राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नवकल्पना आणि प्रगतीचा उजळूया मार्ग

दरवर्षीं भारतात 28 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा केला जातो. हा दिवस भारतीय शास्त्रज्ञांचा सन्मान करणाऱ्यासाठी साजरा केला जातो. आपल्या जीवनात विज्ञानाचा प्रभाव ओळखणे, त्यांचा सन्मान करणे आणि हा बदल घडवून आणणाऱ्या भारतातील महान शास्त्रज्ञांच्या समरणार्थ भारतामध्ये विज्ञान दिन साजरा करण्याची सुरुवात झाली. राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त रमण इफेक्टचा शोध लावणारे सर सी.व्ही. रमण याना या दिवशी आदरांजली अर्पण केली जाते. सी व्ही रमण यांना 1930 मध्ये भौतिकशास्त्रातील भारतातील पहिले नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. देशभरातील विविध शाळा, कॉलेजमध्ये विज्ञान दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींना राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता.(फोटो सौजन्य – istock)
“वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगूया, देशाला प्रगतीपथावर नेऊया! राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!”
“श्रद्धेविना विज्ञानाला नाही गंध, विज्ञानाविना श्रद्धा ही अंध – डॉ. सी. व्ही. रमण. राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
“विज्ञान म्हणजे विशेष ज्ञान. आपल्या कल्पकतेने आणि विज्ञानाच्या मदतीने जग बदलूया. राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!”
“प्रोटॉनसारखा विचार करा, सकारात्मक रहा… राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
“देशाच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना सलाम! राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
देशाच्या उत्कर्षसाठी कार्य करणाऱ्या
सर्व वैज्ञानिकांचे मनःपूर्वक आभार
समस्त भारतीयांना राष्ट्रीय विज्ञान दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ..!!!
विज्ञानाच्या चष्म्यातून जग पाहू,
देशाला प्रगतीच्या शिखरावर नेऊ,
राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !
देशाच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या
शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक यांना राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !
अज्ञान, अंधश्रद्धा, दारिद्रय, निरक्षरता यांच्यात अडकलेल्या भारतीय समाजाला विज्ञानाभिमुख करण्यासाठी व मानव कल्याणासाठी विज्ञान हे प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे. राष्ट्रीय विज्ञान दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.!
विज्ञान शिकता शिकता विज्ञान जगता आले पाहिजे. शिकलेले विज्ञान जगणे हेच खरे विज्ञान शिकणे होय. राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !
विज्ञानातून समाजात सकारात्मक बदल घडू शकतात. त्यामुळे विज्ञानाचा वापर मानवकल्याणासाठी व्हावा,हा मूळ उद्देश समाजात रुजायला हवा.त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्नशील राहण्याचा संकल्प करूया.राष्ट्रीय विज्ञान दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!