Middle Class साठी अक्षय तृतीयाचा स्पेशल ‘Budget Plan’, Loan न घेता अशी खरेदी करा Gold Jwellary

२४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव आता १५,००० रुपये प्रति ग्रॅमचा टप्पा ओलांडून गेला आहे. परिणामी, सर्वसामान्य माणसाला सोन्याचा केवळ एक ग्रॅम खरेदी करणेही कठीण झाले आहे. मर्यादित बजेट असलेल्या कुटुंबांच्या मनात अशी भीती निर्माण झाली आहे की, कदाचित या वेळी त्यांना सोने खरेदी करणे शक्य होणार नाही. तथापि, नैराश्याला बळी पडण्याऐवजी, स्मार्ट बजट प्लानिंग केलं तर हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणता येऊ शकते.
जर तुमचे बजेट ₹१५,००० पर्यंत नसेल आणि तुम्हाला ₹९,००० ते ₹१२,००० च्या दरम्यान खर्च करायचा असेल, तर १८-कॅरेट सोने हा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. १८-कॅरेट सोन्यामध्ये ७५% शुद्ध सोने असते, तर उर्वरित २५% भाग तांबे किंवा जस्त यांसारख्या मिश्र धातूंचा बनलेला असतो. हे सोने केवळ परवडणारेच नाही, तर टिकाऊपणाच्या बाबतीत ते २२-कॅरेट सोन्यापेक्षाही श्रेष्ठ मानले जाते. ₹११,००० च्या बजेटमध्ये, तुम्ही १८-कॅरेट सोन्याचे लहान आणि सुंदर दागिने जसे की नथ किंवा लहान कानातले सहजपणे खरेदी करू शकता. याव्यतिरिक्त, एखादे हलके पेंडंट देखील याच किंमतीत मिळणार आहे.
जर तुमचे बजेट आणखीच मर्यादित असेल आणि तुम्हाला केवळ ₹१,००० ते ₹५,००० च्या दरम्यान रक्कम खर्च करायची असेल तरीही तुम्ही शुद्ध सोने घरी आणू शकता. यासाठी ‘डिजिटल गोल्ड’ (Digital Gold) अत्यंत उपयुक्त ठरते. डिजिटल गोल्डचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, वजनाबाबत किंवा किमान गुंतवणुकीच्या रकमेबाबत यात कोणतेही निर्बंध नसतात आणि हे सोन्याच्या शुद्धतेची पूर्ण हमी देते.
तुम्ही अवघे ₹100 किंवा ₹500 इतकी रक्कम गुंतवून ‘डिजिटल गोल्ड’ (Digital Gold) खरेदी करू शकता. तुम्ही खर्च केलेल्या रकमेच्या अगदी अचूक प्रमाणात असलेले सोने तुमच्या सुरक्षित डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा केले जाईल. भविष्यात कधीही, तुम्ही या सोन्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष सोन्यामध्ये करू शकता. शिवाय, गरज भासल्यास, तुम्ही हे सोने त्या वेळी प्रचलित असलेल्या बाजारभावाने त्वरित विकून रोख रक्कम प्राप्त करू शकता.
ज्यांच्याकडे आधीच जुने किंवा खराब झालेले दागिने आहेत, त्यांच्यासाठी अक्षय्य तृतीयेचा दिवस हे दागिने recycle करण्याची अत्यंत शुभ संधी घेऊन येतो. तुम्ही तुमचे जुने सोने एखाद्या नेऊन, त्यापासून नवीन आणि आधुनिक डिझाइन्सचे दागिने बनवून घेऊ शकता. या प्रक्रियेमध्ये, तुम्हाला केवळ making charges द्यावे लागतील.
या अक्षय्य तृतीयेला, बजेट फार कमी आहे म्हणून निराश किंवा दुःखी होण्याची काहीच गरज नाही. उधारीवर किंवा कर्ज घेऊन सोने खरेदी करणे हा कधीच शहाणपणाचा निर्णय ठरत नाही; कारण यामुळे मानसिक तणाव निर्माण होतो. त्याऐवजी, तुमच्या उपलब्ध बजेटमध्ये राहून पर्यायांमधून निवड केल्यास, तुम्ही ही परंपरा जपू शकाल आणि तुमच्या घरात समृद्धीचे स्वागत करू शकता.