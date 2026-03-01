Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला नवा रेकॉर्ड? आजचे सोन्या – चांदीचे दर पाहून सर्वचजण चक्रावले

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या दरात 6 हजार रुपये आणि चांदीच्या दरात 11 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:26 AM
Gold Rate Today: 1 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,871 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,463 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,653 रुपये आहे. भारतात 1 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,630 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,530 रुपये आहे. भारतात 1 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,000 रुपये आहे.

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

28 फेब्रुवारी रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,158 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,811 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,119 रुपये होता. भारतात 28 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,190 रुपये होता. भारतात 28 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,680 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,580 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,580 रुपये आहे. मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,630 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,530 रुपये आहे.

PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,680 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,580 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,54,800 ₹1,68,860 ₹1,26,680
चंदीगड ₹1,54,800 ₹1,68,860 ₹1,26,680
लखनौ ₹1,54,800 ₹1,68,860 ₹1,26,680
जयपूर ₹1,54,800 ₹1,68,860 ₹1,26,680
चेन्नई ₹1,55,500 ₹1,69,640 ₹1,33,000
नाशिक ₹1,54,680 ₹1,68,740 ₹1,26,580
सुरत ₹1,54,700 ₹1,68,760 ₹1,26,580
मुंबई ₹1,54,630 ₹1,68,710 ₹1,26,530
पुणे ₹1,54,630 ₹1,68,710 ₹1,26,530
केरळ ₹1,54,630 ₹1,68,710 ₹1,26,530
कोलकाता ₹1,54,630 ₹1,68,710 ₹1,26,530
नागपूर ₹1,54,630 ₹1,68,710 ₹1,26,530
हैद्राबाद ₹1,54,630 ₹1,68,710 ₹1,26,530
बंगळुरु ₹1,54,630 ₹1,68,710 ₹1,26,530

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Mar 01, 2026 | 08:26 AM

