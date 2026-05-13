Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद

Trump China Visit : ट्रम्प १३ मे १५ मे चीनच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. या दौऱ्याचा उद्देश अमेरिका-चीनमधील व्यापार तणाव दूर करणे आहे. परंतु यापूर्वीच चीनने काही मुद्द्यांवर चर्चेस नकार दिला आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 05:25 PM
  • ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा स्पष्ट इशारा
  • तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेस ठाम नकार
  • जाणून घ्या
Trump China Visit News in Marathi : वॉशिंग्टन/बीजिंग : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) १३ मे ते १५ मे चीनच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. या दौऱ्याच ट्रम्प चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांची भेट घेणार आहेत.सध्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या दौऱ्यामुळे पश्चिम आशियाच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरातील समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात अमेरिका-चीन व्यापार, इराण, तैवान यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. मात्र, चीनने आक्रमक भूमिका घेत अमेरिकेसमोर रेड लाईन आखली आहे. यातील काही विषयांवर चर्चा होणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा ड्रॅगनने दिला आहे.

चीनचा अमेरिकेला स्पष्ट इशारा

अमेरिकेतील चीनच्या दूतावासाने सोशल मीडियावर अधिकृत पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये संदेश दिला आहे की, अमेरिकेला द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची इच्छा असले, तर इतर मुद्द्यांपासून लांब रहावे. यामध्ये

  • तैवानचा प्रश्न : चीन (China) तैवानला आपला अविभाज्य भाग मानतो आणि या मुद्द्यावर कोणत्याही बाह्य शक्तीचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही असे चीनने म्हटले आहे.
  • लोकशाही आणि मानवाधिकार : याशिवाय चीनच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीवर किंवा मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर कोणतीही टीका, चर्चा मान्य नाही.
  • राजकीय व्यवस्था : चीनच्या कम्युनिस्ट राजवट आणि त्याच्या कार्यपद्धतीवर घाला घालण्याचा प्रयत्वन केल्यास संबंध बिघडू शकता, असे दूतावासाने म्हटले आहे.
  • विकासाचा अधिकार : याशिवाय चीनच्या तांत्रिक किंवा आर्थिक प्रगतीला रोखण्यासाठी अमेरिकेने कोणतेही पाऊल उचलल्या चीन सहन करणार नाही. हा चीनच्या सार्वभौमत्त्वावर हल्ला मानला जाईल.

ट्रम्प यांचा अजेंडा

दुसरीकडे ट्रम्प यांनी चीनशी व्यापारी संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. चिनी बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली व्हावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे ट्रम्प त्यांच्या शिष्टमंडळात अमेरिकेच्या दिग्गज उद्योगपती एलॉन मस्क, टिम कुक, जेन्सेन हुआंद, लरी फिंक आणि स्टीफन स्वार्जमॅन यांसारख्या अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, चीनने अमेरिकेसाठी आपल्या बाजारपेठा खुला केल्या तर याचा दोन्ही देशांना चांगला फायदा होऊ शकतो.

इराण संकटाचे सावट

ट्रम्प यांचा हा दौरा अमेरिका (America) इराण संघर्षादरम्यान होत आहे. यावरही चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु इराणच्या मुद्द्यावर कोणाच्याही मदतीची गरज नसल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर दौऱ्यापूर्वी त्यांनी इराणला योग्य निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आहे, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे म्हटले आहे.

सध्या हा दौरा जागतिक राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ही भेट जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी की तणाव आणखी वाढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 13, 2026 | 05:23 PM

