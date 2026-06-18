महाराष्ट्राला जागतिक ‘MICE’ हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय; जर्मनीच्या आघाडीच्या ‘JWC’ कंपनीसोबत ऐतिहासिक करार

राज्याला माईस (MICE) क्षेत्रासाठी प्रमुख केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या धोरणात्मक उद्देशाने पर्यटन विभागाने ‘महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो’ची स्थापना केली आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदा, प्रदर्शने आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांना आकर्षित करणे, आणि त्याद्वारे जागतिक माईस (MICE) क्षेत्रामध्ये राज्याचे स्थान बळकट करणे हा या ब्युरोचा मुख्य हेतू आहे.
याप्रसंगी पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. संजय खंदारे (भा.प्र.से.) म्हणाले, “पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ, महत्त्वाकांक्षा या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र राज्य सक्षम असल्याचा आम्हाला विश्वास आहे. जोचेन विट कन्सल्टिंगच्या मार्गदर्शनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि जनतेच्या हिताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही आता पूर्णपणे सज्ज आहोत.”
करारासंबंधित धोरणात्मक हेतूला गती देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो’ने जर्मनीच्या कोलोन शहरात मुख्यालय असलेल्या आणि २००७ पासून कार्यरत असलेल्या जोचेन विट कन्सल्टिंग कंपनीसह भागीदारी केली आहे. पर्यटन स्थळ धोरण, पर्यटन स्थळांचा विकास, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांचे आयोजन आणि विविध भागधारकांना एकत्र आणून या कंपनीने एक नामवंत सल्लागार संस्था म्हणून स्वतःचे स्थान बळकट केले आहे. या क्षेत्रातील त्यांचे सखोल ज्ञान संस्थेची खरी ताकद आहे.
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या भागीदारीमुळे महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरोला आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि जागतिक संपर्कासाठी मोठा फायदा होईल. त्याचबरोबरीने जगभरातील इतर प्रगत शहरांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी राज्याची क्षमता अधिक बळकट होईल. संबंधित ब्युरोचे काम प्रदर्शन आणि सल्लागार क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यावसायिक पाहणार आहेत. यामुळे ब्युरोचे कामकाज जागतिक बाजारपेठेच्या गरजेनुसार आणि जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट पद्धतींशी सुसंगत साधून सुरळीत सुरु राहिल.
या कराराबाबत भाष्य करताना जेडब्ल्युसीचे अध्यक्ष आणि भागीदार श्री. जोचेन विट म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय माईस (MICE) उद्योग क्षेत्राचे एक प्रमुख केंद्र बनण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व योग्य घटक महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत. बळकट आर्थिक विकास, उद्योजकीय गतिशीलता, शासकीय पाठबळ आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांच्या क्षेत्राचा वेगाने होणारा विस्तार यांचे एकत्रीकरण फार कमी बाजारपेठांमध्ये पाहायला मिळते. महाराष्ट्र राज्याच्या क्षमतेवर आमचा ठाम विश्वास आहे आणि ‘महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो’ला त्यांच्या या प्रवासात सहकार्य करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. जागतिक माईस (MICE) उद्योगक्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राला नवे स्थान मिळवून देण्यासाठी आणि आमच्या आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचे योगदान देण्याची संधी मिळणे, हा आमचा मोठा सन्मान आहे.”
आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांना आकर्षित करण्याबरोबरच, महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरोच्या या उपक्रमामुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणे, पर्यटनाच्या महसुलात वाढ होणे आणि शाश्वत विकासाला गती मिळून राज्याची आर्थिक बाजू अधिक बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. या करारामुळे जागतिक पातळीवरील व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित होण्याचे ध्येय महाराष्ट्राने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
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