Electronics Manufacturing News: ‘हा’ देश बनला जगातील दुसरा मोठा मोबाईल उत्पादक; तब्बल ११.३ लाख कोटींपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, या क्षेत्रात १३,४७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, ज्यामुळे उत्पादन ९.८ लाख कोटी रुपयांचे झाले आहे. यामुळे अंदाजे २.५ दशलक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील ही वाढ ही पंतप्रधान मोदींच्या व्यापक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनाचा परिणाम आहे. सेमीकंडक्टर आणि घटक उत्पादनाचा विस्तार होत असताना, रोजगाराच्या संधी आणखी वाढतील. गेल्या पाच वर्षांत पीएलआय-एलएसईएमद्वारे १.३ लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामध्ये जागतिक आणि भारतीय कंपन्यांचा सहभाग आहे. मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. २०१४-१५ मध्ये, देशात फक्त दोन मोबाईल फोन उत्पादन युनिट होते, जे आता जवळजवळ ३०० पर्यंत वाढले आहेत.
मेक इन इंडियाला मिळाले यश
सरकार आता तयार उत्पादनाव्यतिरिक्त मॉड्यूल, घटक, उप-मॉड्यूल आणि यंत्रसामग्रीच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम अंतर्गत १.१५ लाख कोटीचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे १०.३४ लाख कोटींचे उत्पादन आणि १.४२ लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. वैष्णव म्हणाले की, १० सेमीकंडक्टर युनिट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी तीन युनिट्सनी आधीच पायलट किंवा प्रारंभिक उत्पादन सुरू केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतात उत्पादन सातत्याने वाढत आहे आणि निर्यातही वाढत आहे. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, मेक इन इंडियाचे खरे यश हेच आहे.