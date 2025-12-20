Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026 Date: ३१ जानेवारी, १ की २ फेब्रुवारी? अर्थसंकल्पाची तारीख कशी ठरते? जाणून घेऊया सविस्तर 

२०१७ पासून, दरवर्षी १ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. तथापि, यावेळी, १ फेब्रुवारी २०२६ ला रविवारअसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पाची तारीख कशी ठरते? वाचा ही बातमी सविस्तर..

Updated On: Dec 27, 2025 | 11:05 AM
  • भारताचा अर्थसंकल्प २०२६ कधी?
  • १ फेब्रुवारी २०२६ ला रविवार असल्याने संभ्रम कायम
  • भारताच्या अर्थसंकल्पाची तारीख कशी ठरते?
 

Budget 2026 Date: पुढील वर्षी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्री कोणत्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर करतील याबद्दल अजूनही संभ्रम आहे. २०१७ पासून, दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे, परंतु यावेळी, १ फेब्रुवारी २०२६ ला रविवार आला आहे, ज्यामुळे अर्थसंकल्प त्याच दिवशी सादर केला जाईल की तारीख बदलेल याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प शनिवार, ३१ जानेवारी किंवा सोमवार २ फेब्रुवारीला सादर होऊ शकतो. अथवा, रविवार १ फेब्रुवारीला देखील सादर केला जाईल की नाही हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा २०१७ मध्ये सुरू झाली, जेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ती लागू केली.

हेही वाचा: India Financial Capital: मुंबई नव्हे, तर ‘हे’ शहर बनतेय भारताची नवी आर्थिक राजधानी; डिजिटल अर्थव्यवस्थेची नवी ओळख 

या वर्षी, २०२५ मध्ये, १ फेब्रुवारी ही शनिवारी आली आणि अंतरिम अर्थसंकल्प त्याच दिवशी सादर करण्यात आला. यापूर्वी, अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करण्यात आला होता. तथापि, १ फेब्रुवारी हा रविवारी येतो, सरकारी कार्यालये आणि शेअर बाजारासाठी सुट्टी असते. शिवाय, १ फेब्रुवारी हा दिवस संत रविदास जयंती म्हणूनही साजरा केला जातो, ज्यामुळे अर्थसंकल्प ३१ जानेवारी किंवा २ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती घेईल.

हेही वाचा: Adani Airports Investment: अदानी समूहाची मोठी झेप; पुढील ५ वर्षांत विमानतळ क्षेत्रात करणार तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींची गुंतवणूक

बजेटची तारीख आठवड्याच्या शेवटी येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, जेव्हा बजेट शनिवारी येते तेव्हा ती बदलली जात नव्हती. भारत सरकारने संसदीय कॅलेंडरशी जुळवून घेण्यासाठी अनेकदा शनिवारी बजेटची तारीख निश्चित केली आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला. यापूर्वी, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शनिवारी आणि २७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प सादर केला. ३ मार्च २००१ ला देखील शनिवार आणि २८ फेब्रुवारी २००४ ला शनिवार रोजी देखील अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले.

Published On: Dec 20, 2025 | 12:32 PM

