Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Turkish Airlines Emergency Landing Kolkata Mumbai Airport Plane Collision News

काठमांडू-इस्तंबूल विमानाचे कोलकातामध्ये इमर्जन्सी लँडिंग; इंजिनमध्ये ठिणग्या दिसताच २३६ प्रवाशांचा जीव टांगणीला

विमानाच्या कॅप्टनने कोलकाता विमानतळावर उजव्या इंजिनमध्ये आग लागल्याची शक्यता नोंदवली होती. हे विमान दुपारी २:४९ वाजता कोलकाता एनएससीबीआय विमानतळावर पोहोचले. विमान २३६ प्रवाशांसह विमानात होते.

Updated On: Feb 04, 2026 | 05:45 PM
काठमांडू-इस्तंबूल विमानाचे कोलकातामध्ये इमर्जन्सी लँडिंग (Photo Credit- X)

काठमांडू-इस्तंबूल विमानाचे कोलकातामध्ये इमर्जन्सी लँडिंग (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • काठमांडू-इस्तंबूल विमानाचे कोलकातामध्ये इमर्जन्सी लँडिंग
  • इंजिनमध्ये ठिणग्या दिसताच २३६ प्रवाशांचा जीव टांगणीला
  • मुंबईत एक दिवसापूर्वीच विमानांची टक्कर झाली होती
Kolkata Airport Emergency Landing News: पश्चिम बंगालमधील कोलकाता विमानतळावर तुर्की एअरलाइन्सच्या एका विमानाचे पूर्ण आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. हे विमान काठमांडूहून इस्तंबूलला जात होते. तुर्की एअरलाइन्सच्या फ्लाइट ७२७ चे कोलकाता विमानतळावर पूर्ण आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. विमानाच्या कॅप्टनने कोलकाता विमानतळावर उजव्या इंजिनमध्ये आग लागल्याची शक्यता नोंदवली होती. हे विमान दुपारी २:४९ वाजता कोलकाता एनएससीबीआय विमानतळावर पोहोचले. विमान २३६ प्रवाशांसह विमानात होते.

नेमकी घटना काय?

कोलकात्याच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे विमानतळ संचालक यांनी सांगितले की विमान सध्या कोलकाता विमानतळावर आहे आणि त्याची तपासणी सुरू आहे. इंजिनमध्ये आगीच्या ठिणग्या आढळल्याने तुर्की एअरलाइन्सच्या विमानाचे कोलकाता विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागल्याचे वृत्त आहे.

काठमांडूहून इस्तंबूलला जाणारे विमान

तुर्की एअरलाइन्सचे फ्लाइट ७२७ काठमांडूहून इस्तंबूलला जात असताना पायलटला कोलकात्यावरून इंजिनमध्ये ठिणग्या दिसल्या. पायलटने ताबडतोब कोलकाता एटीसीशी संपर्क साधला आणि हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आपत्कालीन लँडिंग केले. विमान सध्या दुरुस्तीचे काम करत आहे आणि प्रवासी वाट पाहत आहेत.

Jay Dudhane Arrest: बिग बॉस मराठी 3 फेम जय दुधाणेला अटक, मुंबई विमानतळावर पोलिसांची कारवाई, 10 दिवसांपूर्वीच झालेलं लग्न

मुंबईत एक दिवसापूर्वीच विमानांची टक्कर झाली होती

यापूर्वी, मंगळवारी मुंबईतही विमानांशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्या आल्या होत्या. एअर इंडिया आणि इंडिगोच्या दोन विमानांच्या पंखांच्या टोकांना टक्कर झाली. त्यानंतर दोन्ही विमानांना तपासणीसाठी ग्राउंड करण्यात आले. एअर इंडियाचे विमान निघत असताना आणि इंडिगोचे विमान लँडिंग करत असताना ही घटना घडली.

एअर इंडियाच्या विमानाचे नुकसान

मुंबई विमानतळावर समांतर धावपट्टी आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दोन्ही विमाने एअरबस A320 होती. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईहून कोइम्बतूरला जाणारे विमान AI2732 उशिरा आले कारण टेकऑफ करण्यापूर्वी टॅक्सीवेवर वाट पाहत असताना नियोजित उड्डाण दुसऱ्या विमानाच्या संपर्कात आले. दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकाच्या टक्करमुळे आमच्या विमानाच्या पंखांच्या टोकाला नुकसान झाले.

Mumbai Customs Action: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची मोठी कारवाई! ४० कोटींहून अधिक किमतीचे ड्रग्ज, सोने आणि परकीय चलन जप्त

Web Title: Turkish airlines emergency landing kolkata mumbai airport plane collision news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

West Bengal ED Raid: पश्चिम बंगालमध्ये EDचा खेळ सुरू; कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी १२ ठिकाणी जलद छापेमारी
1

West Bengal ED Raid: पश्चिम बंगालमध्ये EDचा खेळ सुरू; कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी १२ ठिकाणी जलद छापेमारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काठमांडू-इस्तंबूल विमानाचे कोलकातामध्ये इमर्जन्सी लँडिंग; इंजिनमध्ये ठिणग्या दिसताच २३६ प्रवाशांचा जीव टांगणीला

काठमांडू-इस्तंबूल विमानाचे कोलकातामध्ये इमर्जन्सी लँडिंग; इंजिनमध्ये ठिणग्या दिसताच २३६ प्रवाशांचा जीव टांगणीला

Feb 04, 2026 | 05:45 PM
Career News : CET अभ्यासक्रमाची नोंदणी सुरू; प्रवेश परीक्षासाठी सहा लाख विद्यार्थ्यांनी केली नोंदणी

Career News : CET अभ्यासक्रमाची नोंदणी सुरू; प्रवेश परीक्षासाठी सहा लाख विद्यार्थ्यांनी केली नोंदणी

Feb 04, 2026 | 05:42 PM
Electric Cars च्या मागणीत ‘छप्परफाड़’ मागणी! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top 5 वाहनांनी अख्ख मार्केट हलवलंय

Electric Cars च्या मागणीत ‘छप्परफाड़’ मागणी! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top 5 वाहनांनी अख्ख मार्केट हलवलंय

Feb 04, 2026 | 05:41 PM
Varanasi: दोन भागात प्रदर्शित ‘वाराणसी’ होणार? एसएस राजामौली यांनी दिला चर्चेला पूर्णविराम

Varanasi: दोन भागात प्रदर्शित ‘वाराणसी’ होणार? एसएस राजामौली यांनी दिला चर्चेला पूर्णविराम

Feb 04, 2026 | 05:40 PM
SIP Investment Guide: नोकरी करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! SIP का आहे सर्वात स्मार्ट गुंतवणूक?

SIP Investment Guide: नोकरी करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! SIP का आहे सर्वात स्मार्ट गुंतवणूक?

Feb 04, 2026 | 05:39 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: मी फ्राईड राईज तू ट्रिपल शेजवान मंचूरियन ग्रेव्ही! तन्वी-आयुषचे ते संभाषण चर्चेत

Bigg Boss Marathi Season 6: मी फ्राईड राईज तू ट्रिपल शेजवान मंचूरियन ग्रेव्ही! तन्वी-आयुषचे ते संभाषण चर्चेत

Feb 04, 2026 | 05:23 PM
T20 World Cup 2026 चॅम्पियन टीम होणार मालामाल! उपविजेत्यालाही मिळणार मोठी रक्कम

T20 World Cup 2026 चॅम्पियन टीम होणार मालामाल! उपविजेत्यालाही मिळणार मोठी रक्कम

Feb 04, 2026 | 05:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM