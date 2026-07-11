लोकांचे पैसे बुडवले अन् स्वतः स्वित्झर्लंडच्या बर्फात हनीमून… हैदराबादच्या जोडप्याचा कारनामा ऐकून थक्क व्हाल!

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गुंतवणूकदारांकडून मोठी रक्कम उभारून हे जोडपे परदेशात पळून गेले असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. सध्या, पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. हे जोडपे खरोखरच स्वित्झर्लंडला पोहोचले आहे का, याचाही ते शोध घेत आहेत.
चेरलापल्ली येथील रहिवासी असलेले ५१ वर्षीय पब्बा चंद्रशेखर आणि त्यांची ४२ वर्षीय पत्नी पब्बा स्वप्ना हे बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्यांच्या मुलीने केली आहे. तक्रारीनुसार, मुलीने सांगितले की, तिचे आई-वडील सुट्टीसाठी स्वित्झर्लंडला जात असल्याचे सांगून घरातून निघून गेले. त्यांच्या सहलीनंतर, हे जोडपे कुटुंबाच्या संपर्कात होते, परंतु काही काळानंतर त्यांचे मोबाईल फोन बंद झाले आणि त्यांच्याशी संपर्क पूर्णपणे तुटला.
जेव्हा पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला, तेव्हा असे आढळून आले की, दोन्ही जोडपी एका चिट फंडाच्या माध्यमातून लोकांकडून गुंतवणूक मागत होती. त्यांनी लोकांना मोठ्या नफ्याचे आश्वासन देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्यांनी गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले. यामुळेच पोलिसांना संशय आहे की, एवढी मोठी रक्कम गोळा केल्यानंतर ते अचानक गायब झाले.
जोडप्याच्या प्रवासाच्या कागदपत्रांची आणि इमिग्रेशनच्या नोंदींची तपासणी करणे.
ते जोडपे खरोखरच स्वित्झर्लंडमध्ये आले होते का, हे तपासणे.
गुंतवणूकदारांची ओळख पटवणे आणि त्यांचे जबाब घेणे.
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