IPL 2026: दुष्काळात तेरावा महिना! CSK साठी वाईट बातमी, आयुष म्हात्रेच्या Injury बाबत मोठी अपडेट

आयुष म्हात्रेला लागले असतानाही तो मैदानावर खेळला आणि याबाबत आर. अश्विनने तीव्र नाराजीदेखील व्यक्त केली आहे. कारण ही दुखापत गंभीरदेखील ठरू शकते. दुखापत झाल्यानंतर आयुष म्हात्रेला परत बोलवणे गरजेचे होते असं स्पष्ट मत त्याने मांडले आहे. याशिवाय चाहत्यांनाही आयुषने गंभीर दुखापतीनंतर खेळणे पटले नाही. नेटकऱ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून येत आहे.
मायकल हसीने आपल्या निवेदनात काय सांगितले?
सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत हसी म्हणाले, “हॅमस्ट्रिंग फाटली आहे. दुखापत किती गंभीर आहे हे मला माहीत नाही. आम्ही कदाचित दुसऱ्या दिवशी स्कॅन करू. मला खात्री नाही, पण हो, दुखापत खूप गंभीर दिसत आहे. दुर्दैवाने, त्याची अनुपस्थिती आमच्यासाठी मोठे नुकसान असेल कारण तो आमच्यासाठी चांगल्या लयीत होता.”
ते पुढे म्हणाले, “तो एक उदयोन्मुख युवा खेळाडू आहे, पण यामुळे दुसऱ्या कोणाला तरी संधी मिळेल, ही देखील एक रोमांचक गोष्ट आहे. आमच्याकडे काही खूप चांगले खेळाडू आहेत ज्यांना संधी मिळालेली नाही, त्यामुळे त्यांच्यापैकी एकासाठी ही एक रोमांचक गोष्ट असेल.” आयुषला गमावल्यामुळे आम्ही जितके निराश झालो आहोत, ते किती काळ टिकेल हे माहित नाही, पण एका नवीन खेळाडूला संघात संधी मिळणे हे उत्साहवर्धक आहे.
आयुष म्हात्रे जखमी कसा झाला?
SRH विरुद्धच्या सामन्यात, CSK समोर विजयासाठी १९५ धावांचे लक्ष्य होते. संजू सॅमसनची विकेट पडल्यानंतर, CSK च्या डावातील दुसऱ्या षटकात गुर्जपनीत सिंगच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून म्हात्रे मैदानात उतरला. १८ वर्षीय म्हात्रे उत्कृष्ट लयीत दिसत होता आणि त्याने १३ चेंडूंमध्ये ३० धावा केल्या. डावादरम्यान, पाचव्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूनंतर, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करताना म्हात्रेच्या मांडीचा स्नायू दुखावला. त्याने धाव पूर्ण केली, पण वेदनेने तो खाली बसला. फिजिओ तात्काळ धावून आला. मैदान सोडण्याऐवजी, म्हात्रेने फलंदाजी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि काही चेंडूंनंतरच तो बाद झाला.
दुखापतीमुळे खलील आणि एलिस स्पर्धेतून बाहेर
वेगवान गोलंदाज खलील अहमद आणि नॅथन एलिस हे आधीच दुखापतीमुळे बाहेर असल्याने, आयुष म्हात्रे हा सीएसकेच्या दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या यादीतील नवीन भर आहे. माजी कर्णधार एम.एस. धोनी देखील पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असून, तो या हंगामात एकही सामना खेळलेला नाही. स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी सराव सत्रादरम्यान त्याला ही दुखापत झाली होती. सीएसके हा सामना १० धावांनी हरली. या हंगामातील सहा सामन्यांमधील संघाचा हा चौथा पराभव होता. सीएसके गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर आहे.