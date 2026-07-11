गुंतवणूकदारांची चांदी! तब्बल 100% प्रीमियमसह 3 नवे IPO बाजारात धडकणार; कोणत्या कंपनीचा किती आहे GMP?

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यामध्ये SBI फंड्स मॅनेजमेंट आणि अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड यांच्या दोन मेनबोर्ड इश्यूंचा समावेश आहे. SBI फंड्स मॅनेजमेंट IPO (OFS) द्वारे ११,६९३ कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड एका नवीन इश्यूद्वारे १२६.२५ कोटी रुपये उभारणार आहे, तर मिलवर्क्स टेक्नॉलॉजीज एसएमई (SME) विभागात १६०.३४ कोटी रुपयांचा इश्यू आणत आहे. हे तिन्ही इश्यू १४ जुलै रोजी वर्गणीसाठी खुले होतील.
एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट हा या आठवड्यातील सर्वात मोठा इश्यू असेल. तो १४ जुलै रोजी खुला होईल आणि १६ जुलैपर्यंत बोली खुली राहील. कंपनीने प्रति शेअर ₹५४५-₹५७४ असा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. लॉट साईज २६ शेअर्सचा आहे. अप्पर बँडवर, किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रति लॉट ₹१४,९२४ गुंतवावे लागतील. कंपनीचा जीएमपी (GMP) इश्यू किमतीच्या तुलनेत २०% आहे.
मेनबोर्डवरील दुसरा इश्यू अल्पाइन टेक्सवर्ल्डचा आहे. या वस्त्र प्रक्रिया कंपनीचा आयपीओ देखील १४ जुलै रोजी उघडेल आणि १६ जुलै रोजी बंद होईल. कंपनीने प्रति शेअर ₹१००-१०५ चा प्राइस बँड निश्चित केला असून, लॉट साईज १४२ शेअर्स आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांना उच्च दराने एका लॉटसाठी ₹१४,९१० लागतील. कंपनीचा ₹१२६.२५ कोटींचा आयपीओ हा पूर्णपणे १.२० कोटी शेअर्सचा नवीन इश्यू आहे. हे शेअर्स २१ जुलै रोजी बीएसई आणि एनएसईवर सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे.
Millworks Technologies चा SME विभागातील इश्यू १४ जुलै रोजी खुला होईल आणि १६ जुलै रोजी बंद होईल. कंपनीने प्रति शेअर ₹३१५-३३१ चा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. कंपनी ₹१६०.३४ कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे. हा इश्यू बीएसई एसएमईवर सूचीबद्ध केला जाईल. ग्रे मार्केटमध्ये मिलवर्क्सच्या शेअर्सना मोठी मागणी असून, असूचीबद्ध बाजारात त्याचा GMP १००% पेक्षा जास्त आहे.
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