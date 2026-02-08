Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Bihar Crime Four Friends Together Took An Extreme Step They All Worked In The Same Company What Exactly Happened

Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

बिहारच्या सहरसा जिल्ह्यात मक्याच्या शेतात चार तरुणांनी विषप्राशन केल्याची धक्कादायक घटना घडली. यातील दोघांचा मृत्यू झाला असून दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिस तपास सुरू असून मृत्यूचे नेमके कारण पोस्टमार्टमनंतर स्पष्ट

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:37 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • सहरसा (बिहार) येथे चार तरुणांनी एकत्रित विषप्राशन केलं.
  • दोन तरुणांचा मृत्यू, दोघे रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत.
  • घटनास्थळी संशयित द्रव असलेली बाटली व प्लास्टिक ग्लास जप्त.
  • विषप्राशनाचं कारण अद्याप अस्पष्ट; पोलिसांचा तपास सुरू.
बिहार: बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चार तरुणांनी मिळून एकत्रितपणे विष प्रश्न करून टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. त्यांनी विषप्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. या चौघातून दोघांचा मृत्यू झाला. हे चारही तरुण एकाच डान्स कंपनीशी संबंधित होते. सनी देओल सादा आणि राजा सादा अशी मृत तरुणांची नावं आहेत. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. हि घटना बिहारच्या सहरसा जिल्ह्यातील ही घटना आहे.

Dharshiv Crime: तुळजापुरात बारसमोर दोन गटांत हाणामारी; अज्ञाताचा गोळीबार, शहरात खळबळ

दोन तरुण अत्यंत गंभीर

या घटनेतील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर यात दोघांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. 18 वर्षीय मुरारी कुमार आणि 16 वर्षीय सानोज सादा अशी नाव आहे. त्यांना तातडीने उपचारासाठी खगडिया येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या चौघांनीही एकाच विषारी पदार्थाचे सेवन केले होते, त्यानंतर त्यांची प्रकृती अचानक खालावली आणि दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. राजा सादा आणि सनी देओल सादा अशी मृत्यू झालेल्या तरुणांची नावे आहे.

तपासात काय समोर?

पोलीस तपासात समोर आले की, ही घटना एका मक्याच्या शेतात घडली. घटनास्थळावरून पोलिसांनी जप्त केलेल्या बाटलीत हिरव्या आणि निळ्या रंगाचा द्रव पदार्थ आढळून आला आहे. तसेच घटनास्थळी चार प्लास्टिक ग्लास देखील सापडले आहेत. हा द्रव पदार्थ एखादे कीटकनाशक असावे असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

का केली आत्महत्या ?

मृत्यचे नेमके कारण पोस्ट मारतं अहवाल आल्यानंतरच स्पष्ट होईल. या तरुणांनी हे विषारी पदार्थ कोणत्या परिस्थितीत आणि का प्रश्न केले याचा शोध पोलीस घेत आहेत. सध्या पोलीस सर्व बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास करत असून वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

Uttarpradesh Crime: प्रियकराचा दुसरीकडे लग्न ठरलं; प्रेयसीने संतापून थेट अॅसिड फेकलं; न्यायालयाने सुनावली आजन्म कैद

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बिहारमधील सहरसा जिल्ह्यातील मक्याच्या शेतात.

  • Que: किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: चारपैकी दोन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर आहेत.

  • Que: पोलिसांनी काय माहिती दिली?

    Ans: कीटकनाशक सेवनाचा प्राथमिक अंदाज असून पोस्टमार्टम अहवालानंतर कारण स्पष्ट होईल.

Web Title: Bihar crime four friends together took an extreme step they all worked in the same company what exactly happened

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharshiv Crime: तुळजापुरात बारसमोर दोन गटांत हाणामारी; अज्ञाताचा गोळीबार, शहरात खळबळ
1

Dharshiv Crime: तुळजापुरात बारसमोर दोन गटांत हाणामारी; अज्ञाताचा गोळीबार, शहरात खळबळ

Uttarpradesh Crime: प्रियकराचा दुसरीकडे लग्न ठरलं; प्रेयसीने संतापून थेट अॅसिड फेकलं; न्यायालयाने सुनावली आजन्म कैद
2

Uttarpradesh Crime: प्रियकराचा दुसरीकडे लग्न ठरलं; प्रेयसीने संतापून थेट अॅसिड फेकलं; न्यायालयाने सुनावली आजन्म कैद

Gujarat Crime: धक्कादायक! विद्यार्थ्याने वर्गातच शिक्षिकेला केली मारहाण; कारण काय?
3

Gujarat Crime: धक्कादायक! विद्यार्थ्याने वर्गातच शिक्षिकेला केली मारहाण; कारण काय?

Nagpur Crime: तरुणाचा खून! जरीपटका पोलिस ठाण्याला शेकडोंनी घातला घेराव
4

Nagpur Crime: तरुणाचा खून! जरीपटका पोलिस ठाण्याला शेकडोंनी घातला घेराव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

Feb 08, 2026 | 11:37 AM
पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

Feb 08, 2026 | 11:31 AM
PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

Feb 08, 2026 | 11:31 AM
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Feb 08, 2026 | 11:30 AM
WhatsApp Update: मेसेजिंग अ‍ॅपमध्ये होणार मोठा बदल! लवकरच येणार Instagram सारखं फीचर! स्टेटस शेअर करणे होणार अधिक सोपं

WhatsApp Update: मेसेजिंग अ‍ॅपमध्ये होणार मोठा बदल! लवकरच येणार Instagram सारखं फीचर! स्टेटस शेअर करणे होणार अधिक सोपं

Feb 08, 2026 | 11:25 AM
हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

Feb 08, 2026 | 11:20 AM
Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक

Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक

Feb 08, 2026 | 11:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM