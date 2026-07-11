शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सोलापुरात आढावा बैठकीला अधिकारी उशिरा; उदय सामंतांनी जिल्हाधिकारी, एसपींची केली कानउघाडणी

Updated On: Jul 11, 2026 | 08:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

Uday Samant at District Planning Committee Meeting Solapur: सोलापुरातील आढावा बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक वेळेत उपस्थित न राहिल्याने उद्योगमंत्री उदय सामंत नाराज झाल्यानंतर त्यांनी प्रोटोकॉलच्या मुद्द्यावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बंद खोलीत कानउघाडणी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

सोलापुरात आढावा बैठकीला अधिकारी उशिरा; उदय सामंतांनी जिल्हाधिकारी, एसपींची केली कानउघाडणी
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोलापुरात आढावा बैठकीला अधिकारी उशिरा
  • उदय सामंतांनी जिल्हाधिकारी, एसपींची केली कानउघाडणी
  • प्रोटोकॉलच्या मुद्द्यावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर नाराज
सोलापूर, शहर: जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक वेळेत उपस्थित न राहिल्याने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे. प्रोटोकॉलचे पालन न झाल्याच्या मुद्द्यावरून दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची शासकीय विश्रामगृहात बंद खोलीत कानउघाडणी केल्याची माहिती समोर येत आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या सोलापूर दौऱ्यादरम्यान जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यानंतर उद्योग विभागाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

साक्षात सूर्यनारायणाला ‘प्रभामंडळा’चा रिंगण; Dive घाटात विठ्ठलाच्या मूर्तीवर ‘प्रभामंडळ’, पहा अद्भुत क्षण

अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर घेण्यात यावी, असे निश्चित झाल्याने सामंत यांनी आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमात बदल करून बैठकीची वेळ पुढे ढकलली होती. मात्र जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपल्यानंतरही जवळपास अर्धा तास जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक बैठकीसाठी उपस्थित न झाल्याने उद्योगमंत्री संतप्त झाल्याची चर्चा आहे. वरिष्ठ मंत्र्यांना प्रतीक्षा करावी लागणे हा प्रोटोकॉलचा भंग असल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.

तर मीच शिवसैनिकांसह तुमच्या कार्यालयात येईन

‘आणखी दहा मिनिटांत बैठकीला उपस्थित राहा, अन्यथा मीच शिवसैनिकांसह तुमच्या कार्यालयात येतो,’ अशा शब्दांत उद्योगमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक तातडीने शासकीय विश्रामगृहात दाखल झाले. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांसोबत सुमारे अर्धा तास बंद खोलीत चर्चा केली. या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र प्रोटोकॉलचे पालन, बैठकीला झालेला विलंब आणि मंत्र्यांना प्रतीक्षा करावी लागल्याच्या मुद्द्यावरून दोन्ही अधिकाऱ्यांना सामंत यांनी जाब विचारल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.

Ambegaon Landslide: आंबेगावातील दरडग्रस्त ५ गावांचे पुनर्वसन करणार; दिलीप वळसे पाटलांची मोठी ग्वाही

Web Title: Solapur news uday samant administrative meeting collector sp maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 08:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सोलापूर IT पार्कच्या जागेचा फेरअभ्यास; उद्योजकांच्या मागणीला उदय सामंतांचा सकारात्मक प्रतिसाद
1

सोलापूर IT पार्कच्या जागेचा फेरअभ्यास; उद्योजकांच्या मागणीला उदय सामंतांचा सकारात्मक प्रतिसाद

Solapur Crime: लग्नाला अवघे दोन महिने, पत्नी आणि तिच्या प्रियकराच्या छळाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या; गुन्हा दाखल
2

Solapur Crime: लग्नाला अवघे दोन महिने, पत्नी आणि तिच्या प्रियकराच्या छळाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या; गुन्हा दाखल

दुध भेसळीच्या हॉटस्पॉटवर मुंढेंचा दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक; १.३४ कोटींची संशयित पावडर जप्त, मंचरनंतर थेट अकलूजवर धाड
3

दुध भेसळीच्या हॉटस्पॉटवर मुंढेंचा दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक; १.३४ कोटींची संशयित पावडर जप्त, मंचरनंतर थेट अकलूजवर धाड

Solapur News: वडिलांनी कार घेऊन देण्यास नकार दिला… काही मिनिटांत 20 वर्षीय मुलाने घेतला धक्कादायक निर्णय
4

Solapur News: वडिलांनी कार घेऊन देण्यास नकार दिला… काही मिनिटांत 20 वर्षीय मुलाने घेतला धक्कादायक निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नेहमीची डिलिव्हरी ठरली हृदयस्पर्शी अनुभव: पुण्यातील ग्राहकाने स्विगीच्या महिला डिलिव्हरी पार्टनरला दिली ₹1,000 ची टिप

नेहमीची डिलिव्हरी ठरली हृदयस्पर्शी अनुभव: पुण्यातील ग्राहकाने स्विगीच्या महिला डिलिव्हरी पार्टनरला दिली ₹1,000 ची टिप

Jul 11, 2026 | 09:50 PM
ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपकडून १२ विद्यार्थ्यांना ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’; सिंगापूरमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी

ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपकडून १२ विद्यार्थ्यांना ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’; सिंगापूरमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी

Jul 11, 2026 | 09:37 PM
Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 8 वर; इमारतीतील बचावकार्य संपलं, एक जण कचऱ्याखाली बेपत्ता

Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 8 वर; इमारतीतील बचावकार्य संपलं, एक जण कचऱ्याखाली बेपत्ता

Jul 11, 2026 | 09:26 PM
IND Vs ENG: भारताला Jos Buttler ने हादरवले! गोलंदाजीची केली दैना; भारताला 258 रन्सचे टार्गेट 

IND Vs ENG: भारताला Jos Buttler ने हादरवले! गोलंदाजीची केली दैना; भारताला 258 रन्सचे टार्गेट 

Jul 11, 2026 | 09:19 PM
Akansha Ranjan Wedding : अभिनेत्रीने बांधली लग्नगाठ! अतिशय साध्या पद्धतीने केलं लग्न, 12 जुलैला होणार रिसेप्शन

Akansha Ranjan Wedding : अभिनेत्रीने बांधली लग्नगाठ! अतिशय साध्या पद्धतीने केलं लग्न, 12 जुलैला होणार रिसेप्शन

Jul 11, 2026 | 09:19 PM
मेकमायट्रिपकडून ‘वनसर्कल’ ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्रामची घोषणा; १३ हजारांहून अधिक हॉटेल्स आणि निवास प्रॉपर्टीजचा समावेश

मेकमायट्रिपकडून ‘वनसर्कल’ ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्रामची घोषणा; १३ हजारांहून अधिक हॉटेल्स आणि निवास प्रॉपर्टीजचा समावेश

Jul 11, 2026 | 08:52 PM
राम मंदिर ट्रस्टवरील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करा; साताऱ्यात विरोधी पक्षांचे ‘राम रक्षा’ आंदोलन

राम मंदिर ट्रस्टवरील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करा; साताऱ्यात विरोधी पक्षांचे ‘राम रक्षा’ आंदोलन

Jul 11, 2026 | 08:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा