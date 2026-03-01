Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

जर तुम्ही स्वस्त किमतीत चांगली मायलेज देणारी कार खरेदी करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. आज आपण देशातील सर्वाधिक विकली जाणारी सेडान कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:57 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • देशात सेडान कारला चांगली मागणी
  • Maruti Suzuki Dzire ठरली सर्वाधिक विकली जाणारी सेडान कार
  • फेब्रुवारी 2026 मध्ये 19,326 युनिट्सची विक्री
फेब्रुवारी 2026 हा महिना भारतीय कार बाजारपेठेतील सेडान विभागासाठी खास होता. एंट्री-लेव्हल सेडान Maruti Suzuki Dzire ने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये या कारचे 19,326 युनिट्सची विक्री झाली आहे. डिझायर केवळ सर्वाधिक विक्री होणारी सेडानच नाही तर ती देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक विक्री होणारी कार देखील बनली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

एसयूव्हीचा ट्रेंड वाढत असला तरी, डिझायरने दाखवून दिले आहे की सेडानची मागणी कमी झालेली नाही. 19,326 युनिट्सची विक्री दर्शवते की डिझायर ही एक पसंतीची फॅमिली कार आहे. जास्त मायलेज आणि कमी देखभाल खर्चामुळे टॅक्सी आणि फ्लीट सेगमेंटमध्ये ती मजबूत उपस्थिती राखते.

मारुती डिझायर ग्राहकांमध्ये इतकी लोकप्रिय कशी?

उत्तम मायलेज

Maruti Suzuki Dzire ही कार उत्कृष्ट मायलेजसाठी ओळखली जाते. Maruti Suzuki च्या कार्स नेहमीच इंधन बचतीसाठी प्रसिद्ध आहेत आणि डिजायर या बाबतीत आघाडीवर आहे.

परवडणारी किंमत

Maruti Suzuki Dzire किफायतशीर किमतीत प्रीमियम लुक आणि आरामदायी केबिन देते. त्यामुळे बजेटमध्ये चांगली आणि स्टायलिश सेडान शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही कार आकर्षक पर्याय ठरते.

विश्वासार्ह इंजिन

Maruti Suzuki Dzire मध्ये विश्वासार्ह इंजिन देण्यात आले आहे. कमी मेंटेनन्स खर्च आणि देशभरात मजबूत सर्विस नेटवर्क असल्यामुळे ग्राहकांचा या कारवर विश्वास अधिक वाढतो.

फॅमिली आणि कमर्शियल वापरासाठी योग्य

मोठा बूट स्पेस आणि आरामदायी रिअर सीट्समुळे Maruti Suzuki Dzire ही कार कौटुंबिक वापरासोबतच कमर्शियल वापरासाठीही उत्तम पर्याय ठरते. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ही कार आरामदायी आहे.

SUV च्या काळात सेडानची पुन्हा एन्ट्री?

गेल्या काही वर्षांत SUV सेगमेंटची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. मात्र Maruti Suzuki Dzire च्या यशामुळे योग्य किंमत, चांगले मायलेज आणि विश्वासार्हता असल्यास सेडान कार्स अजूनही बाजारात मजबूत स्पर्धक ठरू शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये 19,326 युनिट्सची विक्री करत डिजायरने पुन्हा एकदा आपली लोकप्रियता सिद्ध केली. भारतातील सर्वाधिक विश्वासार्ह फॅमिली सेडानपैकी एक म्हणून डिजायरची ओळख अधिक मजबूत झाली आहे.

जर पुढील काही महिन्यांतही हीच विक्रीची गती कायम राहिली, तर Maruti Suzuki Dzire लवकरच नंबर-1 कार होण्याच्या शर्यतीतही पुढे येऊ शकते.

Published On: Mar 01, 2026 | 08:57 PM

