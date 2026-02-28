Planetary Parade 2026: 28 फेब्रुवारीला 6 ग्रहांची होणार युती, या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

यावर्षी, शनिवार, 28 फेब्रुवारी हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप खास असेल. या दिवशी सूर्यास्तानंतर सहा प्रमुख ग्रह पश्चिम किंवा नैऋत्य क्षितिजावर एका रेषेत दिसतील. यामध्ये बुध, शुक्र, शनि, गुरू, युरेनस आणि नेपच्यून यांचा समावेश आहे. याला ग्रहांची संरेखन देखील म्हणतात. ज्यावेळी अनेक ग्रह एकमेकांशी जुळतात आणि सक्रिय होतात, तेव्हा त्यांचा महत्त्वपूर्ण परिणाम संपूर्ण देशावर, जगावर, कार्यप्रणालींवर आणि मानवी जीवनावर जाणवतो. या काळात, सहा ग्रहांच्या युतीचा परिणाम सर्व राशींवर देखील होणार आहे. दरम्यान, काही राशींच्या लोकांना सौभाग्य मिळते. यामुळे कामाला गती मिळते. करिअर, नोकरी आणि व्यवसाय इत्यादींमधील अडथळे दूर होऊ लागतात. अशा परिस्थितीत, फेब्रुवारी महिन्यातील ही ग्रहसंरेखन कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, जाणून घ्या
कर्क राशीच्या लोकांना या काळात खूप फायदेशीर ठरू शकते. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. जीवनामध्ये सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील. कामामध्ये अडचणी येत असल्यास ते दूर होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. देश-विदेशात वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीमुळे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळू शकेल.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील. ग्रहांच्या प्रभावामुळे तुम्हाला नफा आणि प्रगती मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या हा काळ खूप चांगला मानला जातो. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. नशिबाची तुम्हाला साथ मिळेल. जीवनात आनंद येईल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. सामाजिक कार्यामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. या काळात तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत वाढू शकतात. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. प्रेम जीवन चांगले असू शकते. देश-विदेशात आदर आणि सन्मान राहील. जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा आकाशात एकाच काळात अनेक ग्रह एका रेषेत किंवा जवळजवळ एकाच दिशेत दिसतात, तेव्हा त्या घटनेला ग्रहांची संरेखन म्हणतात.
Ans: या दिवशी 6 ग्रह आकाशात एकत्र दिसणार असल्याचे सांगितले जाते. ही खगोलशास्त्रीय घटना दुर्मीळ मानली जाते आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार तिचा राशींवर प्रभाव पडतो असे मानले जाते.
Ans: कर्क, तूळ आणि मीन राशींच्या लोकांचे नशीब बदलणार आहे