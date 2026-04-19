दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ! US Iran युद्धाआड चीनची मोठी खेळी; सुरु केली ‘ही’ गुप्त तयारी

US Iran Conflict : अमेरिका इराण तणाव आता टोकाला पोहोचला आहे. यामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण असतानाच एक मोठी माहिती समोर आली आहे. या संघर्षाचा फायदा चीनने तैवानविरोधी चाल खेळून उचलाल आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 04:20 PM
  • इराण अमेरिका संघर्षाचा फायदा चीन उचलतोय
  • तैवानविरोधात आखला हा नवा प्लॅन
  • जगभरात खळभळ
China Taking advantage of US Iran Conflict : बीजिंग : सध्या अमेरिका इराण युद्ध (US Iran War) जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. दोन्ही देशांतील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. मात्र या युद्धाच्या आड तिसऱ्यालाच फायदा होत आहे. याबाबत एक धक्कादायक रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टनुसार, अमेरिका इराण संघर्षाचा फायदा चीनने उचलला आहे. चीन भविष्यात तैवानविरोधी चाल खेळण्यासाठी या संघर्षाचा फायदा घेत असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

रिपोर्टनुसार, चीन (China) भविष्यात तैवानविरोधी मोहिमेची तयारी करत आहे. अमेरिका मध्यपूर्व आशियात जेवढी व्यस्त राहिल , याचा फायदा चीनलाच मिळणार आहे. पेकिंग युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्युट ऑफ मिडिवल ईस्ट स्टडीज चे संचालक झू झाओयी यांच्या रिपोर्टनुसार, चीनसाठी इराण अमेरिका संघर्ष मोठा धडा आहे.चीनकडे शस्त्रास्त्रांचा मोठा साठा आहे, परंतु त्यांना प्रत्यत्र युद्धाचा अनुभव नाही. अमेरिकन सैन्य मैदानात उतरले असल्याने चीनला त्यांच्या  युद्धनिती आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्याची संधी मिळत आहे. ज्याच्या भविष्यात तैवानविरोधी युद्धाता फायदा होऊ शकते.

इराणी मॉडेल आणि तैवानचा संबंध

  • तज्ज्ञांच्या मते, चीन अमेरिकेच्या इराणवरील रणनीतीचा अभ्यास करुन त्याचा वापर तैवानविरोधात करु शकतो.
  • यामध्ये थेट युद्धाऐवजी प्रॉक्सी संघटनांचा वापर करणे, उर्जा पुरवठा साखळीवर नियंत्रण मिळवून जगाला झुकण्यास भाग पाडणे, यांसारख्या रणनीतींचा वार चीन करु शकतो.
  • ज्याप्रमाणे इराणने होर्मुझ(Hormuz)च्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवले आहे, त्याप्रमाणे चीन तैवानच्या समुद्री मार्गावर नियंत्रण मिळवू शकतो.

चीनची दुहेरी रणनीती

सध्या चीनने दुहेरी चाल खेळली आहे. एकीकडे इराण (Iran) आणि अमेरिकेत मध्यस्थीची भाषा चीनने केली आहे. तर दुसरीकडे चीन इराणला गुप्तपणे शस्त्र पुरवत असल्याचा दावा आहे. यामुळे चीनची निर्यातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होत असून अंतर्गत बाजापेठत शक्ती वाढत आहे. भविष्यात अमेरिकेने निर्बंध लादले तरीही ड्रॅगनला फरक पडणार नाही.

चीन मध्यपूर्वेतील तणावाकडे केवळ एक संघर्ष म्हणून न पाहता एक संधी म्हणून पाहत आहे. अमेरिकेची लष्करी ताकद समजून घेण्यासाठी इराण युद्ध चीनच्या फायद्याचे ठरत आहे. चीन स्वतला तैवानविरोधात युद्धासाठी सज्ज करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय अमेरिका इराण युद्धात गुंतून राहिल्याने तैवानकडेही त्याचे दुर्लक्ष होत आहे. ज्याचा फायदा चीन उचलत आहे.

