Bolivia Plane Crash : दक्षिण अमेरिकेच्या बोलिव्हियात वायूसेनेचे विमान कोसळले; 15 जणांचा मृत्यू

ला पाझ : दक्षिण अमेरिकेच्या बोलिव्हिया देशात विमान कोसळून भीषण अपघात झाला. या झालेल्या विमान अपघातात 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. चलनी नोटांनी भरलेले बोलिव्हियन हवाई दलाचे विमान टेकऑफनंतर महामार्गावर कोसळले. विमानाने अनेक वाहनांनाही धडक दिल्याची माहिती दिली जात आहे.
बोलिव्हियाची राजधानी ला पाझ येथे एक मोठा विमान अपघात झाला. उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच एक मालवाहू विमान कोसळले, ज्यामध्ये किमान १५ जणांचा मृत्यू झाला. अग्निशमन विभागाने याची माहिती दिली. जवळच्या एल अल्टो शहरात विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि महामार्गावर उतरले, ज्यामुळे अनेक वाहनांना या विमानाची धडक बसली. अधिकाऱ्यांच्या मते, या अपघातात किमान १५ वाहनांचे नुकसान झाले. हे विमान बोलिव्हियन एअर फोर्सचे हरक्यूलिस विमान होते, जे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेतून नवीन चलनी नोटा इतर शहरांमध्ये घेऊन जात होते.
महामार्गावर नोटांची अक्षरश: उधळणच
सोशल मीडियावर या विमान अपघाताचे फोटो व्हायरल होत आहे. यात विमानाचे अवशेष, पूर्णपणे उद्ध्वस्त वाहने आणि रस्त्यावर विखुरलेल्या नोटा दिसत आहेत. विमानतळाबाहेर मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम विखुरलेली होती आणि शेकडो लोक ती गोळा करण्यासाठी घटनास्थळी धावले. गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांना प्रयत्नही करावे लागले होते.
अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू
या गंभीर अपघातानंतर, प्रशासनाने खबरदारी म्हणून विमानतळावर येणारी आणि जाणारी सर्व उड्डाणे तात्पुरती स्थगित केली आहेत. अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे आणि सविस्तर अहवाल आल्यानंतरच नेमके कारण निश्चित केले जाईल, असे आता अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
कर्नाटकातही झाला होता विमान अपघात
काही दिवसांपूर्वीच, कर्नाटकातील विजयपुरा जिल्ह्यातून एक मोठी अपघाताची बातमी समोर आली. जिल्ह्यातील बालेश्वर तालुक्यातील मंगलोर गावाजवळ ‘रेड बर्ड’ (Redbird) कंपनीचे एक खाजगी प्रशिक्षण विमान (Private Jet) कोसळले. या भीषण अपघातात विमानातील मुख्य वैमानिक आणि शिकाऊ वैमानिक दोघेही गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
