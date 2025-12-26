Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Palladian Partner Real Estate: पॅलाडियन पार्टनर्सची 2025 मध्ये दमदार कामगिरी! तब्बल 'इतक्या' कोटींचा केला व्यवहार

पॅलाडियन पार्टनर्सने कॅलेंडर वर्ष 2025 चा समारोप 9 लाख चौ.फूटाहून अधिक इन्व्हेंटरीच्या विक्रीसह केला. ही उपलब्धी MMR निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये 2,000 कोटींपेक्षा जास्त एकूण व्यवहार केला आहे.

Dec 26, 2025 | 03:48 PM
Palladian Partner Real Estate: पॅलाडियन पार्टनर्सची 2025 मध्ये दमदार कामगिरी! तब्बल 'इतक्या' कोटींचा केला व्यवहार

Palladian Partner Real Estate: पॅलाडियन पार्टनर्सची 2025 मध्ये दमदार कामगिरी! तब्बल 'इतक्या' कोटींचा केला व्यवहार (फोटो-सोशल मीडिया)

  • पॅलाडियन पार्टनर्सने 2025 मध्ये 9,00,000 पेक्षा जास्त चौरस फूट विक्री
  • 2,000 कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार मूल्यासह वर्षाचा समारोप
  • अंधेरी वेस्टमधील प्रारंभ प्रोजेक्टमध्ये 48 तासांत 100 कोटींच्या बुकिंग
 

Palladian Partner Real Estate: पॅलाडियन पार्टनर्स अ‍ॅडव्हायजरी एलएलपीने कॅलेंडर वर्ष 2025 चा समारोप 9 लाख चौ.फूटाहून अधिक इन्व्हेंटरीच्या विक्रीसह केला. ही उपलब्धी मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये 2,000 कोटींपेक्षा जास्त एकूण व्यवहार मूल्यामध्ये रूपांतरित झाली. हे कामगिरी उच्च गतीच्या प्रोजेक्ट लॉन्च, उपनगरीय मायक्रो-मार्केटमधील सातत्यपूर्ण अंतिम-उपयोगकर्ता मागणी, तसेच शिस्तबद्ध मँडेट निवड आणि मूल्यनिर्धारण धोरणावर आधारित निष्पादन मॉडेलमुळे शक्य झाली. वर्षाचा एक निर्णायक क्षण मलाड ईस्टमधील चांदीवाला ग्रुपच्या पर्ल आयकॉन प्रोजेक्टमध्ये  200 कोटींच्या इन्व्हेंटरीचे फक्त दोन तासांत पूर्णपणे विक्री होणे राहिला. त्यानंतर अंधेरी वेस्टमधील प्रारंभ प्रोजेक्टमध्येही आणखी एक मजबूत कामगिरी दिसून आली, जिथे  100 कोटींची ही बुकिंग 48 तासांत नोंदवली गेली.

प्रमुख निवासी प्रकल्पांव्यतिरिक्त, पॅलाडियन पार्टनर्सने पश्चिमी उपनगरांमध्ये बुटीक व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये आणि मध्य मुंबईतील मोठ्या प्रमाणावरच्या निवासी प्रकल्पांमध्येही सातत्यपूर्ण विक्री सुनिश्चित केली, ज्यात मुलुंडमधील नीला रियल्टर्सद्वारे चालवलेले ‘सेनरूफ्स’सारखे सक्रिय मँडेट्स समाविष्ट आहेत. फर्मने 2025 मधील आपली यशस्विता सुव्यवस्थित निष्पादन चौकटीशी जोडली. मँडेट्सची निवड लक्षपूर्वक केली गेली, जिथे मागणी-सप्लाय परिस्थिती, प्रवेशयोग्यता, खरेदीदार प्रोफाइल आणि उत्पादनाची रचना अंदाज लावता येणाऱ्या विक्री वेळापत्रकाची परवानगी देत होती.

