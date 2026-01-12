Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India Crypto KYC Rules: क्रिप्टो व्यवहारांवर आता सरकारची कडक नजर; 'लाइव्ह सेल्फी' आणि जिओ-टॅगिंग अनिवार्य

भारताच्या फायनान्शियल 'लाइव्ह सेल्फी' आणि 'जिओ-टॅगिंग' अनिवार्य इंटेलिजेंस युनिट (एफआययू) ने क्रिप्टो (Crypto) मार्केटमधील बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी कठोर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

Updated On: Jan 12, 2026 | 11:02 AM
India Crypto KYC Rules: क्रिप्टो व्यवहारांवर आता सरकारची कडक नजर; ‘लाइव्ह सेल्फी’ आणि जिओ-टॅगिंग अनिवार्य

India Crypto KYC Rules: क्रिप्टो व्यवहारांवर आता सरकारची कडक नजर; ‘लाइव्ह सेल्फी’ आणि जिओ-टॅगिंग अनिवार्य (फोटो-सोशल मीडिया)

  • देशाची क्रिप्टोवरील पकड अधिक घट्ट
  • क्रिप्टो एक्सचेंजेससाठी नवीन AML-KYC नियम जारी
  • डीपफेक रोखण्यासाठी सरकारचा नवा डाव
 

India Crypto KYC Rules: भारताच्या फायनान्शियल ‘लाइव्ह सेल्फी’ आणि ‘जिओ-टॅगिंग’ अनिवार्य इंटेलिजेंस युनिट (एफआययू) ने क्रिप्टो (Crypto) मार्केटमधील बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी कठोर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. क्रिप्टो एक्सचेंजेससाठी नवीन ‘अँटी मनी लाँडरिंग’ आणि ‘तुमच्या ग्राहकांना जाणून घ्या’ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहकांची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी भौतिक उपस्थिती पडताळणी आणि जिओ-टॅगिंग अनिवार्य आहे.

हेही वाचा: India Iran Trade : इराणमधील क्रांतीने वाढवली भारताची चिंता; 2000 कोटींचा माल बंदरातच, सरकार बदलल्यास निर्यातदार जाणार तोट्यात

या महिन्याच्या ८ तारखेला जारी केलेल्या या नवीनतम मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंजेसना ‘व्हच्र्युअल डिजिटल अॅसेट’ (व्हीडीए) सेवा प्रदाते म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्यांना आता फक्त कागदपत्रे अपलोड करण्यापेक्षा अधिक कठोर तपासणीला सामोरे जावे लागेल. वापरकर्त्यांना आता ‘लाइव्ह सेल्फी’ घेणे आवश्यक असेल. हे सॉफ्टवेअर वापरुन व्यक्ती उपस्थित असल्याची पुष्टी करेल, त्यांना डोळे मिचकावून किंवा मान हलवण्यास सांगेल.

लाइव्ह सेल्फी अनिवार्य

  • खाते उघडताना प्रत्यक्ष लाइव्ह सेल्फी घ्यावा लागेल
  • डीपफेक/बनावट फोटो टाळण्यासाठी सॉफ्टवेअर वापरले जाईल
  • डोळे मिचकावणे, मान हलवणे अशा सूचनांचे पालन करावे लागेल
बनावट ओळख आणि ऑनलाइन फसवणूक थांबवण्यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे.

हेही वाचा: SBI ATM withdrawal fee: एटीएममधून पैसे काढणे महागले; एसबीआय ग्राहकांकडून वसूल करणार अतिरिक्त शुल्क आणि जीएसटी

‘डीपफेक’ प्रतिमा वापरून फसवणूक रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. याव्यतिरिक्त, खाते तयार करताना वापरकर्त्यांचे स्थान (लोकेशन), तारीख, वेळ आणि आयपी पत्त्याचे अचूक रेकॉर्ड राखले पाहिजेत. बँक खात्याची कार्यक्षमता आणि मालकी सिद्ध करण्यासाठी फक्त एक रुपयांचा व्यवहार अनिवार्य आहे. यासाठी पॅन कार्ड, आधार, पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र यासारख्या ओळखपत्रांसह इतर काही पद्धती प्रदान करणे आवश्यक आहे.

जिओ-टॅगिंग अनिवार्य (FIU नियमांनुसार)

  • वापरकर्त्याचे Location
  • तारीख आणि वेळ
  • IP पत्ता
‘जिओ-टॅगिंग’ अनिवार्य इंटेलिजेंस युनिट (एफआययू) ने हे सर्व रेकॉर्ड खाते उघडताना जतन करणे बंधनकारक केले आहेत. बँक खाते सक्रिय व मालकी सिद्ध करण्यासाठी १ रु. चा व्यवहार देखील अनिवार्य केले आहे. तसेच, PAN कार्डसोबत आधारकार्ड, पासपोर्ट, मतदान कार्ड पैकी एक कागदपत्र अनिवार्य आहे.

Published On: Jan 12, 2026 | 11:02 AM

