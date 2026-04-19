Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ayush Mhatre Played After Hamstring Injury In Csk Vs Srh Match Batting Coach Micheal Hussey Gives Updated About Health

IPL 2026: दुष्काळात तेरावा महिना! CSK साठी वाईट बातमी, आयुष म्हात्रेच्या Injury बाबत मोठी अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्सचा युवा फलंदाज आयुष म्हात्रे सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात जखमी झाला. त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. CSK चे फलंदाजी प्रशिक्षक मायकल हसीने दुखापतीबद्दल माहिती दिली.

Updated On: Apr 19, 2026 | 04:23 PM
आयुष म्हात्रेची दुखापत किती गंभीर (फोटो सौजन्य - X.com)

आयुष म्हात्रेची दुखापत किती गंभीर (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • आयुष म्हात्रेच्या आरोग्याबाबत मोठी अपडेट 
  • कोच मायकल हसीने दिली माहिती 
  • सीएसकेसाठी वाईट बातमी 
IPL 2026 दरम्यान चेन्नई सुपर किंग्सचे (CSK) फलंदाजी प्रशिक्षक मायकल हसी यांनी युवा आघाडीचा फलंदाज आयुष म्हात्रेच्या दुखापतीबद्दल माहिती दिली. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध (SRH) फलंदाजी करताना त्याला हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हात्रेच्या दुखापतीची तीव्रता अज्ञात आहे, पण ही त्याच्यासाठी नक्कीच एक वाईट गोष्ट आहे.

आयुष म्हात्रेला लागले असतानाही तो मैदानावर खेळला आणि याबाबत आर. अश्विनने तीव्र नाराजीदेखील व्यक्त केली आहे. कारण ही दुखापत गंभीरदेखील ठरू शकते. दुखापत झाल्यानंतर आयुष म्हात्रेला परत बोलवणे गरजेचे होते असं स्पष्ट मत त्याने मांडले आहे. याशिवाय चाहत्यांनाही आयुषने गंभीर दुखापतीनंतर खेळणे पटले नाही. नेटकऱ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून येत आहे. 

CSK Vs SRH Live: चेन्नईचं ‘सुपर’ अपयश! Praful Hinge ने सामना फिरवला; हैदराबादमध्ये ‘किंग्ज’ ढेपाळले

मायकल हसीने आपल्या निवेदनात काय सांगितले?

सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत हसी म्हणाले, “हॅमस्ट्रिंग फाटली आहे. दुखापत किती गंभीर आहे हे मला माहीत नाही. आम्ही कदाचित दुसऱ्या दिवशी स्कॅन करू. मला खात्री नाही, पण हो, दुखापत खूप गंभीर दिसत आहे. दुर्दैवाने, त्याची अनुपस्थिती आमच्यासाठी मोठे नुकसान असेल कारण तो आमच्यासाठी चांगल्या लयीत होता.”

ते पुढे म्हणाले, “तो एक उदयोन्मुख युवा खेळाडू आहे, पण यामुळे दुसऱ्या कोणाला तरी संधी मिळेल, ही देखील एक रोमांचक गोष्ट आहे. आमच्याकडे काही खूप चांगले खेळाडू आहेत ज्यांना संधी मिळालेली नाही, त्यामुळे त्यांच्यापैकी एकासाठी ही एक रोमांचक गोष्ट असेल.” आयुषला गमावल्यामुळे आम्ही जितके निराश झालो आहोत, ते किती काळ टिकेल हे माहित नाही, पण एका नवीन खेळाडूला संघात संधी मिळणे हे उत्साहवर्धक आहे.

आयुष म्हात्रे जखमी कसा झाला?

SRH विरुद्धच्या सामन्यात, CSK समोर विजयासाठी १९५ धावांचे लक्ष्य होते. संजू सॅमसनची विकेट पडल्यानंतर, CSK च्या डावातील दुसऱ्या षटकात गुर्जपनीत सिंगच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून म्हात्रे मैदानात उतरला. १८ वर्षीय म्हात्रे उत्कृष्ट लयीत दिसत होता आणि त्याने १३ चेंडूंमध्ये ३० धावा केल्या. डावादरम्यान, पाचव्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूनंतर, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करताना म्हात्रेच्या मांडीचा स्नायू दुखावला. त्याने धाव पूर्ण केली, पण वेदनेने तो खाली बसला. फिजिओ तात्काळ धावून आला. मैदान सोडण्याऐवजी, म्हात्रेने फलंदाजी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि काही चेंडूंनंतरच तो बाद झाला.

CSK Vs SRH Live: ऋतुराज गायकवाडचा मोठा निर्णय; एसआरएच विरुद्ध टॉस जिंकत…

दुखापतीमुळे खलील आणि एलिस स्पर्धेतून बाहेर

वेगवान गोलंदाज खलील अहमद आणि नॅथन एलिस हे आधीच दुखापतीमुळे बाहेर असल्याने, आयुष म्हात्रे हा सीएसकेच्या दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या यादीतील नवीन भर आहे. माजी कर्णधार एम.एस. धोनी देखील पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असून, तो या हंगामात एकही सामना खेळलेला नाही. स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी सराव सत्रादरम्यान त्याला ही दुखापत झाली होती. सीएसके हा सामना १० धावांनी हरली. या हंगामातील सहा सामन्यांमधील संघाचा हा चौथा पराभव होता. सीएसके गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर आहे.

Web Title: Ayush mhatre played after hamstring injury in csk vs srh match batting coach micheal hussey gives updated about health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 04:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली
1

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
2

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय
3

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर
4

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

May 17, 2026 | 02:46 PM
राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

May 17, 2026 | 02:41 PM
Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

May 17, 2026 | 02:40 PM
Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

May 17, 2026 | 02:22 PM
Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

May 17, 2026 | 02:18 PM
Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

May 17, 2026 | 02:15 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM