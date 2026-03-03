Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Suzuki E Access Subscription Now No More Worry About Buying Rent An Electric Scooter News In Marathi

आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

Suzuki e Access Subscription: सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने रॉयल ब्रदर्स रेंटल्सच्या सहकार्याने दुचाकी वाहनांसाठी भाडे आणि सबस्क्रिप्शन सेवा सुरू केली. ही उपक्रम कंपनीच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर, सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेसपासून सुरू होतो.

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:31 PM
आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही

आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही

Follow Us:
Follow Us:
  • आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही
  • गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता
  • धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा
Suzuki e Access Subscriptio News In Marathi: सुझुकी मोटरसायकल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने दुचाकी वाहनांसाठी भाडे आणि सबस्क्रिप्शन सेवा सुरू केली आहे. कंपनीने रॉयल ब्रदर्स रेंटल्ससोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. हा उपक्रम सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटरपासून सुरू होतो आणि वाढत्या मोबिलिटी सबस्क्रिप्शन स्पेसमध्ये सुझुकीचा प्रवेश दर्शवितो. सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस ही कंपनीची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे.

या सहकार्याअंतर्गत, २४ तासांपासून ते एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस भाड्याने घेऊ शकता किंवा सबस्क्रिप्शन करू शकता. हा कार्यक्रम अल्पकालीन वापरकर्त्यांसाठी आणि ई-स्कूटर खरेदी न करता दीर्घकालीन मोबिलिटी सोल्यूशन हवे असलेल्यांसाठी डिझाइन केला आहे.

कार खराब झाली? मेकॅनिककडे जाण्याअगोदर करा ही 4 कामं; पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल

या ७ शहरांमध्ये सेवा सुरू

रशलेनच्या मते, ही सेवा सुरुवातीला सात शहरांमध्ये सुरू होत आहे: बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, जयपूर आणि गुरुग्राम. या ठिकाणचे ग्राहक रॉयल ब्रदर्स रेंटल्सच्या विद्यमान प्लॅटफॉर्म आणि नेटवर्कद्वारे स्कूटर भाड्याने घेऊ शकतात. सुझुकीने सांगितले की भविष्यात त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील अधिक मॉडेल्स समाविष्ट करण्यासाठी भागीदारीचा विस्तार केला जाऊ शकतो. सध्या सबस्क्रिप्शन किमतीबाबत कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही.

सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस किंमत

सुझुकीच्या या इलेक्ट्रिक स्कूटरची किंमत ₹१,८८,४९० (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवरील माहितीनुसार, ही इलेक्ट्रिक स्कूटर एका चार्जवर ९५ किलोमीटरपर्यंत ड्रायव्हिंग रेंज देते. याव्यतिरिक्त, ही स्कूटर कमाल ४.१ किलोवॅटची पॉवर जनरेट करते, १६० मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स, डिस्क फ्रंट ब्रेक, ड्रम रिअर ब्रेक आणि कनेक्टेड फीचर्स देते. स्पर्धेच्या बाबतीत, ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक ३००१, एथर रिझता एस, टीव्हीएस आयक्यूब आणि विडा व्हीएक्स२ प्लस सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करते.

तसेच २८ दिवसांच्या महिन्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना मोठी मागणी होती. त्याच वेळी, या विभागात पुन्हा एकदा अनेक कंपन्यांसाठी मोठी उलथापालथ झाली. खरं तर, फेब्रुवारीमध्ये ग्राहकांना इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची डिलिव्हरी १११,६८० युनिट्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४६% वाढ आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ही ७६,७२० युनिट्स होती. ऑक्टोबर २०२५ नंतर चालू आर्थिक वर्षात ही दुसरी सर्वोच्च मासिक विक्री आहे (१४५,००६ ई-२डब्ल्यू). यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ साठी एकूण ११ महिन्यांची विक्री १.२० दशलक्ष युनिट्स (१,२०९,५४२ युनिट्स, १९% वार्षिक वाढ) झाली आहे, जी संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५ साठीच्या विक्रमी किरकोळ विक्रीला मागे टाकते (१.१५ दशलक्ष (१,१५०,७६७) युनिट्स).

March 2026 मध्ये ‘या’ SUVs चा धुराळा! Duster पासून Kushaq पर्यंत, ‘या’ कार होणार लाँच

Web Title: Suzuki e access subscription now no more worry about buying rent an electric scooter news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 12:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Second Hand E Scooter खरेदी करण्याच्या तयारीत आहात? सर्वात आधी ‘या’ गोष्टी तपासा
1

Second Hand E Scooter खरेदी करण्याच्या तयारीत आहात? सर्वात आधी ‘या’ गोष्टी तपासा

Greaves Electric Mobility ची आंतरराष्ट्रीय बाजारात झेप! ‘या’ देशात Ampere Nexus स्कूटर लाँच
2

Greaves Electric Mobility ची आंतरराष्ट्रीय बाजारात झेप! ‘या’ देशात Ampere Nexus स्कूटर लाँच

फॅमिलीसाठी बजेट कार! Nissan Gravite दमदार इंजीनसह खतरनाक फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…
3

फॅमिलीसाठी बजेट कार! Nissan Gravite दमदार इंजीनसह खतरनाक फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

Maruti WagonR on EMI: फक्त 50000 घरी आणा Maruti WagonR, कसं ते जाणून घ्या…
4

Maruti WagonR on EMI: फक्त 50000 घरी आणा Maruti WagonR, कसं ते जाणून घ्या…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

Mar 03, 2026 | 12:31 PM
हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

Mar 03, 2026 | 12:30 PM
IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

Mar 03, 2026 | 12:26 PM
Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा ‘कूलिंग ऑफ’

Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा ‘कूलिंग ऑफ’

Mar 03, 2026 | 12:25 PM
…तर सह्याद्री राज्यात विक्रम प्रस्थापित करेल; माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा विश्वास

…तर सह्याद्री राज्यात विक्रम प्रस्थापित करेल; माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा विश्वास

Mar 03, 2026 | 12:17 PM
Vijay Deverakonda आणि Rashmika ने शेअर केले संगीत नाईट्सचे फोटो; कपलचा रोमँटिक डान्स व्हायरल, पाहा Inside Photo …

Vijay Deverakonda आणि Rashmika ने शेअर केले संगीत नाईट्सचे फोटो; कपलचा रोमँटिक डान्स व्हायरल, पाहा Inside Photo …

Mar 03, 2026 | 12:15 PM
Satara News : जिद्द आणि कष्टातूनच उद्योजक घडतात…: ‘थर्माकोल मॅन’ रामदास माने यांचे प्रतिपादन

Satara News : जिद्द आणि कष्टातूनच उद्योजक घडतात…: ‘थर्माकोल मॅन’ रामदास माने यांचे प्रतिपादन

Mar 03, 2026 | 12:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM