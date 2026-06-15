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Lanka Premier League ला कोट्यवधी डॉलर्सचे बळ! नॅसडॅक-लिस्टेड कंपनीकडून आयपीजी ग्रुपला धोरणात्मक निधी

Updated On: Jun 15, 2026 | 04:12 PM IST
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सारांश

लंका प्रीमियर लीगच्या (एलपीएल) सहाव्या हंगामाची सुरुवात १० जुलैपासून होणार आहे. या स्पर्धेच्या अगदी काही दिवस आधीच लीगला कोट्यवधी डॉलर्सचे मोठे आर्थिक बळ मिळाले आहे. लंका प्रीमियर लीगचे प्रमोटर 'इनोवेटिव प्रॉडक्शन ग्रुप' या कंपनीला अमेरिकेतील, शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीकडून हा मोठा आर्थिक निधी मिळाला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

लंका प्रीमियर लीगच्या (एलपीएल) सहाव्या हंगामाची सुरुवात १० जुलैपासून होणार आहे. या स्पर्धेच्या अगदी काही दिवस आधीच लीगला कोट्यवधी डॉलर्सचे मोठे आर्थिक बळ मिळाले आहे. लंका प्रीमियर लीगचे प्रमोटर ‘इनोवेटिव प्रॉडक्शन ग्रुप’ (Innovative Production Group FZ, LLC – IPG) या कंपनीला अमेरिकेतील, शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीकडून हा मोठा आर्थिक निधी मिळाला आहे.

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आयपीजी कंपनीने अमेरिकेच्या ‘फ्लॅश स्पोर्ट्स अँड मीडिया’ (Flash Sports & Media, Inc.) या कंपनीसोबत आपल्या सर्व शेअर्सचे धोरणात्मक विलीनीकरण पूर्ण केले आहे. या व्यावसायिक करारामुळे, लंका प्रीमियर लीगच्या व्यावसायिक हक्कांसह आयपीजीकडे असलेले सर्व ‘टी-२० क्रिकेट लीगचे’ हक्क आता नॅसडॅक या अमेरिकन शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या ‘युग्रो’ (UGRO) या प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत आले आहेत.

हा निर्णय ‘आयपीजी’ आणि त्यांच्याद्वारे व्यवस्थापन केल्या जाणाऱ्या सर्व क्रिकेट लीगसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे. यामुळे या सर्व लीग आता एका सरकारी नियमांनुसार चालणाऱ्या मोठ्या कंपनीच्या रचनेत समाविष्ट झाल्या आहेत, जी भविष्यात त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी सक्षम आहे. या नव्या संस्थात्मक रचनेच्या पाठबळामुळे, आयपीजी कंपनी पुढील दोन वर्षांत लंका प्रीमियर लीगला पूर्वीपेक्षा अधिक भव्य आणि उत्तम बनवण्यासाठी २० दशलक्ष यूएस डॉलर्स गुंतवणार आहे.

लंका प्रीमियर लीगसाठी हा बदल एका अत्यंत शिस्तबद्ध आणि विकासाकडे नेणाऱ्या नव्या युगाची सुरुवात आहे. ‘एलपीएल’ ही मूळची ‘श्रीलंका क्रिकेट’ चीच इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राहील; परंतु, आयपीजी ग्रुपकडे तिचे सर्व विशेष व्यावसायिक आणि मीडिया प्रक्षेपण हक्क कायम राहतील. महत्त्वाचे म्हणजे, आता या हक्कांना मोठ्या संस्थात्मक भांडवलाचे भक्कम पाठबळ, काटेकोर कॉर्पोरेट नियम आणि दीर्घकालीन जागतिक विस्ताराचे नियोजन लाभणार आहे.

आयपीजी ग्लोबलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष अनिल मोहन म्हणाले: “या नवीन घडामोडीचा सर्वात मोठा फायदा लंका प्रीमियर लीगला होईल. सार्वजनिक आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या एका रचनेमध्ये सामील झाल्यामुळे, लीगचा अत्यंत जबाबदारीने विस्तार करण्याची आमची क्षमता आता अधिक मजबूत झाली आहे. वाढलेली पारदर्शकता, भांडवलाची उपलब्धता आणि काटेकोर प्रशासकीय नियम यांमुळे आम्ही दीर्घकालीन व्यावसायिक शिस्त राखत सर्व फ्रेंचायझींचे मूल्य वाढवण्यास सज्ज झालो आहोत.”

लंका प्रीमियर लीगव्यतिरिक्त, ‘आयपीजी ग्रुप’ने मलेशिया आणि झिम्बाब्वेमधील टी-२० क्रिकेट लीग विकसित करण्यासाठी दीर्घकालीन विशेष करार केले आहेत. आयपीजी आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी या नवीन लीग्जमध्ये व्यवसाय वाढवण्याच्या योजना आखल्या आहेत, ज्याद्वारे झपाट्याने प्रगती करणाऱ्या या दोन्ही क्रिकेट बाजारपेठांमध्ये त्यांना आपला विस्तार करता येईल.

या सर्व प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश वेगवेगळ्या देशांत होणाऱ्या स्वतंत्र स्पर्धांचे रूपांतर एका मोठ्या, एकमेकांशी जोडलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट उद्योगात करणे हा आहे; ज्याचा विस्तार दक्षिण आशियासह जगातील इतर नव्या व प्रगतीपथावर असलेल्या देशांमध्ये असेल.

‘फ्लॅश स्पोर्ट्स अँड मीडिया’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रॅडली नॅट्रास म्हणाले: “आमचा असा विश्वास आहे की या दोन्ही कंपन्या एकत्र आल्यामुळे एकाच वेळी अनेक देशांच्या क्रिकेट बाजारपेठांमध्ये काम करण्याची आमची क्षमता कमालीची वाढणार आहे. सर्व व्यावसायिक हक्क एकाच ठिकाणी केंद्रित असल्यामुळे आणि सर्व फ्रेंचायझींचे आर्थिक हितसंबंध आणि उद्दिष्ट्ये एकमेकांशी सुसंगत असल्यामुळे, विविध बाजारपेठांमध्ये प्रायोजकांना अधिक चांगल्या प्रकारे जोडणे, मजबूत प्रक्षेपण भागीदारी तयार करणे आणि चाहत्यांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. आमचे संपूर्ण लक्ष आता या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर, हा प्लॅटफॉर्म वेगाने व अचूकतेने वाढवण्यावर आणि दीर्घकाळात भागधारकांसाठी उत्तम मूल्य निर्माण करण्यावर केंद्रित आहे.”

‘फ्लॅश स्पोर्ट्स अँड मीडिया’चे मुख्य वित्तीय अधिकारी एरिक शेर्ब पुढे म्हणाले: “सार्वजनिक बाजारपेठेच्या रचनेमुळे गुंतवणुकीवरील परताव्याचे कडक नियम पाळून, लीगच्या पायाभूत सुविधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने भांडवल गुंतवणे आम्हाला शक्य होईल. आमचे मुख्य लक्ष हे दीर्घकालीन व्यावसायिक विकासाला बळकट करण्यावर आणि आमच्या संपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये सातत्याने मिळणारे उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्यावर असेल.”

व्यावसायिक कमाई वाढवण्यासाठी एक एकत्रित प्लॅटफॉर्म तयार करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. ‘आयपीजी’ने जाहीर केले आहे की, त्यांचे संपूर्ण लक्ष दीर्घकालीन मालमत्तेचे मूल्य वाढवण्यावर, सर्व लीग्जमधील प्रायोजकत्वाचे उत्पन्न एकाच ठिकाणी केंद्रित करण्यावर, मॅचेसच्या थेट प्रक्षेपणाचा दर्जा थेट ‘4K’ मानकांपर्यंत सुधारण्यावर आणि सातत्यपूर्ण उत्पन्नाचे निश्चित स्त्रोत निर्माण करण्यावर असेल.

कमी होणार पेट्रोल-डिझेल आणि LPG च्या किंमती? होर्मुज सामुद्रधुनी खुली झाल्याने होणार कोणते मोठे बदल?

Web Title: Lanka premier league promoter ipg group secures funding from nasdaq listed partner see more details

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Published On: Jun 15, 2026 | 04:12 PM

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