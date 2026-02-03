RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा

RBI Interest Rate Update: २०२६ अर्थसंकल्पानंतर, सामान्य माणूस, शेअर बाजार आणि अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष आता ६ फेब्रुवारीला होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण बैठकीवर लागले आहे. त्या बैठकीपूर्वी, बहुतेक प्रमुख वित्तीय संस्थांचे अर्थतज्ज्ञ एकमत असल्याचे दिसून येते. नोमुरा, सिटी इंडिया, SBI, JP मॉर्गन आणि देशाचे माजी मुख्य सांख्यिकीशास्त्रज्ञ प्रणव सेन यांच्यासह अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की पतधोरण समिती (MPC) रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सध्या महागाईच्या ट्रेंड, रुपयाच्या हालचाली आणि जागतिक परिस्थितीची समजून घेईल
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रुपयावरील दबाव, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि परकीय भांडवलाचा प्रवाह यासारखे घटक भविष्यात धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव पाडतील. दीपक चिनॉय यांनी सांगितले की रुपयाची कमकुवतपणा ही स्वतःच समस्या नाही, तर भांडवलाच्या प्रवाहाच्या कमतरतेचे लक्षण आहे. विशेषतः, चालू खात्यातील तूट सहजपणे भरून काढण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण पुरेसे नाही. त्यांचा असा विश्वास आहे की जर जागतिक अस्थिरता दीर्घकाळ टिकून राहिली तर आरबीआयने परकीय चलन साठ्याचा अतिरेकी वापर करण्याऐवजी रुपयाला परवानगी द्यावी.
सिटी इंडियाचे समीरन चक्रवर्ती यांनी इशारा दिला की जर रुपयाचे अत्यधिक अवमूल्यन झाले तर त्याचा गुंतवणूकदारांच्या वर्तनावर परिणाम होऊ शकतो आणि परकीय गुंतवणूकीला विलंब होऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की आजकाल गुंतवणूक निर्णयांमध्ये चलनांबाबतच्या अपेक्षा प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. म्हणूनच, रुपयाच्या मूल्यांकनाबाबत आरबीआयकडून स्पष्ट संकेत किंवा मार्गदर्शन मिळणे गुंतवणूकदारांसाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते.
नोमुराच्या सोनल वर्मा म्हणाल्या की नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) मालिकेबाबत अनिश्चितता देखील सध्या रेपो दर बदलत नाही याचे एक प्रमुख कारण आहे. त्यांच्या मते, नवीन मालिकेतील अन्न आणि सेवांच्या वजनात बदल झाल्यामुळे महागाई सुमारे 50 बेसिस पॉइंट्स जास्त असल्याचे दिसून येऊ शकते. या संक्रमणादरम्यान, एमपीसीने चलनवाढीची दिशा आणि गतीकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. SBI च्या सौम्या कांती घोष यांनी बाँड उत्पन्न आणि तरलता हस्तांतरण हे प्रमुख मुद्दे असल्याचे सांगितले, तर प्रणब सेन म्हणाले की खरा प्रश्न हा आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुनर्संचयित होत आहे का.