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पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! PFRDA ने आणला ‘पेन्शन सहायक’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म; जाणून घ्या कसं काम करतो?

Updated On: Jun 23, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी NPS नियामक PFRDAने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. पेन्शनधारकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी PFRDA ने 'पेन्शन सहायक' नावाचा एक अत्याधुनिक AI Chatbot लाँच केला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

PFRDA Pension Sahayak: निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हणजेच NPS नियामक पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने एक अत्यंक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेन्शनधारकांसाठी सोयीचं व्हावं यासाठी ‘PFRDA पेन्शन सहाय्यक’ नावाचे एक AI-आधारित तक्रार निवारण व्यासपीठ सुरू केलं आहे. हे पूर्वीच्या केंद्रीय तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीची CGMS च्या जागी येत आहे. पेन्शनधारकांना तक्रारी नोंदवणे, त्यांच्या स्थितीचा मागोवा घेणे आणि वेळेवर निराकरण मिळवणे सोपे करणे, हा याचा उद्देश आहे. नेमकं कसं काम करतं हे व्यासपीठ समजून घेऊयात.

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व्यासपीठ पेन्शन-संबंधित विविध सेवा वैशिष्ट्ये एकाच डिजिटल प्रणालीमध्ये एकत्र आणते. हे पोर्टल वेब, मोबाईल आणि व्हॉट्सॲप-आधारित सेवांना एकीकृत करेल. ही नवीन तक्रार निवारण प्रणाली २२ भाषांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना यापैकी कोणत्याही भाषेत बोलून व्हॉइस कमांडद्वारे तक्रारी नोंदवता येतील.

‘पेन्शन सहाय्यक’ची ५ प्रमुख वैशिष्ट्ये

आता तक्रार दाखल करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा कायमस्वरूपी सेवानिवृत्ती खाते क्रमांक (PRAN) किंवा पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. तुम्ही फक्त तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि ओटीपी वापरून त्वरित लॉगिन करू शकता.

1 जर एकाच मोबाईल नंबरशी अनेक PRAN जोडलेले असतील, तर लॉगिन केल्यावर सर्व खाती एकाच स्क्रीनवर दिसतील. अटल पेन्शन योजनेचे जे सदस्य आपला PRAN विसरले आहेत, ते देखील याच्या माध्यमातून आपला नंबर सहजपणे शोधू शकतात.

2 ‘भाषिनी’ AI इंटिग्रेशनच्या मदतीने, हे पोर्टल २२ भारतीय भाषांना सपोर्ट करते. तुम्ही तुमच्या स्थानिक भाषेत बोलून तुमची तक्रार नोंदवू शकता. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला त्याच भाषेत प्रतिसाद मिळेल आणि तो ऑडिओ स्वरूपातही मिळू शकेल.

3 जर तुमच्या तक्रारीचे विहित वेळेत निराकरण झाले नाही, तर सिस्टम ती आपोआप वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठवेल.

4 जर तुम्ही सुरुवातीच्या निराकरणाने समाधानी नसाल, तर तुम्ही फक्त एका क्लिकने हे प्रकरण लोकपाल किंवा NPS ट्रस्टकडे हस्तांतरित करू शकता. तुम्ही निराकरणाच्या गुणवत्तेला रेटिंग देखील देऊ शकता.

जुन्या प्रणालीपेक्षा किती वेगळं?

जुनी प्रणाली बरीच पारंपरिक होती, ज्यासाठी वापरकर्त्यांना पेन्शन प्रणालीचे तांत्रिक ज्ञान असणे आवश्यक होते. नवीन “पेन्शन सहाय्यक” ही एक पूर्णपणे वापरकर्ता-अनुकूल, एआय-शक्तीवर चालणारी आणि आधुनिक प्रणाली आहे, जी आवाजाद्वारे कार्य करते. येथे, तुम्हाला फक्त तुमची समस्या समजावून सांगायची आहे आणि बाकीचे काम प्रणाली सांभाळेल.

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Web Title: Pfrda launches pension sahayak ai chatbot for nps complaints see details

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Published On: Jun 23, 2026 | 03:20 PM

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