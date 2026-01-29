Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Indian Budget Leak History: तुम्हाला माहितीये संसदेत मांडण्याआधीच उघड झाला होता अर्थसंकल्प! ऐतिहासिक बजेट लीकबद्दल जाणून घ्या 

भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. परंतु, याआधी १९४८ व १९५० मधील अर्थसंकल्पफुटीचा धक्कादायक इतिहास, गोपनीय तपशील कसे उघड झाले आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाची गोपनीयता जपण्यासाठी काय करतात हे जाणून घेऊया

Updated On: Jan 29, 2026 | 04:41 PM
Indian Budget Leak History: तुम्हाला माहितीये संसदेत मांडण्याआधीच उघड झाला होता अर्थसंकल्प! ऐतिहासिक बजेट लीकबद्दल जाणून घ्या

Indian Budget Leak History: तुम्हाला माहितीये संसदेत मांडण्याआधीच उघड झाला होता अर्थसंकल्प! ऐतिहासिक बजेट लीकबद्दल जाणून घ्या (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला होणार सादर
  • १९४८ आणि १९५० चे अर्थसंकल्प झाला होता लिक
  • सरकारने आपल्या सुरक्षा धोरणात कोणते बदल केले?

Indian Budget Leak History:  भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ या वर्षाचे अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या सादर करणार आहेत. तसेही कोणत्याही देशाचे आणि त्याच्या जनतेचे भविष्य हे सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पावर अवलंबून असते, ज्यामध्ये त्याच्या योजना आणि जनतेसाठी असलेल्या निर्बंधांचा समावेश असतो. म्हणून, अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी तो पूर्णपणे गुप्त ठेवला जातो. तरीही, भारतीय इतिहासात २ वेळा असे घडले आहे जेव्हा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच लीक झाला होता.

भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर १९४८ आणि १९५० चे अर्थसंकल्प २ मोठ्या घटनांमध्ये सादर करण्यात आले होते. हे तेच अर्थसंकल्प होते ज्यांची गोपनीय माहिती आधीच लीक झाली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पाची काही गुप्त पाने प्रेससमोर सादर होण्यापूर्वी सार्वजनिक करण्यात आली, ज्यामुळे संपूर्ण भारत सरकार हादरले होते. या घटनेनंतर, सरकारने अर्थसंकल्पाची गुप्तता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी अनेक पावले उचलली.

हेही वाचा: आनंदाची बातमी! मुंबईतील प्रख्यात कुलाबा कॉजवे येथे जयपोरकडून आठव्या स्टोअरचे उद्घाटन

स्वातंत्र्यानंतर देशाचे पहिले अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर होणार होते. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ते तयार करण्याची जबाबदारी सर आर.के. षण्मुखम चेट्टी यांच्यावर सोपवली. हे बजेट १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ मार्च १९४८ पर्यंत फक्त साडेसात महिन्यांसाठी होते. त्यावेळी, भारतातील ब्रिटिश काळातील परंपरा संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची होती. तथापि, चेट्टी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी, त्याची जवळजवळ सर्व माहिती माध्यमांना लीक झाली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प लिक व्हायचे मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार होते. त्यावेळी, हा भारताचा पहिला अर्थसंकल्प होता, म्हणून नेते आणि अधिकारी ब्रिटनशी सल्लामसलत करू इच्छित होते. परिणामी, अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे तत्कालीन ब्रिटिश अर्थमंत्री ह्यू डाल्टन यांना पाठवण्यात आली, ज्यामुळे अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच सार्वजनिक झाला होता.

त्यानंतर, १९५० मध्ये देखील राष्ट्रपती भवनाच्या प्रेसमध्ये अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे छापण्यात आली. हे ठिकाण संवेदनशील सरकारी कागदपत्रांसाठी सुरक्षित मानले जात होते, परंतु संसदेत अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच आर्थिक प्रस्तावांचे तपशील लीक झाले होते. ही गळती कोणी घडवली आणि ती कशी झाली याची माहिती अधिकृतपणे कधीच उघड झाली नसली तरी, या घटनेमुळे गोपनीयतेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली, विशेषतः स्वतंत्र भारताची आर्थिक रचना आकार घेत असताना.

हेही वाचा: Union Budget Red Bag History: बजेट बॅगचा रंग लालच का? काय आहे या मागची खरी कहाणी; जाणून घ्या एका क्लिकवर

१९५० मध्ये भारत देशाचे अर्थमंत्री जॉन मथाई होते. ही घटना स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठी प्रशासकीय चूक मानली गेली आणि त्यामुळे सरकारची बदनामी झाली. परिणामी, अर्थमंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून राजीनामा द्यावा लागला. सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले आणि अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत त्यात सहभागी असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी बाह्य जगापासून दूर राहिले.

या घटनेमुळे सुरक्षेत बदल करणे आवश्यक होते. भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या छपाईसाठी अधिक सुरक्षित आणि एकांत स्थान निवडण्यात आले. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे आता मिंटो रोडवरील भारत सरकारच्या प्रेसमध्ये छापली जातात. याव्यतिरिक्त, कडक सुरक्षा उपाय लागू करण्यात आले, जसे की प्रतिबंधित प्रवेश, सीलबंद परिसर आणि ‘लॉक-इन’ परंपरा, ज्या अंतर्गत अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अर्थसंकल्प छापण्यात सहभागी असलेले अधिकारी बाह्य जगापासून अलिप्त राहतात.

Web Title: Indian budget leak history how 1948 and 1950 budgets were leaked

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 04:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget Red Bag History:  बजेट बॅगचा रंग लालच का? काय आहे या मागची खरी कहाणी; जाणून घ्या एका क्लिकवर 
1

Union Budget Red Bag History:  बजेट बॅगचा रंग लालच का? काय आहे या मागची खरी कहाणी; जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 
2

Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 

Union Budget 2026: जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संरक्षण बजेटकडे देशाचे लक्ष
3

Union Budget 2026: जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संरक्षण बजेटकडे देशाचे लक्ष

केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम
4

केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Budget Leak History: तुम्हाला माहितीये संसदेत मांडण्याआधीच उघड झाला होता अर्थसंकल्प! ऐतिहासिक बजेट लीकबद्दल जाणून घ्या 

Indian Budget Leak History: तुम्हाला माहितीये संसदेत मांडण्याआधीच उघड झाला होता अर्थसंकल्प! ऐतिहासिक बजेट लीकबद्दल जाणून घ्या 

Jan 29, 2026 | 04:41 PM
Dharashiv Zilla Parishad Elections : राजकीय वातावरण तापले! ५५ जिप गटात २३४ तर ११० पंस गणांतून ३९३ उमेदवार निवडणूक मैदानात

Dharashiv Zilla Parishad Elections : राजकीय वातावरण तापले! ५५ जिप गटात २३४ तर ११० पंस गणांतून ३९३ उमेदवार निवडणूक मैदानात

Jan 29, 2026 | 04:30 PM
IND vs NZ 4th T20I : न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या पराभवाला कारणीभूत कोण? ‘या’ खेळाडूंची नावे आघाडीवर

IND vs NZ 4th T20I : न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या पराभवाला कारणीभूत कोण? ‘या’ खेळाडूंची नावे आघाडीवर

Jan 29, 2026 | 04:27 PM
Asteroid 2024 YR4: धोका थेट अवकाशातून! 2032 मध्ये चंद्रावर होणार महाभयंकर भूकंप अन् पृथ्वीवर तासाला लाखो उल्कांचा वर्षाव

Asteroid 2024 YR4: धोका थेट अवकाशातून! 2032 मध्ये चंद्रावर होणार महाभयंकर भूकंप अन् पृथ्वीवर तासाला लाखो उल्कांचा वर्षाव

Jan 29, 2026 | 04:17 PM
Imran Khan : पाकिस्तानमध्ये पुन्हा काहीतरी शिजतंय? इम्रान खान यांना गुप्तपणे रुग्णालयात हलवलं, पाक पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ

Imran Khan : पाकिस्तानमध्ये पुन्हा काहीतरी शिजतंय? इम्रान खान यांना गुप्तपणे रुग्णालयात हलवलं, पाक पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ

Jan 29, 2026 | 04:14 PM
Exclusive: ‘शेवटच्या क्षणी..’ अजित पवारांचे विमान उडवणाऱ्या पायलटचा ट्रेनर काय म्हणाला?

Exclusive: ‘शेवटच्या क्षणी..’ अजित पवारांचे विमान उडवणाऱ्या पायलटचा ट्रेनर काय म्हणाला?

Jan 29, 2026 | 04:11 PM
वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

Jan 29, 2026 | 04:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM