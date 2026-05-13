Petrol- Diesel चा मोठा भडका उडणार? सुरुवातीला पेट्रोलियम मंत्र्यांनी तर आता RBI गव्हर्नरनी दिले संकेत

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ होणार असल्याचं सूचक विधान केलं होतं त्यानंतर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनीही असे विधान केले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 05:44 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढणार असल्याचं सूचक विधान
  • ऊर्जेच्या किमती वाढीमुळे महागाई नियंत्रणात आणणं आव्हान
  • आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे संकेत
Petrol- Diesel Price : जागतिक स्तरावरील तणावाचा परिणाम संपूर्ण देशांवर होताना दिसतो. आताही हा तणाव वाढत असून त्याचा परिणाम भारतावरही होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोने खरेदी न करण्याचा, प्रवास टाळण्याचा आणि पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे. या सगळ्यात पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ होणार असल्याचं सूचक विधान केलं होतं त्यानंतर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनीही असे विधान केले आहे की, जर पश्चिम आशियातील सध्याचा संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सतत वाढत असल्यामुळे भारताला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्यास भाग पडू शकते. शिवाय, त्यांनी असेही नमूद केले की, ऊर्जेच्या किमती वाढत असल्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणणे हे एक आव्हान बनले आहे; ज्यामुळे RBI ला या संदर्भात पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे आता भारतात महागाईचा भडका उडणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे संकेत

आरबीआयच्या गव्हर्नरांनी असे संकेत दिले की, जर पश्चिम आशियातील संकट असेच कायम राहिले, तर इंधनाच्या किरकोळ किमतींमध्ये वाढ होणे ही “केवळ काळाची बाब” ठरू शकते. यामुळे वाहतूक खर्च आणि महागाई या दोन्हीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होऊन चिंता वाढली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या बैठकीत, आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने ‘रेपो दर’ ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि आपली ‘तटस्थ भूमिका’ कायम राखली. देशांतर्गत आर्थिक वाढ आणि जागतिक अनिश्चितता यांच्या पार्श्वभूमीवर महागाईवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या रणनीतीचाच हा निर्णय एक भाग होता.

संकट कायम राहिल्यास कृती करणे आवश्यक

मंगळवारी स्वित्झर्लंडमध्ये ‘स्विस नॅशनल बँक’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ यांनी आयोजित केलेल्या एका परिषदेत बोलताना संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले, “आम्ही आता माहितीवर अधिक मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. रिझर्व्ह बँक आपल्या दृष्टिकोनात लवचिकता राखून आहे. जर हा धक्का तात्पुरता असेल, तर आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो; पण, जर तो दीर्घकाळापर्यंत कायम राहिला, तर आम्हाला कृती करावी लागणार आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने excise duty मध्ये कपात केली आहे; तर दुसरीकडे, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा बोजा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या स्वतःच पेलत आहेत.

हरदीप पुरी यांनीही या मर्यादा अधोरेखित केल्या

दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असला तरी, सरकारी तेल कंपन्यांना होत असलेल्या प्रचंड तोट्यामुळे इंधनाच्या किमती वाढवाव्या लागण्याची शक्यता आहे. पुरी यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर गेल्या असूनही, इंधनाच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही; परिणामी, सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलणं सध्याच्या घडीला आवश्यक ठरत आहे.

Published On: May 13, 2026 | 05:44 PM

