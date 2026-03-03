...तर सह्याद्री राज्यात विक्रम प्रस्थापित करेल; माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा विश्वास

मसूर : सहकाराची ताकद ही एकजुटीत आहे. सभासदांनी साथ दिली तर सह्याद्री राज्यात नवा विक्रम प्रस्थापित करेल, असा विश्वास माजी सहकार मंत्री व सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब पाटील यांनी बोलताना व्यक्त केला. यशवंतनगर (ता. कराड) येथे सह्याद्रि सहकारी साखर कारखान्याच्या ५२ व्या गळीत हंगामाचा सांगता समारंभ कारखान्याचे संचालक संभाजी शंकर साळवे व त्यांच्या पत्नी जयश्री संभाजी साळवे यांच्या हस्ते करण्यात आला. व्हॉइस सह्याद्रीचे चेअरमन कांतीलाल पाटील व आजी-माजी संचालक उपस्थित होते.
माजी मंत्री पाटील म्हणाले, सह्याद्रीने नेहमीच शेतकरी हिताला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेतले. मागील महिन्यात सुरू झालेल्या विस्तार प्रकल्पामुळे गाळप क्षमता लक्षणीय वाढणार आहे. त्यामुळे ऊस वेळेवर जात नाही ही शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची तक्रार आता इतिहासजमा होईल. ऊस तोड, वाहतूक, गाळप या संपूर्ण साखळीत गती येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. सभासद शेतकऱ्यांनी आपला ऊस सह्याद्रीलाच देऊन कारखान्याशी नाळ अधिक घट्ट करावी. आगामी गळीत हंगाम विक्रमी करण्याचा संकल्प ठरला आहे. हणबरवाडी-धनगरवाडी योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली, या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी काहीजण राजकीय प्रयत्न करत असले तरी शेतकऱ्यांनी अशा दाव्यांकडे दुर्लक्ष करावे. या योजनेचे आम्हाला सातत्याने हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे ही मागणी राहील.
तोडणी मुकादम, वाहतूक कंत्राटदार, बैलगाडीवान, ट्रॅक्टरमालक, ऊस तोडणी मशीन मालक यांना सह्याद्रि साखर कारखाना व ऊस तोडणी वाहतूक संस्थच्या वतीने रोख रक्कम, शाल, श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यकारी संचालक विश्वजीत पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. कांतीलाल पाटील यांनी आभार मानले. समारंभास संचालक मंडळ सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
इथेनॉल निर्मिती हा सह्याद्रीचा नवा आर्थिक कणा असून, ऊस साखळीला अधिक मूल्य मिळवून देण्यासाठी सह्याद्रीने इथेनॉल क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली आहे. यंदा कारखान्यात १ कोटी १२ लाख लिटर इथेनॉल निर्मिती झाली असून, शासनाबरोबर २ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचा करार करण्यात आला आहे. भविष्यात इथेनॉलमधून कारखान्याला कोट्यवधींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. त्याचा थेट फायदा सभासद शेतकऱ्यांना होईल. – बाळासाहेब पाटील