Indigo Airlines Crisis: इंडिगोचे 67 उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशी संतप्त.. इंडिगोने X वर सांगितले खरे कारण

Indigo Airlines Crisis: इंडिगो प्रवाशांच्या समस्या संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ख्रिसमसच्या दिवशीही, गुरुवारी, इंडिगोने अनेक विमानतळांवर 67 उड्डाणे रद्द केली. कंपनीने खराब हवामान आणि काही ऑपरेशनल कारणे सांगितली. हे एअरलाइनसाठी अडचणींचा सतत कालावधी दर्शवते, जी आधीच नियामक तपासणी आणि कमी वेळापत्रकाशी झुंजत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रद्द केलेल्या फक्त चार फ्लाइट ऑपरेशनल समस्यांमुळे होत्या. उर्वरित बहुतेक फ्लाइट खराब हवामानाच्या धोक्यामुळे रद्द करण्यात आल्या. रद्द विमानतळांमध्ये आगरतळा, चंदीगड, डेहराडून, वाराणसी आणि बेंगळुरू यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा: Reliance Industries : मुकेश अंबानींची मोठी झेप! रशियन तेलासाठी अमेरिकन सरकारकडून मिळाली विशेष सवलत
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) अधिकृतपणे धुक्याचा हंगाम जाहीर केला आहे. तेव्हा उड्डाण रद्द करण्याची ही नवीन लाट आली आहे. DGCA ने 10 डिसेंबर ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीत धुक्याचा हंगाम निश्चित केला आहे. या काळात, देशाच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील भागात कमी दृश्यमानतेमुळे हवाई वाहतूक वारंवार विस्कळीत होते.
डीजीसीएच्या धुक्याच्या ऑपरेशन्स फ्रेमवर्क अंतर्गत, कमी दृश्यमानतेच्या परिस्थितीतही विमान कंपन्यांनी सुरक्षित लँडिंगसाठी पूर्णपणे तयार असले पाहिजे. यासाठी वैमानिकांना CAT-IIIB ऑपरेशन्समध्ये प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे आणि श्रेणी-III लँडिंग सिस्टमशी सुसंगत विमान वापरणे आवश्यक आहे. श्रेणी-III तंत्रज्ञानामुळे दाट धुक्यातही विमान उतरू शकते. श्रेणी-III-A मध्ये, धावपट्टीची दृश्यमानता श्रेणी (RVR) 200 मीटरपेक्षा कमी असतानाही लँडिंग करता येते. दरम्यान, अधिक प्रगत श्रेणी III-B 50 मीटरपेक्षा कमी दृश्यमानतेत ऑपरेशन्सना परवानगी देते, जे दाट हिवाळ्यातील धुक्यात सामान्य आहे.
हेही वाचा: India GST 2.0: जीएसटी 2.0 सुधारणा केल्याने नोव्हेंबरमध्ये वाहन विक्रीत २२% वाढ; वाढवला ग्राहकांचा विश्वास
Travel Advisory Fog is expected to set in later this evening across #Varanasi, #Chandigarh, and #Dehradun, which may impact flight operations. A few flights scheduled for later today have been cancelled in advance to help reduce waiting time at the airport. We understand this… — IndiGo (@IndiGo6E) December 25, 2025
नवीन उड्डाणे रद्द करताना, इंडिगोने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर म्हटले आहे की, “बेंगळुरूमध्ये कमी दृश्यमानता आणि धुक्यामुळे उड्डाण वेळापत्रकांवर परिणाम झाला आहे. आम्ही हवामानाचे बारकाईने निरीक्षण करत आहोत आणि तुमची सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.” तथापि, या सूचनांमुळे संतप्त प्रवाशांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे संतप्त प्रवाशांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. सततच्या घटनेमुळे इंडिगोच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.