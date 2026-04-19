Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Akshaya Tritiya 2026 Buy Digital Gold From Paytm Phonepe Jiofinance Know Full Details Marathi News

Akshaya Tritiya 2026: मात्र 1 रुपयामध्ये 24 कॅरेट Gold खरेदी करु शकता, काय करावं लागेल? जाणून घ्या सविस्तर

सोने खरेदी करणे आता प्रत्येकाच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. तरीही, अत्यंत परवडणाऱ्या दरात सोनं उपलब्ध होऊ शकतं. आणि तुम्ही या परिस्थितीतही सोनं खरेदी करुन तुमचा सण आनंदाने साजरा करु शकता. कसं सांगते.

Updated On: Apr 19, 2026 | 04:08 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Akshaya Tritiya 2026 buy Gold : अक्षय्य तृतीया या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. सध्या, सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १.५ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेला आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करणे आता प्रत्येकाच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. तरीही, अत्यंत परवडणाऱ्या दरात सोनं उपलब्ध होऊ शकतं. आणि तुम्ही या परिस्थितीतही सोनं खरेदी करुन तुमचा सण आनंदाने साजरा करु शकता. कसं सांगते.

‘डिजिटल गोल्ड’ (Digital Gold) खरेदी करून तुम्ही अक्षय्य तृतीयेचा हा सण साजरा करू शकता. Paytm, PhonePe, Jio Finance आणि अशा इतर प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून तुम्ही अवघ्या १ रुपयांत २४-कॅरेट शुद्ध सोने खरेदी करू शकता. हे प्लॅटफॉर्म्स सोने खरेदीवर विविध आकर्षक डील्स आणि ऑफर्स देखील देत आहेत.

Middle Class साठी अक्षय तृतीयाचा स्पेशल ‘Budget Plan’, Loan न घेता अशी खरेदी करा Gold Jwellary

डिजिटल गोल्ड म्हणजे काय?

डिजिटल गोल्डच्या माध्यमातून तुम्ही २४-कॅरेट (९९.९९%) शुद्ध सोने ऑनलाइन खरेदी करू शकता. प्रत्यक्ष सोन्याच्या विपरीत, हे सोने घरी ठेवण्याची कोणतीही आवश्यकता नसते; त्याऐवजी, ते सुरक्षित आणि विमा-संरक्षित तिजोऱ्यांमध्ये साठवले जाते. परिणामी, चोरीची कोणतीही चिंता करण्याची गरज उरत नाही.
तुम्ही हे सोने कोणत्याही वेळी खरेदी करू शकता. याचे पेमेंट ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते.
तुम्ही हे सोने कोणत्याही वेळी विकू शकता. विक्रीतून मिळणारी रक्कम त्वरित तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
तुम्ही अगदी लहान रकमेपासून गुंतवणूक सुरू करू शकता; तुम्ही अवघ्या ₹१ इतक्या किमतीचे सोने देखील खरेदी करू शकता.
आवश्यक असल्यास, तुम्ही नाणी किंवा बार्सच्या स्वरूपात सोन्याची delivery घेण्याचा पर्याय निवडू शकता.

Jio Finance: १% अतिरिक्त सोने आणि लकी ड्रॉ

१९ एप्रिल ते २१ एप्रिल २०२६ या कालावधीत ₹२,००० किंवा त्याहून अधिक किमतीचे ‘डिजिटल सोने’ खरेदी केल्यास, तुम्हाला १% अतिरिक्त सोने म्हणजेच जास्तीत जास्त ₹१,००० पर्यंत सोनं मिळेल.
₹५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीवर तुम्हाला दुप्पट ‘Jio Points’ मिळतील; तर ₹१०,००० पेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर तुम्हाला ‘मेगा ड्रॉ’मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल, ज्यामध्ये ५ विजेते प्रत्येकी १ ग्रॅम सोने जिंकू शकतात.

PhonePe: 24 कॅरेट शुद्धता आणि SIP सुविधा

PhonePe आपल्या प्लॅटफॉर्मवर MMTC-PAMP आणि SafeGold सारख्या विश्वसनीय भागीदारांच्या माध्यमातून सोन्याची विक्री करते.
येथे, तुम्ही 99.99% शुद्धतेचे 24 कॅरेट सोने खरेदी करू शकता. एकाच वेळी खरेदी करण्याव्यतिरिक्त, तुम्ही दैनंदिन किंवा मासिक SIPs देखील सुरू करू शकता.

Paytm: डिजिटल गोल्ड आणि घरपोच सेवा

डिजिटल गोल्डची उपलब्धता अधिकच वाढवत, Paytm ने आता Physical Delivery सुविधा सुरू केली आहे.
तुम्ही अवघ्या ₹1 पासून Paytm Gold मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करू शकता. तसेच, १२,००० हून अधिक पिन कोड्सवर सोन्याच्या नाण्यांची घरपोच सेवा देखील ते उपलब्ध करून देतात.

LPG Supply : 5 किलोच्या ‘छोटू’ Gas Cylinder चा क्रेझ! विक्री 17 लाखांच्या पार; केंद्राने पुरवठ्याबाबत दिली मोठी अपडेट

Web Title: Akshaya tritiya 2026 buy digital gold from paytm phonepe jiofinance know full details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान
1

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
2

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा
3

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
4

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM