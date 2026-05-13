Post Office Scheme: महिना फक्त 5000 रुपये गुंतवा आणि मिळवा 300000 रुपये, सरकारची दमदार स्कीम, जाणून घ्या सविस्तर

Post Office आपल्या ग्राहकांना RD योजनेची सुविधा उपलब्ध करून देते. या योजनेअंतर्गत, तुम्हाला दरमहा एक ठराविक रक्कम जमा करणे आवश्यक असते. लहान-लहान, नियमित बचतीद्वारे मोठी आर्थिक पुंजी उभारणाऱ्यांसाठी बातमी महत्त्वाची आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 04:41 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पोस्ट ऑफिस एक उत्कृष्ट पर्याय
  • पाच वर्षांच्या कालावधीत मोठी आर्थिक पुंजी
  • काय आहे सरकारचा प्लॉन?
Post Office Savings Scheme: आजही जेव्हा सुरक्षित गुंतवणुकीचा विषय येतो, तेव्हा लोक बँकांपेक्षा Post Office वर अधिक विश्वास ठेवला जातो. पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजना या प्रामुख्याने मध्यमवर्गासाठी अत्यंत फायदेशीर मानल्या जातात. ज्यांना आपली कष्टाची कमाई सुरक्षित आणि जोखीममुक्त ठेवून त्यात वाढ करायची आहे, त्यांच्यासाठी पोस्ट ऑफिस हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरतो. बँकांप्रमाणेच, Post Office देखील आपल्या ग्राहकांना RD योजनेची सुविधा उपलब्ध करून देते. या सरकारच्या योजनेअंतर्गत, तुम्हाला दरमहा एक ठराविक रक्कम जमा करणे आवश्यक असते. लहान-लहान, नियमित बचतीद्वारे एक मोठी आर्थिक पुंजी उभारू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. शिवाय, यामुळे नियमित बचत करण्याची सवय जोपासण्यासही मदत मिळते.

किती मिळतो व्याज?

या योजनेअंतर्गत, इतर योजनांच्या तुलनेत मिळणारे व्याज देखील अधिक असते. सध्या, पोस्ट ऑफिसच्या RD योजनेमध्ये ६.७% इतका व्याजदर दिला जातो. या योजनेचा एकूण कालावधी ६० महिन्यांचा म्हणजेच, पूर्ण पाच वर्षांचा आहे. बँकांच्या तुलनेत, येथे मिळणारे व्याज अनेक गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षक वाटते; परिणामी, लोक या योजनेत गुंतवणूक करण्यास पसंती देत ​​आहेत.दीर्घकाळापर्यंत नियमित गुंतवणूक केल्याने तुमच्या पैशांची वाढ होते; ज्यामुळे घर किंवा गाडी खरेदी करणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी उभारणे अथवा निवृत्तीनंतरचे जीवन चिंतामुक्त करणे यांसारखी मोठी उद्दिष्टे साध्य करणे तुम्हाला सहज शक्य होते. या योजनेअंतर्गत, तुम्ही दरमहा अवघ्या ₹१०० पासून गुंतवणुकीची सुरुवात करू शकताज्यामुळे ही योजना प्रत्येकासाठी सुलभ आणि परवडणारी ठरते.

काय आहे योजना?

जर तुम्ही या योजनेत सलग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दरमहा ₹५,००० जमा केले, तर मुदतपूर्तीनंतर तुम्हाला अंदाजे ₹३,५६,८३० इतकी रक्कम प्राप्त होईल. नियमित गुंतवणूक आणि आकर्षक परतावा यांच्या संयोगामुळेच हे गणित साध्य होणे शक्य झाले आहे. सुरक्षित गुंतवणूक आणि अशा उत्कृष्ट परताव्याच्या दुहेरी फायद्यामुळे, ही योजना जनतेमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे. ज्यांना जोखीम कमी ठेवून आपली संपत्ती वाढवायची आहे, अशा लोकांसाठी ही योजना विशेषतः फायदेशीर ठरत आहे.
या योजनेअंतर्गत, तुम्ही पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण ₹३,००,००० इतकी मूळ रक्कम गुंतवाल. मुदतपूर्तीनंतर, तुम्हाला अंदाजे ₹५६,८३० इतके व्याज मिळेल; ज्यामुळे तुमची एकूण जमा रक्कम सुमारे ₹३,५६,८३० होईल. यातील सर्वात उत्तम बाब म्हणजे यात कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीचा अजिबात धोका नाही, कारण सरकार तुमच्या संपूर्ण गुंतवणुकीची हमी देते.

पाच वर्षांच्या कालावधीत मोठी आर्थिक पुंजी

पोस्ट ऑफिसची ‘RD हा मध्यमवर्गीय कुटुंबे, लहान व्यवसायिक आणि आपल्या मुलांचे शिक्षण, विवाह किंवा इतर महत्त्वाच्या उद्दिष्टांसाठी पैसे साठवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींकरिता एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. दरमहा लहान रकमा जमा करून, तुम्ही पाच वर्षांच्या कालावधीत एक मोठी आर्थिक पुंजी उभारू शकता. नियमित बचतीद्वारे तुमची स्वप्ने सत्यात उतरवण्याचा एक साधा आणि सुरक्षित मार्ग ही योजना उपलब्ध करून देते.

आजच्या काळात, कुठेही पैसे गुंतवून जोखीम पत्करण्यापेक्षा, एखाद्या सुरक्षित सरकारी योजनेत गुंतवणूक करणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. ज्या व्यक्तींना आपल्या लहान-सहान बचतीद्वारे भविष्यासाठी एक मोठा निधी उभारायचा आहे, त्यांच्यासाठी पोस्ट ऑफिसची ही योजना एक उत्कृष्ट पर्याय ठरते. जर तुम्ही दरमहा नियमितपणे ₹५,००० ची बचत केली, तर येणाऱ्या काळात तुमच्या अत्यावश्यक खर्चांसाठी ही रक्कम एक मोठा आधार ठरू शकते.

Published On: May 13, 2026 | 04:41 PM

May 17, 2026 | 01:48 PM
May 17, 2026 | 01:43 PM
May 17, 2026 | 01:37 PM
May 17, 2026 | 01:35 PM
May 17, 2026 | 01:30 PM
May 17, 2026 | 01:26 PM
May 17, 2026 | 01:23 PM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
