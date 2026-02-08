PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

PNB New Debit Card Rules: जर तुमच्याकडे पंजाब नॅशनल बँकेचे रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ने अलीकडेच त्यांच्या रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्डसाठी लाउंज अॅक्सेस प्रोग्राममध्ये सुधारणा केली आहे. बँकेच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पंजाब नॅशनल बँकेच्या रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड ग्राहकांना आता मोफत देशांतर्गत विमानतळ लाउंज अॅक्सेस मिळणार नाही. हा लाभ १ एप्रिल २०२६ पासून बंद केला जाईल. म्हणजेच आता तुमचा खर्च कितीही असो, फक्त तुमचे कार्ड दाखवून विमानतळ लाउंज अॅक्सेस आता शक्य होणार नाही. पीएनबी म्हणते की रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड ग्राहकांसाठी, किमान खर्चाच्या आधारावर घरगुती लाउंज अॅक्सेस उपलब्ध असेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएनबीची वेबसाइटवर पीएनबी रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्डवर देण्यात येणारे सर्व मोफत लाउंज अॅक्सेस फायदे १ एप्रिल २०२६ पासून बंद केले जातील. तसेच, ही माहिती ग्राहकांसाठी माहिती आवश्यक आहे. तथापि, बँकेने हा लाभ पूर्णपणे बंद केलेला नाही; त्याऐवजी, त्याने तो खर्चाशी जोडला आहे. पीएनबीने १५ एप्रिल २०२६ पासून, देशांतर्गत विमानतळ लाउंज प्रवेश फक्त तेव्हाच उपलब्ध असेल जेव्हा कार्डधारकाने मागील तिमाहीत किमान रक्कम खर्च केली असेल, म्हणजेच लाउंज प्रवेश आता किमान खर्चासह उपलब्ध असेल.
मोफत विमानतळ लाउंज प्रवेश मिळविण्यासाठी, मागील तिमाहीत किमान ५,००० खर्च करणे आवश्यक आहे. पीएनबीच्या या नवीन नियमाचा थेट परिणाम पीएनबी रुपे प्लॅटिनम डेबिट कार्ड धारकांवर होईल ज्यांनी पूर्वी खर्च न करता मोफत लाउंज प्रवेशाचा आनंद घेतला होता.
विमानतळ लाउंज प्रवेश ही विमानतळांवर प्रदान केलेली एक सुविधा आहे जिथे तुम्ही वेळ घालवू शकता. तुम्ही मोफत मासिके वाचू शकता, जेवणाचा आनंद घेऊ शकता आणि मोफत वाय-फाय वापरू शकता. लाउंज प्रवेश तुम्हाला विमानतळावर आराम आणि आराम करण्यास अनुमती देतो. जर तुम्ही लवकर पोहोचलात किंवा कनेक्टिंग फ्लाइट्स दरम्यान बराच वेळ वाट पाहत असाल तर विमानतळ लाउंज प्रवेश विशेषतः उपयुक्त आहे.