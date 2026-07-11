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गुंतवणूकदारांची चांदी! तब्बल 100% प्रीमियमसह 3 नवे IPO बाजारात धडकणार; कोणत्या कंपनीचा किती आहे GMP?

Updated On: Jul 11, 2026 | 07:30 PM IST
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सारांश

पुढील आठवड्यात शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी कमाईची मोठी संधी चालून आली आहे. बाजारात तीन नवीन IPO खुले होत आहेत. या IPOना ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल १००% पर्यंतचा बंपर प्रीमियम मिळत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गुंतवणूकदारांची चांदी!
  • 3 नवे IPO बाजारात धडकणार
  • कोणत्या कंपनीचा किती GMP?
IPO बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुढील आठवड्यात एक नाही दोन नाही तर तब्बल तीन IPO एकाच वेळा बाजारात धडकणार आहेत. देशाच्या प्राथमिक बाजारात सुमारे ११,९८० कोटी रुपयांचे IPO खुले होत आहेत. या IPO चा मोठा फायदा होणार आहे. नेमके कोणते IPO आहेत जे मार्केटमध्ये उतरत आहेत सविस्तर जाणून घेऊयात.

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यामध्ये SBI फंड्स मॅनेजमेंट आणि अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड यांच्या दोन मेनबोर्ड इश्यूंचा समावेश आहे. SBI फंड्स मॅनेजमेंट IPO (OFS) द्वारे ११,६९३ कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड एका नवीन इश्यूद्वारे १२६.२५ कोटी रुपये उभारणार आहे, तर मिलवर्क्स टेक्नॉलॉजीज एसएमई (SME) विभागात १६०.३४ कोटी रुपयांचा इश्यू आणत आहे. हे तिन्ही इश्यू १४ जुलै रोजी वर्गणीसाठी खुले होतील.

SBI फंड्स मॅनेजमेंट IPO

एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट हा या आठवड्यातील सर्वात मोठा इश्यू असेल. तो १४ जुलै रोजी खुला होईल आणि १६ जुलैपर्यंत बोली खुली राहील. कंपनीने प्रति शेअर ₹५४५-₹५७४ असा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. लॉट साईज २६ शेअर्सचा आहे. अप्पर बँडवर, किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रति लॉट ₹१४,९२४ गुंतवावे लागतील. कंपनीचा जीएमपी (GMP) इश्यू किमतीच्या तुलनेत २०% आहे.

अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड IPO

मेनबोर्डवरील दुसरा इश्यू अल्पाइन टेक्सवर्ल्डचा आहे. या वस्त्र प्रक्रिया कंपनीचा आयपीओ देखील १४ जुलै रोजी उघडेल आणि १६ जुलै रोजी बंद होईल. कंपनीने प्रति शेअर ₹१००-१०५ चा प्राइस बँड निश्चित केला असून, लॉट साईज १४२ शेअर्स आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांना उच्च दराने एका लॉटसाठी ₹१४,९१० लागतील. कंपनीचा ₹१२६.२५ कोटींचा आयपीओ हा पूर्णपणे १.२० कोटी शेअर्सचा नवीन इश्यू आहे. हे शेअर्स २१ जुलै रोजी बीएसई आणि एनएसईवर सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे.

SME विभाग

Millworks Technologies चा SME विभागातील इश्यू १४ जुलै रोजी खुला होईल आणि १६ जुलै रोजी बंद होईल. कंपनीने प्रति शेअर ₹३१५-३३१ चा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. कंपनी ₹१६०.३४ कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे. हा इश्यू बीएसई एसएमईवर सूचीबद्ध केला जाईल. ग्रे मार्केटमध्ये मिलवर्क्सच्या शेअर्सना मोठी मागणी असून, असूचीबद्ध बाजारात त्याचा GMP १००% पेक्षा जास्त आहे.

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Web Title: Three new ipos opening next week with high gmp marathi news

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Published On: Jul 11, 2026 | 07:30 PM

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