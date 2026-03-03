Vijay Deverakonda आणि Rashmika ने शेअर केले संगीत नाईट्सचे फोटो; कपलचा रोमँटिक डान्स व्हायरल, पाहा Inside Photo …

विजय देवेराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या लग्नाची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे. त्यांच्या लग्नाच्या फोटोंनी चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. याच दरम्यान त्यांनी त्यांच्या संगीत कार्यक्रमाचे फोटो शेअर केले आहेत.२४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उदयपूरमध्ये झालेल्या त्यांच्या संगीत कार्यक्रमाने सर्वांची मने जिंकली. लग्नाच्या फक्त दोन दिवस आधी आयोजित केलेला हा सोहळा इतका प्रेम, आनंद, हास्य आणि भावनिक क्षणांनी भरलेला होता की तो एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखा वाटला.
विजयने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर संगीत सोहळ्याचे सुंदर फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये रश्मिका आणि विजयचा रोमँटिक डान्स पाहायला मिळत आहे. “विरोश” जोडप्याचे लग्नापूर्वीचे सेलिब्रेशन इतके मनमोहक होते की त्यांनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. या दोघांचा लग्नसोहळा एखाद्या चित्रपटासाठी सारखा होता.
व्हिडिओंमध्ये विजय आणि रश्मिका पारंपारिक पोशाखात नाचताना दिसत आहेत, तर रश्मिका विजयसाठी एक सरप्राईज डान्स करत आहे. कार्यक्रमस्थळ या जोडप्याच्या आधीचे फोटो लावण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्यांची प्रेमकहाणी दर्शविली गेली होती. विजयने कॅप्शन दिले, “आमच्या कथेतील सर्वात सुंदर अध्याय.” कुटुंबातील सदस्यही या मजेमध्ये सामील झाले – रश्मिकाच्या आईने डान्स फ्लोअरला आग लावली. अहवालानुसार हा समारंभ त्यांच्या प्रेम प्रवासाभोवती थीमवर आधारित होता, प्रत्येक गाण्याने जुन्या आठवणी जागृत केल्या. “विरोश वेडिंग” ऑनलाइन ट्रेंडिंग करत आहे, चाहत्यांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे.
अहवालांनुसार, संगीत समारंभ २४ फेब्रुवारी रोजी झाला, ज्यामध्ये जोडपे रात्री उशिरापर्यंत आनंद घेत होते. फोटोंमध्ये रश्मिका चमकदार लेहेंगा परिधान करताना दिसत आहे, तर विजय पारंपारिक कुर्त्या परिधान केला होता. दोघांनी एकत्र डान्स केलेले आणि संगीत सोहळ्यातील कुटुंबासोबतचे काही सुंदर क्षण शेअर केले आहेत. या दोघांचा एक रोमँटिक डान्स सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
26 फेब्रुवारीला विजय आणि रश्मिका यांनी आंध्र प्रदेशच्या एका लग्जरी रिसॉर्टमध्ये लग्न केले. सकाळी तेलुगु परंपरेनुसार आणि संध्याकाळी कोडावा परंपरेनुसार विवाह झाला. या सोहळ्यात फाल्गुनी-शेन पीकॉक डिझाईन केलेले कपडे आणि चमकदार ग्लॅमर होता. विजय आणि रश्मिकाने त्यांच्या संगीत कार्यक्रमाचे फोटो शेअर केले असून ते सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत.