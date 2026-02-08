Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Pnb Has Discontinued Free Lounge Access On Rupay Platinum Debit Cards For Its Customers

PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

जर तुमच्याकडे पंजाब नॅशनल बँकेचे रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक PNBने अलीकडेच त्यांच्या रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्डसाठी लाउंज अॅक्सेस बंद केला आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 06:13 PM
PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

Follow Us:
Follow Us:
  • PNB ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी
  • रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्डवरील मोफत लाउंज बंद 
  • PNB रुपे डेबिट कार्डवर नियम कडक लागू 
 

PNB New Debit Card Rules: जर तुमच्याकडे पंजाब नॅशनल बँकेचे रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ने अलीकडेच त्यांच्या रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्डसाठी लाउंज अॅक्सेस प्रोग्राममध्ये सुधारणा केली आहे. बँकेच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पंजाब नॅशनल बँकेच्या रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड ग्राहकांना आता मोफत देशांतर्गत विमानतळ लाउंज अॅक्सेस मिळणार नाही. हा लाभ १ एप्रिल २०२६ पासून बंद केला जाईल. म्हणजेच आता तुमचा खर्च कितीही असो, फक्त तुमचे कार्ड दाखवून विमानतळ लाउंज अॅक्सेस आता शक्य होणार नाही. पीएनबी म्हणते की रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड ग्राहकांसाठी, किमान खर्चाच्या आधारावर घरगुती लाउंज अॅक्सेस उपलब्ध असेल.

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएनबीची वेबसाइटवर पीएनबी रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्डवर देण्यात येणारे सर्व मोफत लाउंज अॅक्सेस फायदे १ एप्रिल २०२६ पासून बंद केले जातील. तसेच, ही माहिती ग्राहकांसाठी माहिती आवश्यक आहे. तथापि, बँकेने हा लाभ पूर्णपणे बंद केलेला नाही; त्याऐवजी, त्याने तो खर्चाशी जोडला आहे. पीएनबीने १५ एप्रिल २०२६ पासून, देशांतर्गत विमानतळ लाउंज प्रवेश फक्त तेव्हाच उपलब्ध असेल जेव्हा कार्डधारकाने मागील तिमाहीत किमान रक्कम खर्च केली असेल, म्हणजेच लाउंज प्रवेश आता किमान खर्चासह उपलब्ध असेल.

मोफत विमानतळ लाउंज प्रवेश मिळविण्यासाठी, मागील तिमाहीत किमान ५,००० खर्च करणे आवश्यक आहे. पीएनबीच्या या नवीन नियमाचा थेट परिणाम पीएनबी रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड धारकांवर होईल ज्यांनी पूर्वी खर्च न करता मोफत लाउंज प्रवेशाचा आनंद घेतला होता.

Adani Group Vidarbha Investment: विदर्भाचा होणार औद्योगिक कायापालट! अदानी समूहाचा ७० हजार कोटींच्या मेगा ‘प्लॅन’

विमानतळ लाउंज प्रवेश ही विमानतळांवर प्रदान केलेली एक सुविधा आहे जिथे तुम्ही वेळ घालवू शकता. तुम्ही मोफत मासिके वाचू शकता, जेवणाचा आनंद घेऊ शकता आणि मोफत वाय-फाय वापरू शकता. लाउंज प्रवेश तुम्हाला विमानतळावर आराम आणि आराम करण्यास अनुमती देतो. जर तुम्ही लवकर पोहोचलात किंवा कनेक्टिंग फ्लाइट्स दरम्यान बराच वेळ वाट पाहत असाल तर विमानतळ लाउंज प्रवेश विशेषतः उपयुक्त आहे.

Web Title: Pnb has discontinued free lounge access on rupay platinum debit cards for its customers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 06:13 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

Feb 08, 2026 | 06:13 PM
Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Feb 08, 2026 | 06:10 PM
IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

Feb 08, 2026 | 06:06 PM
“जर १.२५ कोटी हिंदूंनी लढण्याचा निर्णय घेतला तर…”, RSS प्रमुख Mohan Bhagwat यांचे बांगलादेशवर मोठे विधान

“जर १.२५ कोटी हिंदूंनी लढण्याचा निर्णय घेतला तर…”, RSS प्रमुख Mohan Bhagwat यांचे बांगलादेशवर मोठे विधान

Feb 08, 2026 | 05:40 PM
RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

Feb 08, 2026 | 05:32 PM
दिल्लीत जुन्या वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तयारी? सरकारच्या नवीन योजनेमुळे वाढवली चिंता

दिल्लीत जुन्या वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तयारी? सरकारच्या नवीन योजनेमुळे वाढवली चिंता

Feb 08, 2026 | 05:21 PM
Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार

Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार

Feb 08, 2026 | 05:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM