National Food Security Act: रेशन कार्डसाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या बंद; NFSA पोर्टलवर १ मिनिटात बघा लाईव्ह स्टेटस

National Food Security Act: जर तुम्ही नवीन रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी महिनोनमहिने वाट पाहत असाल आणि वारंवार ब्लॉक किंवा तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारत असाल, तर आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. आता, तुम्ही तुमच्या घरच्या आरामात ऑनलाइन अर्जाची लाईव्ह स्थिती तपासू शकता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या रेशन कार्डची माहिती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
बऱ्याचदा, रेशन कार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर, लोकांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती कळत नाही. फाइल पडताळणी अंतर्गत आहे की नाही, मंजूर आहे की गहाळ आहे हे शोधण्यासाठी त्यांना कार्यालयात जावे लागते. परंतु आता, NFSA पोर्टलवर जाऊन “रेशन कार्ड स्टेटस” पर्याय निवडून, तुम्ही तुमच्या अर्जाची लाईव्ह स्थिती तपासू शकता. तुम्हाला अर्ज क्रमांक किंवा नोंदणीकृत मोबाइल नंबरची आवश्यकता आहे. माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर, संपूर्ण तपशील स्क्रीनवर प्रदर्शित होतो.
प्रथम, अधिकृत NFSA वेबसाइट उघडा. तुमचे राज्य निवडा, कारण रेशन कार्ड डेटा राज्यानुसार उपलब्ध आहे. त्यानंतर, “अर्ज स्थितीचा मागोवा घ्या” किंवा तत्सम पर्यायावर क्लिक करा. आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा आणि सबमिट बटण दाबा. जर तुमचा अर्ज मंजूर झाला असेल, तर कार्ड क्रमांक देखील दिसेल. जर काही आक्षेप असतील किंवा कागदपत्रे गहाळ असतील, तर कारण स्पष्टपणे सांगितले जाईल. या प्रक्रियेला फक्त एक मिनिट लागतो.
ऑनलाइन प्रणाली सुरू झाल्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि सामान्य लोकांचा वेळ वाचला आहे. पूर्वी अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी बराच वेळ लागत होता, परंतु आता बहुतेक माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध आहे. यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत रेशन योजनेचे फायदे जलद पोहोचतात याची खात्री होते.
