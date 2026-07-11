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पावसात भिजल्याने वाढू शकतो त्वचेच्या संसर्गाचा धोका; स्किन इन्फेक्शन, रॅशेस अन् खाज टाळण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Updated On: Jul 11, 2026 | 08:29 PM IST
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सारांश

Skin Infections In monsoon: पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता आणि पावसात भिजल्यामुळे त्वचेवर बुरशीजन्य संसर्ग, रॅशेस, खाज आणि जळजळ यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. अशा त्रासांपासून बचावासाठी कोणते उपाय करावेत, जाणून घ्या.

पावसात भिजल्याने वाढू शकतो त्वचेच्या संसर्गाचा धोका; स्किन इन्फेक्शन, रॅशेस अन् खाज टाळण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
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विस्तार
  • पावसात भिजल्याने वाढू शकतो त्वचेच्या संसर्गाचा धोका
  • इन्फेक्शन टाळण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
  • पावसाळ्यात त्वचेची अशी घ्या काळजी
पावसाळ्यात आल्हाददायक वाटत असले तरी या ऋतूमध्ये त्वचेच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढतात. पावसात भिजणे, ओले कपडे दीर्घकाळ अंगावर ठेवणे आणि वाढलेली आर्द्रता यामुळे त्वचेवर बुरशीजन्य संसर्ग, पुरळ, खाज, लालसरपणा आणि जळजळ यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. विशेषतः काखेत आणि पायाची बोटे यांसारख्या भागांमध्ये संसर्ग होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे पावसात भिजल्यानंतर त्वचेची योग्य काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

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पावसात भिजल्यानंतर त्वरित अंघोळ करा

पावसात भिजल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर साबण आणि स्वच्छ पाण्याने अंघोळ करा. यामुळे त्वचेवर साचलेली धूळ, प्रदूषण आणि जंतू दूर होण्यास मदत होते.

ओले कपडे लगेच बदला

ओले कपडे किंवा मोजे बराच वेळ अंगावर ठेवल्यास त्वचेवर ओलावा कायम राहतो. अशा वातावरणात बुरशी आणि जीवाणू वेगाने वाढतात. त्यामुळे भिजल्यानंतर त्वरित कोरडे आणि स्वच्छ कपडे परिधान करावेत.

त्वचा पूर्णपणे कोरडी ठेवा

अंघोळीनंतर किंवा भिजल्यानंतर टॉवेलने अंग व्यवस्थित पुसा. विशेषतः बोटांच्या फटी, काख आणि मान कोरडे ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आवश्यक असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने अँटीफंगल पावडर वापरू शकता.

खाज किंवा पुरळाकडे दुर्लक्ष करू नका

त्वचेवर लालसर डाग, सतत खाज, पुरळ, जळजळ किंवा पाण्याने भरलेले फोड दिसू लागल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. योग्य वेळी उपचार घेतल्यास संसर्ग पसरण्यापासून रोखता येतो.

पावसाळ्यात त्वचेची अशी घ्या काळजी

  • सैल आणि सूती कपडे परिधान करा.
  • टॉवेल, मोजे किंवा पादत्राणे इतरांसोबत शेअर करू नका.
  • पाय नेहमी स्वच्छ व कोरडे ठेवा.
  • त्वचेला आवश्यक तेवढाच हलका मॉइश्चरायझर वापरा.
  • पुरेसे पाणी प्या आणि संतुलित आहार घ्या, त्यामुळे त्वचा निरोगी राहण्यास मदत होते.

पावसाळ्यात त्वचेच्या समस्या टाळण्यासाठी योग्य स्वच्छता, ओले कपडे त्वरित बदलणे, त्वचा कोरडी ठेवणे आणि लक्षणे दिसताच वैद्यकीय सल्ला घेणे या साध्या सवयी अंगीकारल्यास पुरळ, खाज आणि बुरशीजन्य संसर्गाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. त्यामुळे पावसाचा आनंद घेतानाच त्वचेच्या आरोग्याकडेही तितकेच लक्ष द्या.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Monsoon skin care skin infection rashes itching fungal infection health tips

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Published On: Jul 11, 2026 | 08:29 PM

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