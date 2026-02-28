TVS Orbiter की Bajaj Chetak C2501? कोणता इलेक्ट्रिक स्कूटर तुमच्या बजेटमध्ये बसतो फिट?

TVS Orbiter चे डिझाइन साधे आणि वापरायला सोयीस्कर आहे. यामध्ये फ्लॅट सीट आणि फ्लॅट फुटबोर्ड दिला आहे, त्यामुळे रोजच्या वापरासाठी तो आरामदायी ठरतो. तसेच LED लाइट आणि आरामदायक सीटमुळे दैनंदिन प्रवास सोपा होतो.
दुसरीकडे, Bajaj Chetak C2501 चा लुक थोडा वेगळा आणि क्लासिक स्टाइलचा आहे. यामध्ये गोल LED हेडलाइट आणि मजबूत मेटल बॉडी मिळते, ज्यामुळे त्याचा लुक अधिक प्रीमियम वाटतो. जर तुम्हाला स्टायलिश आणि मजबूत बॉडी असलेला स्कूटर हवा असेल, तर Chetak तुमच्यासाठी अधिक आकर्षक ठरू शकतो.
TVS Orbiter मध्ये 3.1 kWh क्षमतेची बॅटरी दिली आहे, तर Bajaj Chetak C2501 मध्ये 2.5 kWh बॅटरी मिळते. Orbiter ची रेंज सुमारे 158 किमी पर्यंत असल्याचे सांगितले जाते, तर Chetak सुमारे 113 किमीपर्यंत धावू शकतो. त्यामुळे लांब अंतरासाठी Orbiter अधिक योग्य ठरतो.
स्पीडच्या बाबतीतही Orbiter ची टॉप स्पीड 68 किमी प्रति तास आहे, तर Chetak ची टॉप स्पीड 60 किमी प्रति तास आहे. मात्र चार्जिंगच्या बाबतीत Chetak आघाडीवर आहे. हा स्कूटर 0 ते 80 टक्के चार्ज सुमारे 2 तास 25 मिनिटांत होतो, तर Orbiter ला इतका चार्ज होण्यासाठी जवळपास 4 तास लागतात.
TVS Orbiter मध्ये 34 लिटरचे अंडरसीट स्टोरेज मिळते, जे Chetak च्या 25 लिटर स्टोरेजपेक्षा जास्त आहे. दोन्ही स्कूटरमध्ये मजबूत बॅटरी सुरक्षा आणि 3 वर्षे किंवा 50,000 किमीची वॉरंटी दिली जाते. फीचर्सच्या बाबतीत दोन्हीमध्ये LED लाइट, डिजिटल डिस्प्ले आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसारखे आधुनिक फीचर्स दिले आहेत. Orbiter मध्ये क्रूझ कंट्रोल आणि नेव्हिगेशनसारखे फीचर्स मिळतात, तर Chetak मध्ये रिव्हर्स मोड आणि म्युझिक कंट्रोलसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.
TVS Orbiter ची किंमत सुमारे 99,900 रुपये आहे, तर Bajaj Chetak C2501 ची किंमत सुमारे 87,100 रुपये आहे. जर तुम्हाला कमी किमतीत प्रीमियम लुक आणि जलद चार्जिंग हवे असेल, तर Chetak चांगला पर्याय ठरू शकतो. पण जास्त रेंज आणि अधिक स्टोरेज हवे असेल, तर TVS Orbiter निवडणे अधिक योग्य ठरेल.