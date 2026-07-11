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लोकांचे पैसे बुडवले अन् स्वतः स्वित्झर्लंडच्या बर्फात हनीमून… हैदराबादच्या जोडप्याचा कारनामा ऐकून थक्क व्हाल!

Updated On: Jul 11, 2026 | 06:58 PM IST
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सारांश

हैदराबादमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासगळ्या प्रकारानंतर फरार होत थेट स्वित्झर्लंडमध्ये मौजमजा करणाऱ्या 'बंटी-बबली' सध्या चांगल्याच चर्चेत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लोकांचे पैसे बुडवले
  • स्वतः स्वित्झर्लंडच्या बर्फात हनीमून…
  • हैदराबादच्या जोडप्याचा कारनामा डेंजर कारनामा
गुंतवणूकीतून आकर्षक रिटर्न मिळणार असेल तर कोणाला आपलासा वाटणार नाही. याच मोहाला बरेच जण फसतात. आताची ही घटना तर डोकं चक्रवणारी आहे. हैदराबादमधील एका जोडप्याच्या अचानक बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणामुळे पोलीस आणि जनता दोघेही गोंधळात पडले आहेत. सुरुवातीला, हे प्रकरण एक जोडपे बेपत्ता झाल्याचे प्रकरण म्हणून नोंदवले गेले होते, परंतु तपासात एक धक्कादायक रहस्य उघड झाले. या तपासात कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणूक घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे?

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जोडपं परदेशात पसार?

गुंतवणूकदारांकडून मोठी रक्कम उभारून हे जोडपे परदेशात पळून गेले असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. सध्या, पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. हे जोडपे खरोखरच स्वित्झर्लंडला पोहोचले आहे का, याचाही ते शोध घेत आहेत.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

चेरलापल्ली येथील रहिवासी असलेले ५१ वर्षीय पब्बा चंद्रशेखर आणि त्यांची ४२ वर्षीय पत्नी पब्बा स्वप्ना हे बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्यांच्या मुलीने केली आहे. तक्रारीनुसार, मुलीने सांगितले की, तिचे आई-वडील सुट्टीसाठी स्वित्झर्लंडला जात असल्याचे सांगून घरातून निघून गेले. त्यांच्या सहलीनंतर, हे जोडपे कुटुंबाच्या संपर्कात होते, परंतु काही काळानंतर त्यांचे मोबाईल फोन बंद झाले आणि त्यांच्याशी संपर्क पूर्णपणे तुटला.

गुंतवणुकीच्या नावाखाली कोट्यवधी उभारल्याचा आरोप

जेव्हा पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला, तेव्हा असे आढळून आले की, दोन्ही जोडपी एका चिट फंडाच्या माध्यमातून लोकांकडून गुंतवणूक मागत होती. त्यांनी लोकांना मोठ्या नफ्याचे आश्वासन देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्यांनी गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले. यामुळेच पोलिसांना संशय आहे की, एवढी मोठी रक्कम गोळा केल्यानंतर ते अचानक गायब झाले.

पोलीसांचा तपास सुरु?

जोडप्याच्या प्रवासाच्या कागदपत्रांची आणि इमिग्रेशनच्या नोंदींची तपासणी करणे.
ते जोडपे खरोखरच स्वित्झर्लंडमध्ये आले होते का, हे तपासणे.
गुंतवणूकदारांची ओळख पटवणे आणि त्यांचे जबाब घेणे.

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Web Title: Hyderabad bunty babli couple arrested for investment fraud marathi news

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Published On: Jul 11, 2026 | 06:50 PM

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