IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी विश्वचषकाच्या पहिल्या काही सामन्यांमध्ये संजूला प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळण्यात आले हे स्पष्ट केले आहे. संजू सॅमसनने दबावाखाली नाबाद ९७ धावांची खेळी केली.

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:26 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात ऐतिहासिक खेळी करणारा संजू सॅमसन हा प्रत्येकाच्या ओठांवर आहे. भारतासमोर १९६ धावांचे लक्ष्य होते. टीम इंडियाने स्पर्धेच्या इतिहासात कधीही इतक्या मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला नव्हता. स्पष्टपणे, उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताला इतिहास घडवावा लागला. डावाची सुरुवात करताना संजू सॅमसनने विजयी शॉट मारून हे साध्य केले. टी२० विश्वचषक इतिहासात लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्याने सर्वात मोठी खेळी खेळली. भारताने सर्वात मोठ्या यशस्वी धावांचा पाठलाग करण्याचा विक्रमही केला. तथापि, टी२० विश्वचषकासाठी, संजू सॅमसन सलामीसाठी किंवा विकेटकीपिंगसाठी पहिली पसंती नव्हती. 

आता, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी विश्वचषकाच्या पहिल्या काही सामन्यांमध्ये संजूला प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळण्यात आले हे स्पष्ट केले आहे. संजू सॅमसनने दबावाखाली नाबाद ९७ धावांची खेळी केली. त्याने फक्त ५० चेंडूंचा सामना केला, ज्यामध्ये त्याने १४ चौकार आणि ४ षटकार मारले. त्याला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले. संजू सॅमसनच्या या खेळीची तुलना चेस मास्टर विराट कोहलीशी केली जात आहे. सर्वजण सॅमसनचे कौतुक करत आहेत. 

“मला माझ्या कुटुंबाला पाठवायचे आहे…,” एयरस्पेस बंद झाल्यामुळे अबू धाबीमध्ये अडकल्यानंतर जॉनी बेअरस्टोने केले आवाहन

सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर म्हणाले की सॅमसनच्या प्रतिभेबद्दल कधीही शंका नव्हती, परंतु न्यूझीलंडविरुद्धच्या खराब द्विपक्षीय मालिकेनंतर संघ व्यवस्थापनाने त्याला टी-२० विश्वचषकातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. “न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका त्याची वाईट राहिली हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्याला (सॅमसनला) विश्रांती देणे महत्त्वाचे होते कारण तुम्ही खेळाडूला दबावाच्या परिस्थितीपासून दूर ठेवू इच्छिता,” असे गौतम गंभीर म्हणाला.

आशिया कप दरम्यान शुभमन गिलच्या पुनरागमनानंतर, संजू सॅमसनला फलंदाजीच्या क्रमवारीत खाली उतरवण्यात आले, ज्यामुळे त्याच्या लयीवर परिणाम झाला. त्यानंतर सॅमसनला न्यूझीलंडविरुद्धच्या संपूर्ण मालिकेसाठी संधी देण्यात आली, परंतु तो त्याचा फायदा उठवू शकला नाही. पाच सामन्यांच्या मालिकेत तो फक्त १०, ६, ०, २४ आणि ६ धावा करू शकला. त्यानंतर, टी२० विश्वचषकासाठी भारताच्या अंतिम इलेव्हनमधील त्याचे स्थान संशयास्पद होते.

T20 World Cup 2026 Final साठी केली भविष्यवाणी! दक्षिण आफ्रिका फेव्हरिट पण टीम इंडिया…

भारताच्या अमेरिकेविरुद्धच्या पहिल्या विश्वचषक सामन्यात संजू सॅमसनचा समावेश नव्हता. अभिषेक शर्माच्या आजारपणामुळे नामिबियाविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात त्याला संधी देण्यात आली. त्यानंतर त्याला पुन्हा वगळण्यात आले. योगायोगाने, पॉवरप्लेमध्ये भारतीय टॉप ऑर्डरला ऑफ-स्पिनर्सविरुद्ध संघर्ष करावा लागला. कारण नियमित सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन तसेच तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज तिलक वर्मा हे डावखुरे आहेत. टॉप ऑर्डरमधील स्टार डावखुरे फलंदाज ऑफ-स्पिन गोलंदाजीविरुद्ध अपयशी ठरल्यानंतर, भारताने अखेर त्यांची रणनीती बदलली. संजू सॅमसनला पुन्हा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आणण्यात आले. इशान किशनला ओपनिंगऐवजी तिसऱ्या क्रमांकावर उतरवण्यात आले.

गौतम गंभीर म्हणाला की, संजू सॅमसनच्या मॅचविनिंग इनिंगचा पाया झिम्बाब्वेविरुद्धच्या १५ चेंडूत २४ धावांच्या खेळीमुळे घातला गेला. त्या सामन्यात रिंकू सिंगच्या जागी त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आले. गंभीर म्हणाला, “त्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध आमच्यासाठी चांगले काम केले. पहिल्या तीन षटकांमध्ये आम्हाला हवी असलेली सुरुवात त्याने दिली. आणि आता त्याने पुन्हा एकदा त्याची प्रतिभा दाखवली आहे. आम्हाला संजूकडून अधिक सातत्याची अपेक्षा आहे.”

 

