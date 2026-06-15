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उद्या 16 जूनला Share Market आणि Bank सुरू आहेत की बंद? मुहर्रमच्या सुट्टी नेमकी कधी? कन्फ्युजन दूर करा…

Updated On: Jun 15, 2026 | 07:17 PM IST
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सारांश

मंगळवारी बँका आणि शेअर बाजार उघडण्याबाबत देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. याचे कारण असे की, उद्या, १६ जून रोजी, इस्लामिक कॅलेंडरनुसार पवित्र मुहर्रम महिन्याची सुरुवात होत आहे. परिणामी, बँका आणि शेअर बाजार बंद राहतील की उघडे राहतील, याबद्दल लोकांना खात्री नाही. नेमकी या दिवशी सुट्टी आहे का? जाणून घेऊयात

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

मंगळवारी बँका आणि शेअर बाजार उघडण्याबाबत देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. याचे कारण असे की, उद्या, १६ जून रोजी, इस्लामिक कॅलेंडरनुसार पवित्र मुहर्रम महिन्याची सुरुवात होत आहे. परिणामी, बँका आणि शेअर बाजार बंद राहतील की उघडे राहतील, याबद्दल लोकांना खात्री नाही. नेमकी या दिवशी सुट्टी आहे का? जाणून घेऊयात सविस्तर

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नेहमीप्रमाणे व्यवहार सुरू राहतील

भारतीय शेअर बाजार मंगळवार, १६ जून, २०२६ रोजी उघडे राहतील. याचा अर्थ, BSE आणि NSE मध्ये नेहमीप्रमाणे व्यवहार सुरू राहतील. कमोडिटी मार्केटमध्येही कोणतीही सुट्टी नाही. त्याचप्रमाणे, देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. सर्व बँक शाखा त्यांच्या नियोजित वेळेनुसार उघडतील. नियमित कामकाज कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहील. RBI च्या सुट्टीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उद्या देशभरातील बँका पूर्णपणे कार्यरत राहतील.

मुहर्रमची सुट्टी कधी आहे?

मुहर्रमची सुट्टी २६ जून, २०२६ शुक्रवार रोजी आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) अधिकृत सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, मुहर्रमच्या निमित्ताने इक्विटी, डेरिव्हेटिव्ह (F&O) आणि करन्सी सेगमेंटमध्ये कोणताही व्यापार होणार नाही.
कमोडिटी मार्केट (MCX) बाबत:
सकाळचे सत्र  सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ बंद राहील.
सायंकाळीचे सत्र  सायंकाळी ५ पासून ठरलेल्या वेळेनुसार सुरू होईल.

३ दिवसांची मोठी सुट्टी

ही सुट्टी शुक्रवारी येत असल्याने, शनिवार आणि रविवारच्या विकेंडमुळे व्यापाऱ्यांना ३ दिवसांची मोठी सुट्टी मिळेल. बाजार सोमवार, २९ जून रोजी पुन्हा सुरू होईल. हजरत इमाम हुसेन यांच्या हौतात्म्याच्या स्मरणार्थ या दिवशी आशुरा पाळला जातो. मुहर्रमच्या दिवशी बँकाही बंद राहतील. पण ही सुट्टी राज्यस्तरीय असल्याने, वेगवेगळ्या भागांमध्ये बँका उघड्या किंवा बंद असू शकतात.

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Web Title: Muharram holiday 2026 are share market and banks open or closed on june 16 marathi news

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Published On: Jun 15, 2026 | 07:17 PM

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