गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Maharashtra Tourism Department Signs Mou With Germany Jwc Gmbh To Boost Mice Hub

महाराष्ट्राला जागतिक ‘MICE’ हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय; जर्मनीच्या आघाडीच्या ‘JWC’ कंपनीसोबत ऐतिहासिक करार

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने राज्याला जागतिक 'MICE' (परिषदा आणि प्रदर्शने) हब बनवण्यासाठी जर्मनीच्या 'JWC GmbH' कंपनीसोबत महत्त्वाचा करार केला आहे. यामुळे राज्यात रोजगार आणि पर्यटन महसूल वाढणार आहे.

महाराष्ट्राला जागतिक 'MICE' हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्राला जागतिक 'MICE' हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महाराष्ट्राला जागतिक ‘MICE’ हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय
  • जर्मनीच्या आघाडीच्या ‘JWC’ कंपनीसोबत ऐतिहासिक करार
  • वाचा संपूर्ण बातमी
मुंबई, १८ जून २०२६: महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो (MCB) आणि बैठका, प्रोत्साहनपर दौरे, परिषदा, प्रदर्शने (MICE) क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांपैकी एक जोचेन विट कन्सल्टिंग (JWC GmbH) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला असल्याची घोषणा केली. पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. संजय खंदारे (भा.प्र.से.), उप सचिव श्री. विजय पोवार, जोचेन विट कन्सल्टिंग कंपनीचे अध्यक्ष आणि भागीदार श्री. जोचेन विट, जोचेन विट कन्सल्टिंग कंपनीचे भागीदार श्री. सेबॅस्टियन विट आणि जोचेन विट कन्सल्टिंग कंपनीचे (भारत आणि दक्षिण-पूर्व आशिया) चे कार्यकारी संचालक श्री. विजय शर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्याला व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी जागतिक स्तरावर ओळख मिळावी म्हणून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याला माईस (MICE) क्षेत्रासाठी प्रमुख केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या धोरणात्मक उद्देशाने पर्यटन विभागाने ‘महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो’ची स्थापना केली आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदा, प्रदर्शने आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांना आकर्षित करणे, आणि त्याद्वारे जागतिक माईस (MICE) क्षेत्रामध्ये राज्याचे स्थान बळकट करणे हा या ब्युरोचा मुख्य हेतू आहे.

याप्रसंगी पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. संजय खंदारे (भा.प्र.से.) म्हणाले, “पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ, महत्त्वाकांक्षा या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र राज्य सक्षम असल्याचा आम्हाला विश्वास आहे. जोचेन विट कन्सल्टिंगच्या मार्गदर्शनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि जनतेच्या हिताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही आता पूर्णपणे सज्ज आहोत.”

करारासंबंधित धोरणात्मक हेतूला गती देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो’ने जर्मनीच्या कोलोन शहरात मुख्यालय असलेल्या आणि २००७ पासून कार्यरत असलेल्या जोचेन विट कन्सल्टिंग कंपनीसह भागीदारी केली आहे. पर्यटन स्थळ धोरण, पर्यटन स्थळांचा विकास, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांचे आयोजन आणि विविध भागधारकांना एकत्र आणून या कंपनीने एक नामवंत सल्लागार संस्था म्हणून स्वतःचे स्थान बळकट केले आहे. या क्षेत्रातील त्यांचे सखोल ज्ञान संस्थेची खरी ताकद आहे.

लाखो भारतीयांच्या घराचा गाडा चालवतात या 10 कंपन्या; यादी पाहून थक्क व्हाल!

या भागीदारीमुळे महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरोला आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि जागतिक संपर्कासाठी मोठा फायदा होईल. त्याचबरोबरीने जगभरातील इतर प्रगत शहरांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी राज्याची क्षमता अधिक बळकट होईल. संबंधित ब्युरोचे काम प्रदर्शन आणि सल्लागार क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यावसायिक पाहणार आहेत. यामुळे ब्युरोचे कामकाज जागतिक बाजारपेठेच्या गरजेनुसार आणि जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट पद्धतींशी सुसंगत साधून सुरळीत सुरु राहिल.

या कराराबाबत भाष्य करताना जेडब्ल्युसीचे अध्यक्ष आणि भागीदार श्री. जोचेन विट म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय माईस (MICE) उद्योग क्षेत्राचे एक प्रमुख केंद्र बनण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व योग्य घटक महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत. बळकट आर्थिक विकास, उद्योजकीय गतिशीलता, शासकीय पाठबळ आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांच्या क्षेत्राचा वेगाने होणारा विस्तार यांचे एकत्रीकरण फार कमी बाजारपेठांमध्ये पाहायला मिळते. महाराष्ट्र राज्याच्या क्षमतेवर आमचा ठाम विश्वास आहे आणि ‘महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो’ला त्यांच्या या प्रवासात सहकार्य करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. जागतिक माईस (MICE) उद्योगक्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राला नवे स्थान मिळवून देण्यासाठी आणि आमच्या आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचे योगदान देण्याची संधी मिळणे, हा आमचा मोठा सन्मान आहे.”

आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांना आकर्षित करण्याबरोबरच, महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरोच्या या उपक्रमामुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणे, पर्यटनाच्या महसुलात वाढ होणे आणि शाश्वत विकासाला गती मिळून राज्याची आर्थिक बाजू अधिक बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. या करारामुळे जागतिक पातळीवरील व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित होण्याचे ध्येय महाराष्ट्राने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.

Gold Price: 3 दिवसांची तेजी संपुष्टात… करार झाल्यानंतर सोन्याचा दर धाडकन कोसळला; जाणून घ्या 24 कॅरेटचा दर

Web Title: Maharashtra tourism department signs mou with germany jwc gmbh to boost mice hub

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ITR Filing Deadline: करदात्यांनो लक्ष द्या! ITR ची डेडलाईन प्रत्येकासाठी वेगळी, चुकलात तर फसलात
1

ITR Filing Deadline: करदात्यांनो लक्ष द्या! ITR ची डेडलाईन प्रत्येकासाठी वेगळी, चुकलात तर फसलात

PF Interest Rate: सरकारने PF वरील व्याजाला दिली मंजुरी, 7 कोटी सबस्क्राईबर्सना मिळणार फायदा
2

PF Interest Rate: सरकारने PF वरील व्याजाला दिली मंजुरी, 7 कोटी सबस्क्राईबर्सना मिळणार फायदा

US War Cost In Iran: अरे देवा! रोज ₹94475500000 स्वाहा, इराण युद्धात अमेरिकेला 108 दिवसात किती नुकसान?
3

US War Cost In Iran: अरे देवा! रोज ₹94475500000 स्वाहा, इराण युद्धात अमेरिकेला 108 दिवसात किती नुकसान?

Gold Price: 3 दिवसांची तेजी संपुष्टात… करार झाल्यानंतर सोन्याचा दर धाडकन कोसळला; जाणून घ्या 24 कॅरेटचा दर
4

Gold Price: 3 दिवसांची तेजी संपुष्टात… करार झाल्यानंतर सोन्याचा दर धाडकन कोसळला; जाणून घ्या 24 कॅरेटचा दर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाराष्ट्राला जागतिक ‘MICE’ हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय; जर्मनीच्या आघाडीच्या ‘JWC’ कंपनीसोबत ऐतिहासिक करार

महाराष्ट्राला जागतिक ‘MICE’ हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय; जर्मनीच्या आघाडीच्या ‘JWC’ कंपनीसोबत ऐतिहासिक करार

Jun 18, 2026 | 03:33 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच ‘पॅकअप’? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच ‘पॅकअप’? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

Jun 18, 2026 | 03:24 PM
तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर ‘हे’ शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर ‘हे’ शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

Jun 18, 2026 | 03:19 PM
G7 Summit 2026: AIवर PM मोदींचा ‘MANAV’ मंत्र; ट्रम्पसोबतच्या भेटीत मध्य पूर्व ते व्यापार अशा विविध विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा

G7 Summit 2026: AIवर PM मोदींचा ‘MANAV’ मंत्र; ट्रम्पसोबतच्या भेटीत मध्य पूर्व ते व्यापार अशा विविध विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा

Jun 18, 2026 | 03:15 PM
‘माझ्या मुलाच्या मारेकऱ्यांचा विनाश होईल…’ १०१ दिवसांनी दलित तरुणावर अंत्यसंस्कार, आईचा आक्रोश, प्रकरण काय?

‘माझ्या मुलाच्या मारेकऱ्यांचा विनाश होईल…’ १०१ दिवसांनी दलित तरुणावर अंत्यसंस्कार, आईचा आक्रोश, प्रकरण काय?

Jun 18, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा