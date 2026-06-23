अरे देवा, हे काय? SpaceX च्या शेअर्सना कोणाची लागली नजर? 3 दिवसांत तब्बल 600 अब्ज डॉलर्सचा दणका

एलॉन मस्क यांच्या SpaceX या बलाढ्य कंपनीच्या शेअर्समध्ये सलग तिसऱ्या ट्रेडिंग सत्रात घसरण सुरुच आहे. सोमवारी कंपनीचे शेअर्स जवळपास १६ टक्क्यांनी घसरून १५४.६० डॉलरवर बंद झाले आहे. गेल्या तीन दिवसांत, स्टॉकमध्ये जवळपास 23 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या बाजारमुल्यात जवळपास 600 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे.
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ही घसरण अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा स्पेसएक्स पहिल्यांदाच इन्व्हेस्टमेंट-ग्रेड बॉण्ड्स जारी करून कॅपिटल उभारण्याची योजना आखत आहे. कंपनीचे उद्दिष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI शी संबंधित प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे आहे. या मोठ्या घसरणीनंतरही, कंपनीचे बाजार भांडवल २ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक बनली आहे.
ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, कंपनीची नवीन बॉण्ड विक्री योजना हे या घसरणीचे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. स्पेसएक्सने आपल्या प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि अंतराळ-संबंधित प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे डेट बॉण्ड्स उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. कंपनीने आपल्या व्यावसायिक गुंतवणुकीसाठी घेतलेल्या मोठ्या कर्जामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली, कारण त्यांना कर्जात लक्षणीय वाढ होण्याची भीती वाटत होती. दरम्यान, रेटिंग एजन्सी MSCI ने कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि पर्यावरणीय जोखमींबद्दलच्या चिंतेमुळे कंपनीला “CCC” हे सर्वात कमी रेटिंग दिले. यामुळे कंपनीच्या शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली.
काल, SpaceX ला CCC रेटिंग मिळाल्यानंतर, केवळ कंपनीच्या शेअर्सचीच घसरण झाली नाही, तर संपूर्ण टेक क्षेत्रात घबराटीची विक्री झाली. प्रमुख हेज फंडांनी अल्फाबेट आणि मेटासारख्या टेक कंपन्यांमधील आपला ४.५-५% हिस्सा विकायला सुरुवात केली, ज्यामुळे नॅसडॅक निर्देशांक कोसळला.
कंपनीचे मालक, इलॉन मस्क यांनाही मोठा फटका बसला. केवळ एका दिवसात त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत १५२ अब्ज डॉलर्सची (अंदाजे १२.५ लाख कोटी रुपये) घट झाली. पण या मोठ्या घसरणीनंतरही, १.१ ट्रिलियन डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह मस्क हे जगातील एकमेव ट्रिलियनपती आणि सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.
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