आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

या सहकार्याअंतर्गत, २४ तासांपासून ते एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सुझुकी ई-अॅक्सेस भाड्याने घेऊ शकता किंवा सबस्क्रिप्शन करू शकता. हा कार्यक्रम अल्पकालीन वापरकर्त्यांसाठी आणि ई-स्कूटर खरेदी न करता दीर्घकालीन मोबिलिटी सोल्यूशन हवे असलेल्यांसाठी डिझाइन केला आहे.
रशलेनच्या मते, ही सेवा सुरुवातीला सात शहरांमध्ये सुरू होत आहे: बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, जयपूर आणि गुरुग्राम. या ठिकाणचे ग्राहक रॉयल ब्रदर्स रेंटल्सच्या विद्यमान प्लॅटफॉर्म आणि नेटवर्कद्वारे स्कूटर भाड्याने घेऊ शकतात. सुझुकीने सांगितले की भविष्यात त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील अधिक मॉडेल्स समाविष्ट करण्यासाठी भागीदारीचा विस्तार केला जाऊ शकतो. सध्या सबस्क्रिप्शन किमतीबाबत कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही.
सुझुकीच्या या इलेक्ट्रिक स्कूटरची किंमत ₹१,८८,४९० (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवरील माहितीनुसार, ही इलेक्ट्रिक स्कूटर एका चार्जवर ९५ किलोमीटरपर्यंत ड्रायव्हिंग रेंज देते. याव्यतिरिक्त, ही स्कूटर कमाल ४.१ किलोवॅटची पॉवर जनरेट करते, १६० मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स, डिस्क फ्रंट ब्रेक, ड्रम रिअर ब्रेक आणि कनेक्टेड फीचर्स देते. स्पर्धेच्या बाबतीत, ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक ३००१, एथर रिझता एस, टीव्हीएस आयक्यूब आणि विडा व्हीएक्स२ प्लस सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करते.
तसेच २८ दिवसांच्या महिन्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना मोठी मागणी होती. त्याच वेळी, या विभागात पुन्हा एकदा अनेक कंपन्यांसाठी मोठी उलथापालथ झाली. खरं तर, फेब्रुवारीमध्ये ग्राहकांना इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची डिलिव्हरी १११,६८० युनिट्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४६% वाढ आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ही ७६,७२० युनिट्स होती. ऑक्टोबर २०२५ नंतर चालू आर्थिक वर्षात ही दुसरी सर्वोच्च मासिक विक्री आहे (१४५,००६ ई-२डब्ल्यू). यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ साठी एकूण ११ महिन्यांची विक्री १.२० दशलक्ष युनिट्स (१,२०९,५४२ युनिट्स, १९% वार्षिक वाढ) झाली आहे, जी संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५ साठीच्या विक्रमी किरकोळ विक्रीला मागे टाकते (१.१५ दशलक्ष (१,१५०,७६७) युनिट्स).