पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह...

महापौरांसाठी ‘हायक्रॉस’, विरोधी पक्ष नेता व शहर सुधारणा समिती अध्यक्षांना ‘व्हिक्टोरिअस’ या अद्ययावत तंत्रज्ञानयुक्त आलिशान गाड्या मिळणार आहेत, तर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह समिती अध्यक्षांनाही तितक्याच महागड्या गाड्या मिळणार आहेत. महापालिकेकडून अशा २८ गाड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत, त्यावर तब्बल सव्वापाच कोटी रुपये इतका खर्च केला जाणार आहे. परंतु, या गाड्या खरेदी करतानाच महापालिकेला ई व्हेईकल संदर्भात घेतलेल्या स्वत:च्या निर्णयाचा विसर पडला आहे.
महापालिका सभागृहात यासंदर्भात प्रस्ताव मंजुर झालेला आहे. महापालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यासाठी वाहन खरेदी करताना ते ई व्हेईकल असावे असा निर्णय घेण्यात आला हाेता. पहील्या टप्प्यात अधिकाऱ्यांसाठी ई व्हेईकल (कार ) घेण्यात आल्या. यासाठी महापािलकेच्या विविध कार्यालय, तसेच मुख्य इमारतीच्या पार्कींगच्या जागेत चार्जींग स्टेशनही उभी केली गेली हाेती.
काेणत्या गाड्या घेणार ?
महापौरांसाठी वाहनांच्या ‘एसयूव्ही’ प्रकारातील वाहन खरेदी केले जाणार आहे. ‘इनोव्हा हायक्रॉस’ हे ते आलिशान वाहन असेल. यासाठी २५ लाख ४१ हजार १५७ रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. विरोधी पक्ष नेता, शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष यांच्यासाठी देखील ‘एसयूव्ही’ प्रकारामधील ‘मारुती व्हिक्टोरिअस’ ही कार खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठी १५ लाख ६५ हजार १५७ रुपये खर्च केले जाणार आहेत. उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, सभागृह नेता यांच्यासाठी सेदान प्रकारातील ‘ह्युंदाई व्हर्ना’ कार खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी प्रत्येकी १४ लाख रुपये इतका खर्च केला जाईल. प्रभाग समिती आणि विषय समितीच्या अध्यक्षांसाठी ग्रॅंड विटारा ही कार घेतली जाईल. त्यासाठी प्रत्येकी १४ लाख रुपये माेजले जाणार आहेत.