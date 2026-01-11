Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India Iran Trade : इराणमधील क्रांतीने वाढवली भारताची चिंता; 2000 कोटींचा माल बंदरातच, सरकार बदलल्यास निर्यातदार जाणार तोट्यात

India-Iran Trade Crisis : सध्या इराणमध्ये अराजकता सुरू आहे. सत्ता परिवर्तनाचा आवाजही येत आहे, जो भारतासाठी चिंतेचा आणि शक्यता दोन्ही आहे. या क्रमाने आपण जाणून घेऊया की भारत इराणकडून काय मागतो.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:24 PM
india iran trade impact of government change rice oil imports analysis 2026

भारत इराणमधून काय आयात करतो? जाणून घ्या जर येथे सरकार बदलले तर सर्वात जास्त नुकसान कोणाला होईल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • ऊर्जा आणि खाद्य सुरक्षा
  • चाबहार बंदराचे भविष्य
  • महागाईचा धोका

India Iran trade relations current status 2026 : मध्य-पूर्वेतील शक्तिशाली देश इराण (Iran) सध्या मोठ्या अंतर्गत संघर्षातून जात आहे. वाढती महागाई, इंटरनेटवर लादलेली बंदी आणि सरकारविरोधी निदर्शनांमुळे अयातुल्ला खामेनी यांच्या राजवटीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणमधील ‘स्वातंत्र्य’ चळवळीला पाठिंबा दिल्याने तिथे सत्तापालटाचे वारे वाहू लागले आहेत. मात्र, इराणमधील ही अस्वस्थता भारतासाठी केवळ राजकीय नाही, तर मोठी आर्थिक चिंतेची बाब आहे. भारत आणि इराणचे व्यापार संबंध इतके खोलवर आहेत की, तिथल्या एका निर्णयाचा परिणाम थेट भारतीय घराघरांपर्यंत पोहोचू शकतो.

भारत इराणमधून काय आयात करतो?

भारतासाठी इराण हा पारंपरिकपणे कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) एक प्रमुख स्त्रोत राहिला आहे. जरी अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे आपण सध्या इराणकडून थेट तेल खरेदी कमी केली असली, तरी इराण अजूनही भारताला कमी किमतीत तेल देण्यास तयार आहे. याव्यतिरिक्त, पिस्ता, खजूर, बदाम आणि इतर सुकामेव्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर इराणवर अवलंबून आहे. रसायने, पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि काचेच्या वस्तूंचीही मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. सण-समारंभात लागणाऱ्या सुकामेव्याची किंमत थेट इराणमधील परिस्थितीवर अवलंबून असते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Attack: Venezuelaच्या सैनिकांनी केल्या रक्ताच्या उलट्या; कोणते होते ‘ते’ रहस्यमय शस्त्र ज्याने भेदली मादुरोंची सुरक्षायंत्रणा?

भारतीय तांदळाचा सर्वात मोठा बाजार

केवळ आयातच नाही, तर भारताची निर्यातही इराणवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. भारत आपला ‘प्रीमियम बासमती तांदूळ’ सर्वात जास्त इराणला विकतो. जानेवारी २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, इराणने आयातीवरील सबसिडी रद्द केल्यामुळे भारताचा सुमारे २००० कोटी रुपयांचा तांदूळ बंदरांवर अडकला आहे. जर तिथे सरकार बदलले आणि व्यापाराचे नियम बदलले, तर हरियाणा आणि पंजाबमधील तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. तांदळासोबतच चहा, साखर, औषधे आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्‌सचीही मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते.

चाबहार बंदर: भारताचा सामरिक मास्टरस्ट्रोक

भारताने इराणमध्ये ‘चाबहार बंदर’ विकसित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. हे बंदर भारताला पाकिस्तानला वगळून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी जोडणारे एकमेव प्रवेशद्वार आहे. रशियानेही या बंदरात रस दाखवला आहे. जर इराणमध्ये अमेरिकेला अनुकूल सरकार आले, तर निर्बंध हटून भारताला फायदा होईल. मात्र, जर तिथे यादवी युद्ध किंवा दीर्घकाळ अस्थिरता राहिली, तर भारताचा हा ‘गेटवे टू युरोप’ प्रकल्प रखडू शकतो, ज्याचा परिणाम भारताच्या जागतिक व्यापार रणनीतीवर होईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Secret: ग्रीनलँडच्या बर्फात 58 वर्षांपासून दडलेले अणु-स्फोटक सत्य; Trumpच्या हट्टामागचे गुपित जगासाठी धोकादायक हेच तथ्य

कोणाचे नुकसान सर्वात जास्त होईल?

इराणमधील सत्तापालटाचा सर्वात मोठा फटका भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बसू शकतो. जागतिक बाजारात तेलाचे दर वधारल्यास भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होईल. तसेच, इराणमध्ये असलेल्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांच्या आणि कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर येईल. भारत सरकारने आधीच आपल्या नागरिकांसाठी ‘ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी’ जारी केली असून, परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमधील सध्याच्या संकटाचा भारताच्या तांदूळ निर्यातीवर काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: इराणने आयातीवरील अनुदान (Subsidy) अचानक रद्द केल्याने भारताचा सुमारे २००० कोटी रुपयांचा बासमती तांदूळ निर्यात न होता बंदरांवर अडकून पडला आहे.

  • Que: भारत आणि इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्प इतका महत्त्वाचा का आहे?

    Ans: चाबहार बंदर हे भारताला पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय अफगाणिस्तान, रशिया आणि मध्य आशियाशी व्यापार करण्यासाठी अत्यंत मोक्याचे आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहे.

  • Que: इराणमध्ये सत्ता बदल झाल्यास कच्चे तेल महाग होईल का?

    Ans: होय, जर इराणमधील अस्थिरतेमुळे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणारा पुरवठा खंडित झाला, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १३ ते २८ डॉलरने वाढू शकतात.

Published On: Jan 11, 2026 | 03:24 PM

