हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

Holi 2026 : रंग, गाणी, खेळ, फ्यूजन रेसिपीज आणि DIY सजावटीसह घरच्या घरी होळी साजरी करण्याचे क्रिएटिव्ह आणि मजेदार मार्ग
जे स्वायत्त संवादासाठी सक्षम आहेत. ही प्रणाली रुग्णाच्या देखभालीचा प्रत्येक टप्पा कव्हर करते; ज्यामध्ये रुग्णालयात येण्यापूर्वीची प्रक्रिया, ट्रायजिंग (रुग्णांचे वर्गीकरण) आणि नोंदणीपासून ते तपासणी, निदान, सल्लामसलत,प्रिसक्रिप्शन, पुनर्वसन आणि फॉलोअपचा समावेश आहे. अवाढव्य वैद्यकीय साहित्याचे विश्लेषण करून आणि अनुभवातून शिकून हे एआय डॉक्टर आपली निदान आणि उपचार कौशल्ये स्वतःहून सुधारतात.
१०,००० रुग्णांवर उपचार
या एआय रुग्णालयाने अवघ्या काही दिवसांत १०,००० पेक्षा जास्त आभासी रुग्णांवर उपचार केले. संशोधकांच्या मते, दर आठवड्याला सरासरी १०० रुग्णांवर उपचार होतात असे मानल्यास, मानवी डॉक्टरांना हे काम पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे दोन वर्षे लागतील, श्वसनाच्या गंभीर आजारांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या ‘मेडवयूए’ डेटासेटवर या एआय डॉक्टरांनी ९३.०६% अचूकता नोंदवली आहे, ज्यावरून त्यांच्या निदानाची अचूकता स्पष्ट होते.
कर्नाटकच्या या मंदिरात रंगांनी नाही तर राखेने खेळली जाते होळी, कामदेव आणि शंकराशी जोडला आहे इतिहास
वैद्यकीय क्षेत्रातील फायदे