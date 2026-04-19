Akshaya Tritiya 2026: मात्र 1 रुपयामध्ये 24 कॅरेट Gold खरेदी करु शकता, काय करावं लागेल? जाणून घ्या सविस्तर

Akshaya Tritiya 2026 buy Gold : अक्षय्य तृतीया या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. सध्या, सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १.५ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेला आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करणे आता प्रत्येकाच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. तरीही, अत्यंत परवडणाऱ्या दरात सोनं उपलब्ध होऊ शकतं. आणि तुम्ही या परिस्थितीतही सोनं खरेदी करुन तुमचा सण आनंदाने साजरा करु शकता. कसं सांगते.
‘डिजिटल गोल्ड’ (Digital Gold) खरेदी करून तुम्ही अक्षय्य तृतीयेचा हा सण साजरा करू शकता. Paytm, PhonePe, Jio Finance आणि अशा इतर प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून तुम्ही अवघ्या १ रुपयांत २४-कॅरेट शुद्ध सोने खरेदी करू शकता. हे प्लॅटफॉर्म्स सोने खरेदीवर विविध आकर्षक डील्स आणि ऑफर्स देखील देत आहेत.
डिजिटल गोल्डच्या माध्यमातून तुम्ही २४-कॅरेट (९९.९९%) शुद्ध सोने ऑनलाइन खरेदी करू शकता. प्रत्यक्ष सोन्याच्या विपरीत, हे सोने घरी ठेवण्याची कोणतीही आवश्यकता नसते; त्याऐवजी, ते सुरक्षित आणि विमा-संरक्षित तिजोऱ्यांमध्ये साठवले जाते. परिणामी, चोरीची कोणतीही चिंता करण्याची गरज उरत नाही.
तुम्ही हे सोने कोणत्याही वेळी खरेदी करू शकता. याचे पेमेंट ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते.
तुम्ही हे सोने कोणत्याही वेळी विकू शकता. विक्रीतून मिळणारी रक्कम त्वरित तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
तुम्ही अगदी लहान रकमेपासून गुंतवणूक सुरू करू शकता; तुम्ही अवघ्या ₹१ इतक्या किमतीचे सोने देखील खरेदी करू शकता.
आवश्यक असल्यास, तुम्ही नाणी किंवा बार्सच्या स्वरूपात सोन्याची delivery घेण्याचा पर्याय निवडू शकता.
१९ एप्रिल ते २१ एप्रिल २०२६ या कालावधीत ₹२,००० किंवा त्याहून अधिक किमतीचे ‘डिजिटल सोने’ खरेदी केल्यास, तुम्हाला १% अतिरिक्त सोने म्हणजेच जास्तीत जास्त ₹१,००० पर्यंत सोनं मिळेल.
₹५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीवर तुम्हाला दुप्पट ‘Jio Points’ मिळतील; तर ₹१०,००० पेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर तुम्हाला ‘मेगा ड्रॉ’मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल, ज्यामध्ये ५ विजेते प्रत्येकी १ ग्रॅम सोने जिंकू शकतात.
PhonePe आपल्या प्लॅटफॉर्मवर MMTC-PAMP आणि SafeGold सारख्या विश्वसनीय भागीदारांच्या माध्यमातून सोन्याची विक्री करते.
येथे, तुम्ही 99.99% शुद्धतेचे 24 कॅरेट सोने खरेदी करू शकता. एकाच वेळी खरेदी करण्याव्यतिरिक्त, तुम्ही दैनंदिन किंवा मासिक SIPs देखील सुरू करू शकता.
डिजिटल गोल्डची उपलब्धता अधिकच वाढवत, Paytm ने आता Physical Delivery सुविधा सुरू केली आहे.
तुम्ही अवघ्या ₹1 पासून Paytm Gold मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करू शकता. तसेच, १२,००० हून अधिक पिन कोड्सवर सोन्याच्या नाण्यांची घरपोच सेवा देखील ते उपलब्ध करून देतात.