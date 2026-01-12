एटीएममधून पैसे काढणे महागले; एसबीआय ग्राहकांकडून वसूल करणार जीएसटी

SBI New ATM Rules: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)ने अलीकडेच त्यांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये आणि शुल्कात मोठा बदल केला आहे, जो अनेक ग्राहकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. आता, जर तुम्ही मासिक मोफत एटीएम व्यवहार मर्यादा ओलांडली तर तुम्हाला २३ रु. अधिक जीएसटी भरावा लागेल. हा बदल, जो पूर्वी कमी होता आणि अनेकांना विचित्र वाटू शकतो, १ डिसेंबर २०२५ पासून लागू झाला आहे आणि बँकेने त्याचे कारण इंटरचेंज फीमध्ये वाढ असल्याचे म्हटले आहे. बँकेच्या एटीएम सेवांवरील खर्चामुळे हे शुल्क वाढवण्यात आले आहे.
प्रथम, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की, नवीन धोरण प्रत्येक ग्राहकाला समान प्रमाणात लागू होत नाही. एसबीआय ग्राहकांना दरमहा काही विशिष्ट संख्येत मोफत एटीएम (ATM) व्यवहार आहेत, ज्यामध्ये तुम्ही कोणत्याही शुल्काशिवाय पैसे काढू शकता किंवा इतर सेवांचा लाभ घेऊ शकता. यानंतर, एकदा तुम्ही ही मोफत मर्यादा ओलांडली की, तुम्हाला प्रत्येक पैसे काढण्यासाठी २३ रु. अधिक जीएसटी भरावा लागेल.
या नवीन दरापूर्वी, हे शुल्क २१ रु. अधिक जीएसटी होते, जे आता वाढवण्यात आले आहे. भारतीय स्टेट बँकेने असेही स्पष्ट केले आहे की, मोफत व्यवहारांच्या संख्येत कोणतीही कपात केलेली नाही, परंतु आंतरबँक इंटरचेंज शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी शुल्क वाढवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही दरमहा मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त एटीएम वापरत असाल, तर बँक आता तुम्हाला प्रत्येक अतिरिक्त पैसे काढण्यासाठी एक मोठी पावती पाठवेल.
हा नियम केवळ एसबीआयच्या स्वतःच्या एटीएमनाच नाही, तर मोफत व्यवहारांची संख्या ओलांडल्यावर इतर बँकांच्या एटीएम वापरण्यासाठी देखील लागू होती. पूर्वी, अनेक बँका त्यांच्या स्वतःच्या एटीएमना प्राधान्य देत असत आणि इतर बँकांच्या एटीएमवर जास्त शुल्क आकारत असत, परंतु आता नियम अधिक कठोर आणि दोघांसाठीही महाग झाले आहेत. नवीन एटीएम शुल्क समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण लोक सहसा असे मानतात की, एटीएममधून पैसे काढणे नेहमीच मोफत असते, परंतु असे नाही.
बहुतेक बँका आता महिन्याच्या पहिल्या काही व्यवहारांसाठी मोफत व्यवहार देतात आणि नंतर शुल्क आकारतात, एसबीआयच्या बाबतीत, एकदा मोफत मर्यादा ओलांडली की, २३ रु. अधिक जीएसटी (GST) कापला जातो, म्हणजेच तुम्ही एटीएममधून वैयक्तिक पैसे वाढता तेव्हा तुमचा बॅलेन्स कमी होईल. बँकेच्या या बदलाचे कारण आरबीआयने इंटरचेंज फीमध्ये वाढ केल्याचे म्हटले जाते, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होती. याचा अर्थ असा की जेव्हा बँका दुसऱ्या बँकेचे एटीएम नेटवर्क वापरतात तेव्हा त्यांना पूर्वपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतात आणि म्हणूनच सेवा शुल्क वाढवण्यात आले आहे.