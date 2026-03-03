Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा 'कूलिंग ऑफ'

होळीनिमित्त भारतीय शेअर बाजाराने आज, ३ मार्च २०२६ रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. देशाच्या अनेक भागात उद्या होळी साजरी केली जाणार असली तरी, होळीमुळे मुंबईत बँका बंद आहेत.

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:25 PM
Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा ‘कूलिंग ऑफ’

Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा ‘कूलिंग ऑफ’

Share Market Update: होळीनिमित्त भारतीय शेअर बाजाराने आज, ३ मार्च २०२६ रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. देशाच्या अनेक भागात उद्या होळी साजरी केली जाणार असली तरी, होळीमुळे मुंबईत बँका बंद आहेत. परिणामी, आज बीएसई आणि एनएसईवर कोणतेही व्यवहार किंवा शेअर सेटलमेंट होत नाहीत. मागील व्यापार सत्रात झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर गुंतवणूकदारांसाठी ही सुट्टी थोड्या काळासाठी आरामदायी ठरली आहे.

काल, सोमवार, २ मार्च रोजी, इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी विक्री झाली. सेन्सेक्स १,०४८ अंकांनी किंवा १.२९ टक्क्यांनी घसरला, तर निफ्टीमध्येही ३०० अंकांनी घसरण झाली. मध्य पूर्वेतील अशांततेच्या बातम्यांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे बाजारातील भावना कमकुवत झाल्या आहेत.

युद्धाच्या परिस्थिती लक्षात घेता, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी त्यांचे भांडवल सुरक्षित करण्यासाठी बाजारातून निधी काढायला सुरुवात केली आहे. जेव्हा दोन देशांमध्ये संघर्ष सुरू होतो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम पुरवठा साखळी, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि बाजारांवर होतो. सोमवारच्या दबावाला झटकून भविष्यासाठी रणनीती आखण्यासाठी गुंतवणूकदारांसाठी ही सुट्टी चांगली असेल.

युद्धाच्या धोक्यासह, सोमवारी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती १०% पेक्षा जास्त वाढल्या. कच्च्या तेलाचे दर आता प्रति बॅरल ८० डॉलर्सच्या पुढे गेले आहेत, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे काल बाजारात घबराट निर्माण झाली आणि गुंतवणूकदारांनी त्यांचे शेअर्स वेडेपणाने विकण्यास सुरुवात केली.

भारत आपल्या गरजांचा मोठा भाग आयात करतो, त्यामुळे वाढत्या तेलाच्या किमती देशांतर्गत महागाई वाढण्याची भीती निर्माण करतात. वाढत्या कॉर्पोरेट खर्चाच्या भीतीमुळे काल शेअरच्या किमती खाली आल्या, ज्यामुळे पोर्टफोलिओमध्ये लाल रंगाची नोंद झाली. कच्च्या तेलातील ही अस्थिरता येत्या आठवड्यात शेअर बाजाराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.

आज, शेअर बाजारासोबत, कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स देखील सकाळी बंद आहे. तथापि, एमसीएक्सवर संध्याकाळी ५ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत व्यापार पुन्हा सुरू होईल, ज्यामुळे काही व्यापाऱ्यांना संधी मिळेल. ३ मार्च व्यतिरिक्त, २६ मार्च रोजी राम नवमी आणि ३१ मार्च रोजी महावीर जयंती या सुट्ट्या देखील असतील.

२०२६ मध्ये शेअर बाजारासाठी एकूण १६ ट्रेडिंग सुट्ट्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी तीन या महिन्यातच येणार आहेत. गुंतवणूकदारांना बाजार पुन्हा उघडल्यावर जागतिक परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या हालचालींवर आधारित त्यांच्या ट्रेडिंग धोरणांचे नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. कालच्या मोठ्या बाजार घसरणीमुळे जे लोक खूप अस्वस्थ आणि चिंतेत होते त्यांच्यासाठी ही सणाची सुट्टी आवश्यक आहे.

Published On: Mar 03, 2026 | 12:25 PM

