केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम

केंद्र पुरस्कृत योजनांपैकी ५० टक्के योजनांचा पाच वर्षांचा कालावधी मार्चमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे, त्यांचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो; यापैकी काही योजनांवर जबाबदारीचा अभाव आणि निकाल देण्यात अपयश आल्याबद्दल टीका करण्यात आली

Updated On: Jan 29, 2026 | 01:05 AM
five-year period of some of the centrally sponsored schemes will end in March

केंद्र पुरस्कृत योजनांपैकी योजनांचा पाच वर्षांचा कालावधी मार्चमध्ये संपणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महसुलाच्या अडचणींव्यतिरिक्त खर्चात कपात करण्याची शक्यता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकार केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्याचा विचार करत आहे. या योजनांची रक्कम अंदाजे ४ लाख कोटी रुपये आहे आणि एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के आहे. या केंद्र पुरस्कृत योजनांपैकी ५० टक्के योजनांचा पाच वर्षांचा कालावधी मार्चमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे, त्यांचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो; यापैकी काही योजनांवर जबाबदारीचा अभाव आणि निकाल देण्यात अपयश आल्याबद्दल टीका करण्यात आली आहे.

त्यांची पुनर्रचना करून निधी जारी केल्याने त्यांची कार्यक्षमता सुधारू शकते. यावर विचार करण्याव्यतिरिक्त, संबंधित भागधारकांशी चर्चा करून अधिक निधी जारी केला जाऊ शकतो. संविधानाच्या कलम २८२ अंतर्गत, केंद्र सरकारला त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर योजना राबविण्याचा अधिकार आहे. जर एखादे राज्य विकासात मागे पडले तर केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) अंमलात आणता येतील. कॅगच्या अहवालानुसार, अशा अनेक योजना अकार्यक्षम असतात.

म्हणून, कॅबिनेट सचिव बोके चतुर्वेदी यांनी २०११ मध्ये एक अहवाल सादर केला आणि २०१२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये योजनांमध्ये सुधारणा सुचवल्या गेल्या ज्यामुळे त्या कार्यक्षम बनतील. १५ व्या वित्त आयोगानेही याला पाठिंबा दिला. त्यांनी असे म्हटले की कमी निधी असलेल्या योजना रद्द कराव्यात कारण त्या कोणतेही काम प्रभावीपणे करू शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या पॅनेलने अशा केंद्र पुरस्कृत योजनांची संख्या ३० पर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आणि योजनांचे गट करून आणि मदतीची रक्कम वाढवून प्रत्येक क्षेत्रासाठी एका छत्राखाली आणण्याची शिफारस केली.

२०१६ मध्ये, राज्य स्वायत्तता वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेण्यात आला, ज्यामुळे राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पद्धतीने त्यांच्या संबंधित योजनांची रचना आणि अंमलबजावणी करण्याची परवानगी मिळाली, परंतु केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. केंद्र सरकार या योजनेसाठी २५% अनुदान देईल, जे राज्ये फ्लेक्सी फंड म्हणून वापरू शकतात.

आता ही व्यवस्था किती प्रभावी ठरली आहे याचे मूल्यांकन केले जाईल. कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेसाठी देण्यात आलेल्या निधीचा वापर करण्यात आला नाही. केंद्र आणि राज्य योगदानात समन्वयाचा अभाव आहे. हा एक राजकीय मुद्दा बनला आहे. म्हणून, संविधानाच्या समवर्ती सूची अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारे सध्या संयुक्तपणे चालवत असलेल्या योजनांचे पूर्णपणे व्यवस्थापन करणे किंवा संपूर्ण जबाबदारी राज्यांकडे हस्तांतरित करणे योग्य ठरेल. यामुळे जबाबदारी सुनिश्चित होईल आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील तणाव कमी होईल.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

Web Title: Five year period of some of the centrally sponsored schemes will end in march

Published On: Jan 29, 2026 | 01:05 AM

Jan 29, 2026 | 01:05 AM
