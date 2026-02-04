Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Electric Cars च्या मागणीत ‘छप्परफाड़’ मागणी! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top 5 वाहनांनी अख्ख मार्केट हलवलंय

भारतात जानेवारी 2025 मध्ये इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीत तब्बल 51 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. चला जाणून घेऊयात, कोणत्या टॉप 5 इलेक्ट्रिक कारला ग्राहकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 05:41 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • जानेवारी 2026 मध्ये इलेक्ट्रिक कारला चांगली मागणी
  • मागणीत 51 टक्क्यांची वाढ
  • जाणून घ्या जानेवारी 2026 मधील टॉप 5 कार
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या Electric Car च्या उत्पादनावर विशेष लक्षकेंद्रित करत आहे. यामागील कारण म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत झपाट्याने झालेली वाढ. भारतीय ग्राहक आता पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक कारला जास्त प्राधान्य देत आहेत. ताज्या रिपोर्टनुसार, मागील महिन्यात म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये कोणत्या कंपनीने किती इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री केली आणि Top 5 मध्ये कोणत्या उत्पादकांनी स्थान मिळवले आहे, त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

किती झाली Electric Cars ची विक्री?

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत असून, रिपोर्टनुसार मागील महिन्यात देशभरात एकूण 18042 इलेक्ट्रिक वाहने विक्री झाली आहे. जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या 11909 युनिट्स इतकी होती. आकडेवारीनुसार Year-on-Year आधारावर विक्रीत तब्बल 51 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

अपडेटेड Suzuki Access झाली लाँच! आता ‘या’ सेफ्टी फिचरमुळे तुमचा प्रवास होईल अधिकच सुरक्षित, किंमत…

पहिल्या क्रमांकावर नेहमीप्रमाणे Tata Motors

टाटा मोटर्सकडून विविध सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री केली जाते. मागील महिन्यात कंपनीने देशभरात 7852 युनिट्स इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री केली आहे. जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या 5292 युनिट्स इतकी होती.

दुसऱ्या क्रमांकावर MG

एमजी मोटर्सकडून भारतातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कारपासून ते इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारपर्यंत विविध मॉडेल्सची विक्री केली जाते. मागील महिन्यात कंपनीने 4606 युनिट्सची विक्री केली आहे. जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या 4527 युनिट्स होती.

तिसऱ्या क्रमांकावर Mahindra

महिंद्राकडून बाजारात अनेक दमदार इलेक्ट्रिक SUV ऑफर केल्या जातात. मागील महिन्यात कंपनीने 3589 युनिट्सची विक्री नोंदवली आहे. याआधी जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या फक्त 739 युनिट्स होती.

Car Maintenance Tips: गाडी चालवण्यासोबतच तिची देखभालही आहे महत्त्वाची; कारसाठी फॉलो करा ‘या’ खास टिप्स

चौथ्या क्रमांकावर VinFast

VinFast कंपनीने 2025 च्या मध्यात आपल्या इलेक्ट्रिक कार्स भारतात सादर केल्या. त्यानंतर जानेवारी 2026 मध्ये या ब्रँडची एकूण विक्री 432 युनिट्स इतकी झाली आहे.

Top 5 मध्ये Hyundai चा समावेश

हुंडईकडूनही भारतात विविध सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक कार्स उपलब्ध करून दिल्या जातात. मागील महिन्यात कंपनीने 326 युनिट्सची विक्री केली आहे, तर जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या 331 युनिट्स इतकी होती.

 

Web Title: Sales of electric cars rise in january 2025 by 51 percent

Published On: Feb 04, 2026 | 05:41 PM