हेही वाचा: Indigo Airlines Crisis: इंडिगोचे 67 उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशी संतप्त.. इंडिगोने X वर सांगितले खरे कारण

मूल्य निर्धारण धोरणे मायक्रो-मार्केट्समध्ये योग्य राहिली, जी सवलतीवर आधारित दृष्टिकोनाऐवजी मूल्य सादरीकरणावर (value articulation) आधारित होती. चैनल पार्टनरच्या विश्वासावर, पारदर्शक ब्रोकरेज संरचना, ऑन-ग्राउंड समर्थन आणि वेळेवर देयके यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात mobilisation टिकवण्यास मदत झाली. एकीकृत आणि स्मरणीय (recall-led) मार्केटिंगने लॉन्चपूर्वी परिचय सुनिश्चित केला, ज्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली. बाजारातील परिस्थिती गती टिकवण्यास मदत करते. पश्चिमी आणि मध्य उपनगरांनी नोव्हेंबर 2025 मध्ये मुंबईतील मालमत्ता नोंदणीतील 85% हिस्सा नोंदवला, ज्यामुळे शहरातील उपनगरीय बदल स्पष्ट होतो.

मेट्रो लाइन 3 च्या फेज 2B च्या कमिशनिंगसह पायाभूत सुविधा सुधारण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रमुख मार्गांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारली. याशिवाय, 2025 मध्ये RBI कडून एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची व्याजदर कपात (रायटर्सच्या अहवालानुसार) किफायतशीर खरेदीची भावना वाढविण्यात मदत झाली. 2026 कडे पाहता, पॅलाडियन पार्टनर्स उपनगरीय मागणी, पायाभूत सुविधा-आधारित प्रवेशयोग्यता आणि मजबूत पुनर्विकास पाइपलाइनमुळे सातत्यपूर्ण मजबुतीची अपेक्षा करत आहे. फर्मने साऊथ मुंबई, शिवडी, पवई आणि इतर एमएमआर मायक्रो-मार्केट्समध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्याची घोषणा केली आहे, ज्यात सुमारे 30 सक्रिय साइट्स समाविष्ट आहेत, ज्या खरेदीदार भावना आणि विक्री गती जवळून ट्रॅक करण्यास सक्षम होतील.

हेही वाचा: Reliance Industries : मुकेश अंबानींची मोठी झेप! रशियन तेलासाठी अमेरिकन सरकारकडून मिळाली विशेष सवलत

2025 वर्षाबद्दल बोलताना कंपनीच्या चंद्रेश विठलानी, संचालक, पॅलाडियन पार्टनर्स अ‍ॅडव्हायजरी एलएलपी यांनी सांगितले की, ‘2025 ने आपली ही धारणा अधिक मजबूत केली की रिअल इस्टेटमध्ये गती आकस्मिक नसून नियोजित असते. जेव्हा प्रोजेक्टची निवड, किंमत निर्धारणातील शिस्त आणि निष्पादन एकत्र जुळतात, तेव्हा बाजार निर्णायक प्रतिसाद देतो, अगदी निवडक खरेदीदार वातावरणातही.’ कुमार शाह, संचालक, पॅलाडियन पार्टनर्स अ‍ॅडव्हायजरी एलएलपी यांनी सांगितले की, ‘संपूर्ण वर्ष आपले लक्ष किंमत निर्धारणाची विश्वासार्हता टिकविण्यावर आणि चैनलवरील विश्वास सुनिश्चित करण्यावर राहिले. शाश्वत गती विश्वासातून येते, खरेदीदारांसोबत तसेच ब्रोकरेज इकोसिस्टमसोबत, जी मोठ्या प्रमाणात ऑपरेशन सक्षम करते.’

पियूष रामभिया, संचालक, पॅलाडियन पार्टनर्स अ‍ॅडव्हायजरी एलएलपी यांनी सांगितले की, ‘जसे-जसे उपनगरीय बाजार परिपक्व होतात आणि पायाभूत सुविधा वेळ-मर्यादा कमी करते, डेव्हलपर्सना जलद आणि स्पष्ट गो-टू-मार्केट धोरणांची आवश्यकता असते. आमचे वाढते एमएमआर पोर्टफोलिओ आम्हाला या बदलांना लवकर ओळखण्यास आणि स्पष्टता व गतीने अंमलात आणण्यास सक्षम करते.’

Dec 26, 2025 | 03:48 PM

