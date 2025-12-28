Tractors Sales Growth: यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार ‘खुशखबर’, जीएसटी कपातीमुळे स्वस्त होणार ट्रॅक्टर; विक्रीत १७% वाढीचा अंदाज

Tractors Sales Growth: जीएसटी कपातीसह विविध घटकांमुळे चालू आर्थिक वर्षांत ट्रॅक्टर घाऊक विक्रीत १५ ते १७ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने शुक्रवारी व्यक्त केला. यापूर्वी, त्यांनी ट्रॅक्टर घाऊक विक्रीत ८ ते १० टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. अलिकडच्या काही महिन्यांतील उद्योगाच्या मजबूत कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर अंदाजात ही सुधारणा करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ट्रॅक्टर घाऊक विक्रीत वार्षिक ३०.१ टक्के वाढ झाली, तर एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत एकूण वाढ १९.२ टक्के होती. रेटिंग एजन्सीच्या मते, सुधारित अंदाज आर्थिक आणि नियामक समर्थनाच्या एकत्रित परिणामामुळे आहे, ज्यामुळे मागणीच्या मूलभूत गोष्टी मजबूत झाल्या आहेत.
हा सुधारित अंदाज ट्रॅक्टर उद्योगात जलद पुनर्प्राप्ती आणि विस्ताराचा कालावधी दर्शवितो, जो मजबूत धोरण समर्थन, अनुकूल कृषी परिणाम आणि नियामक बदलांशी संबंधित बाजार परिस्थितीचा परिणाम आहे. ट्रॅक्टरवरील जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हे मागणी वाढण्याचे मुख्य कारण असल्याचे आयसीआरएने म्हटले आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे ट्रॅक्टरच्या किमती थेट कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदी करणे सोपे झाले आहे. विविध हॉर्सपॉवर श्रेणीतील ट्रॅक्टरच्या किमतींमध्ये झालेल्या या कपातीमुळे शेतकऱ्यांना ४०,००० ते १,००,००० रुपयांपर्यंत बचत होईल, ज्यामुळे नवीन ट्रॅक्टर अधिक परवडतील.
रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, पुरेशा पावसामुळे पीक पेरणी आणि उत्पन्नाच्या शक्यतांना पाठिंबा मिळाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारले आहे आणि ग्रामीण भागात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. नवीन नियमांसह खरेदीपूर्व क्रियाकलापांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आयसीआरएला आहे. जीएसटीच्या कपातीमुळे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आता परवडणारे झाले असल्याने भारताच्या कृषी क्षेत्रात वाढ होईळच तसेच ट्रॅक्टर निर्मिती कंपन्यांच्या निर्मितीमध्ये देखील भर पडेल त्याने भारताची अर्थव्यवस्था वाढेल.
