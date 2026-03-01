Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
National Food Security Act: रेशन कार्डसाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या बंद; NFSA पोर्टलवर १ मिनिटात बघा लाईव्ह स्टेटस

जर तुम्ही नवीन रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी महिनोनमहिने वाट पाहत असाल आणि वारंवार ब्लॉक किंवा तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारत असाल, तर आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही.

Updated On: Mar 01, 2026 | 10:51 PM
National Food Security Act: रेशन कार्डसाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या बंद; NFSA पोर्टलवर १ मिनिटात बघा लाईव्ह स्टेटस

National Food Security Act: रेशन कार्डसाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या बंद; NFSA पोर्टलवर १ मिनिटात बघा लाईव्ह स्टेटस (फोटो-सोशल मीडिया)

National Food Security Act: जर तुम्ही नवीन रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी महिनोनमहिने वाट पाहत असाल आणि वारंवार ब्लॉक किंवा तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारत असाल, तर आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. आता, तुम्ही तुमच्या घरच्या आरामात ऑनलाइन अर्जाची लाईव्ह स्थिती तपासू शकता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या रेशन कार्डची माहिती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला नवा रेकॉर्ड? आजचे सोन्या – चांदीचे दर पाहून सर्वचजण चक्रावले

बऱ्याचदा, रेशन कार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर, लोकांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती कळत नाही. फाइल पडताळणी अंतर्गत आहे की नाही, मंजूर आहे की गहाळ आहे हे शोधण्यासाठी त्यांना कार्यालयात जावे लागते. परंतु आता, NFSA पोर्टलवर जाऊन “रेशन कार्ड स्टेटस” पर्याय निवडून, तुम्ही तुमच्या अर्जाची लाईव्ह स्थिती तपासू शकता. तुम्हाला अर्ज क्रमांक किंवा नोंदणीकृत मोबाइल नंबरची आवश्यकता आहे. माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर, संपूर्ण तपशील स्क्रीनवर प्रदर्शित होतो.

प्रथम, अधिकृत NFSA वेबसाइट उघडा. तुमचे राज्य निवडा, कारण रेशन कार्ड डेटा राज्यानुसार उपलब्ध आहे. त्यानंतर, “अर्ज स्थितीचा मागोवा घ्या” किंवा तत्सम पर्यायावर क्लिक करा. आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा आणि सबमिट बटण दाबा. जर तुमचा अर्ज मंजूर झाला असेल, तर कार्ड क्रमांक देखील दिसेल. जर काही आक्षेप असतील किंवा कागदपत्रे गहाळ असतील, तर कारण स्पष्टपणे सांगितले जाईल. या प्रक्रियेला फक्त एक मिनिट लागतो.

Adani च्या ‘या’ शेअरवर सोमवारी ठेवा नजर! कंपनीशी संबंधित २ मोठे अपडेट्स समोर…

ऑनलाइन प्रणाली सुरू झाल्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि सामान्य लोकांचा वेळ वाचला आहे. पूर्वी अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी बराच वेळ लागत होता, परंतु आता बहुतेक माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध आहे. यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत रेशन योजनेचे फायदे जलद पोहोचतात याची खात्री होते.

मोठ्या प्रमाणात शेती असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कर वसूल केला जाईल! एका प्रख्यात अर्थतज्ज्ञाने राज्यांना सुचवले आहे की, याचा काय परिणाम होईल? जर तुम्ही अलीकडेच नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज केला असेल, तर वारंवार कार्यालयात जाण्याऐवजी, प्रथम ऑनलाइन स्थिती तपासा. यामुळे तुम्हाला तुमचे कार्ड कधी जारी केले जाईल आणि पुढे काय पावले उचलायची याची स्पष्ट कल्पना येईल.

Published On: Mar 01, 2026 | 09:36 AM

