Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला नवा रेकॉर्ड? आजचे सोन्या – चांदीचे दर पाहून सर्वचजण चक्रावले

28 फेब्रुवारी रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,158 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,811 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,119 रुपये होता. भारतात 28 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,190 रुपये होता. भारतात 28 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,680 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,580 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,580 रुपये आहे. मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,630 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,530 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,680 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,580 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,54,800
|₹1,68,860
|₹1,26,680
|चंदीगड
|₹1,54,800
|₹1,68,860
|₹1,26,680
|लखनौ
|₹1,54,800
|₹1,68,860
|₹1,26,680
|जयपूर
|₹1,54,800
|₹1,68,860
|₹1,26,680
|चेन्नई
|₹1,55,500
|₹1,69,640
|₹1,33,000
|नाशिक
|₹1,54,680
|₹1,68,740
|₹1,26,580
|सुरत
|₹1,54,700
|₹1,68,760
|₹1,26,580
|मुंबई
|₹1,54,630
|₹1,68,710
|₹1,26,530
|पुणे
|₹1,54,630
|₹1,68,710
|₹1,26,530
|केरळ
|₹1,54,630
|₹1,68,710
|₹1,26,530
|कोलकाता
|₹1,54,630
|₹1,68,710
|₹1,26,530
|नागपूर
|₹1,54,630
|₹1,68,710
|₹1,26,530
|हैद्राबाद
|₹1,54,630
|₹1,68,710
|₹1,26,530
|बंगळुरु
|₹1,54,630
|₹1,68,710
|₹1,26,530