कोलकात्याच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे विमानतळ संचालक यांनी सांगितले की विमान सध्या कोलकाता विमानतळावर आहे आणि त्याची तपासणी सुरू आहे. इंजिनमध्ये आगीच्या ठिणग्या आढळल्याने तुर्की एअरलाइन्सच्या विमानाचे कोलकाता विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागल्याचे वृत्त आहे.
Kolkata Airport | Full emergency landing of Turkish 727, from Kathmandu to Istanbul at Kolkata airport. The Captain informed Kolkata ATC about a possible fire on the right engine. The actual time of arrival at Kolkata NSCBI Airport was 14:49 hours, with 236 passengers on board.… — ANI (@ANI) February 4, 2026
तुर्की एअरलाइन्सचे फ्लाइट ७२७ काठमांडूहून इस्तंबूलला जात असताना पायलटला कोलकात्यावरून इंजिनमध्ये ठिणग्या दिसल्या. पायलटने ताबडतोब कोलकाता एटीसीशी संपर्क साधला आणि हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आपत्कालीन लँडिंग केले. विमान सध्या दुरुस्तीचे काम करत आहे आणि प्रवासी वाट पाहत आहेत.
यापूर्वी, मंगळवारी मुंबईतही विमानांशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्या आल्या होत्या. एअर इंडिया आणि इंडिगोच्या दोन विमानांच्या पंखांच्या टोकांना टक्कर झाली. त्यानंतर दोन्ही विमानांना तपासणीसाठी ग्राउंड करण्यात आले. एअर इंडियाचे विमान निघत असताना आणि इंडिगोचे विमान लँडिंग करत असताना ही घटना घडली.
मुंबई विमानतळावर समांतर धावपट्टी आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दोन्ही विमाने एअरबस A320 होती. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईहून कोइम्बतूरला जाणारे विमान AI2732 उशिरा आले कारण टेकऑफ करण्यापूर्वी टॅक्सीवेवर वाट पाहत असताना नियोजित उड्डाण दुसऱ्या विमानाच्या संपर्कात आले. दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकाच्या टक्करमुळे आमच्या विमानाच्या पंखांच्या टोकाला नुकसान झाले.
