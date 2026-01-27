Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026 News: कर सवलत की दरवाढ? १ फेब्रुवारीला फुटणार अर्थसंकल्पाचे गुपित, सामान्य जनतेला काय मिळणार?

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा विवरणपत्र आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार किती पैसे कमवेल आणि ते कोणत्या क्षेत्रात खर्च करेल याची रूपरेषा त्यात दिली जाते.

Jan 27, 2026
  • १ फेब्रुवारी २०२६ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात
  • मागील अर्थसंकल्पात, सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा
  • आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याने बहुतेक घोषणा १ एप्रिलपासून अंमलात येतात.
Budget 2026 LIVE Updates: येत्या १ फेब्रुवारी २०२६ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल. मागील अर्थसंकल्पात, सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला होता. आता, शेतकरी, व्यापारी, करदाते आणि तरुण हे सर्वजण अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काय आहे याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.
निर्मला सीतारमण देशाचे उत्पन्न आणि खर्च, कर बदल आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची घोषणा करतील. दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही सामान्य लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की: अर्थसंकल्पाचे नियम सादर झाल्यानंतर लगेचच अंमलात येतात का, की त्यासाठी वाट पहावी लागते?

India EU FTA Impact: मुक्त व्यापार करार मंजूर होताच लक्झरी कार स्वस्त होतील का?

अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा विवरणपत्र आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार किती पैसे कमवेल आणि ते कोणत्या क्षेत्रात खर्च करेल याची रूपरेषा त्यात दिली जाते. या अर्थसंकल्पात कर, अनुदाने, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांशी संबंधित निर्णय घेतले जातात. संविधानाच्या कलम ११२ अंतर्गत, दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करणे अनिवार्य आहे.

अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे नियम अंमलात आले आहेत असे म्हणायचे का?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नाही. अर्थसंकल्प सादर करणे आणि अर्थसंकल्प नियमांची अंमलबजावणी करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो, परंतु नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याने बहुतेक घोषणा १ एप्रिलपासून अंमलात येतात.

कर नियम कधी लागू होतात?

कर स्लॅबमध्ये बदल, सूट, वजावट किंवा अधिभार यासारखे आयकर बदल सहसा १ एप्रिल रोजी अंमलात येतात. याचा अर्थ असा की २०२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली कोणतीही कर सवलत किंवा नवीन कर नियम २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येतील. काही प्रकरणांमध्ये, सरकार काही नियम तात्काळ अंमलात आणेल.   उत्पादन शुल्क किंवा सीमाशुल्कातील बदल कधीकधी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी किंवा पुढील दिवशी अंमलात आणले जातात.

Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित

२०२६ च्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती

बजेट कुठे आणि कसे लाईव्ह पहायचे?

जर तुम्हाला बजेट लाईव्ह पहायचे असेल, तर तुम्ही ते संसद टीव्ही आणि दूरदर्शन, संसद टीव्हीवर युट्यूब, डीडी आणि पीआयबी चॅनेलवर पाहू शकता. Jansatta.com तुम्हाला प्रत्येक मोठ्या घोषणेबद्दल अद्ययावत अपडेट्स देखील प्रदान करेल.

बजेट अधिवेशनाचा कालावधी  ?

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी २०२६ ते २ एप्रिल २०२६ पर्यंत चालेल.

आर्थिक सर्वेक्षण कधी प्रसिद्ध होईल?

२०२६-२७ चा आर्थिक सर्वेक्षण अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी २९ जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला जाईल. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन ते सादर करतील.

 

Jan 27, 2026

