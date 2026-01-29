Union Budget Red Bag History:  बजेट बॅगचा रंग लालच का? काय आहे या मागची खरी कहाणी; जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पारंपरिकपणे लाल रंगाच्या पिशवीत का सादर केला जात असे, हे जाणून घ्या आणि ब्रिटिशकालीन प्रतीकांनी एका चिरस्थायी अर्थसंकल्पीय परंपरेला कसा आकार दिला, हे समजून घ्या.

Jan 29, 2026
  • १ फेब्रुवारीला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प
  • तुम्हाला माहितीये बजेट बॅगचा रंग लाल का आहे?
  • अर्थसंकल्पात लाल रंगाचा अर्थ काय?
 

Union Budget Red Bag History: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. मात्र, दरवर्षी सादर होणारा अर्थसंकल्प दिन देशभरात एक अनोखी चर्चा घेऊन येतो. संसदेपासून ते सामान्य घरांपर्यंत, लोक त्यांच्या टीव्ही स्क्रीनवर चिकटून अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाची वाट पाहत असतात. अर्थमंत्र्यांच्या हातातली फाईल हे सर्व मिळून अर्थसंकल्पाला खास बनवते. या अर्थसंकल्पाशी संबंधित एक रंग बराच काळ चर्चेचा विषय राहिला आहे, ज्यामुळे त्याला एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. हा रंग केवळ त्याच्या देखाव्यासाठी नव्हता; तर त्यामागे त्याचा एक मनोरंजक इतिहास होता. या रंगाचा अर्थसंकल्पाशी मजबूत संबंध का होता?

हेही वाचा: Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 

अर्थसंकल्प आणि लाल रंग यांच्यातील संबंध ब्रिटिश राजवटीपासूनचा आहे. ब्रिटनमध्ये, सरकारी आणि आर्थिक कागदपत्रे लाल कव्हरमध्ये ठेवण्याची प्रथा होती. तेथे, लाल रंग हा शक्ती, गांभीर्य आणि अधिकृत निर्णयांचे प्रतीक मानला जात असे. भारतात जेव्हा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात झाली तेव्हा ही परंपरा स्वीकारण्यात आली. भारताचा पहिला अर्थसंकल्प १८६० मध्ये सादर करण्यात आला आणि लाल रंग अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य बनला. स्वातंत्र्यानंतरही ही परंपरा अनेक दशके चालू राहिली.

लाल रंग नेहमीच शक्ती, जबाबदारी आणि गंभीर निर्णयांशी जोडला गेला आहे. अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक दस्तऐवजात देशाचे उत्पन्न, खर्च आणि धोरणांची संपूर्ण माहिती असते. म्हणूनच, लाल रंग या दस्तऐवजाच्या गांभीर्याचे प्रतीक होता. हळूहळू, लाल रंग सामान्य लोकांसाठी देखील अर्थसंकल्पाचे प्रतीक बनला.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: चांदी ४ लाखांच्या पार! चांदी- सोन्याने गाठले नवे उच्चांक

कालांतराने, सरकारांनी जुन्या परंपरांचा पुनर्विचार केला आहे. २०१९ मध्ये, पहिल्यांदाच, अर्थसंकल्पाच्या फाइलचा रंग लाल करण्यात आला. हे वसाहतवादी विचारसरणीपासून दूर जाण्याचे लक्षण म्हणून पाहिले गेले. रंग बदलला असला तरी, लाल अर्थसंकल्पाची प्रतिमा लोकांच्या मनात कायम आहे. आज बजेट फाइल लाल नसली तरी, हा रंग अर्थसंकल्पाच्या इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. तो फक्त एक रंग नव्हता, तर संपूर्ण युगाचे प्रतीक होता. म्हणूनच बजेट आणि लाल रंग यांच्यातील संबंध आजही लोकांना तितकाच मनोरंजक आहे.

Jan 29, 2026

