electronics Exports: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांना मिळाली जागतिक पसंती; तब्बल निर्यात ‘इतक्या’ कोटींच्या दिशेने
4

India Electronics Exports: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांना मिळाली जागतिक पसंती; तब्बल निर्यात ‘इतक्या’ कोटींच्या दिशेने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM