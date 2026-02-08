Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

२०२६ टी-२० वर्ल्ड कपमधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामन्याबाबत ICC ने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला आपली भूमिका बदलावी लागणार असून काय आहे हे नेमके अपडेट?

Updated On: Feb 08, 2026 | 06:06 PM
IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! (Photo Credit- X)

  • IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट!
  • ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?
  • जाणून घ्या काय आहे ते…
IND vs PAK T20 World Cup 2026: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार होते. नियोजित वेळापत्रकानुसार तयारी पूर्ण झाली होती. तथापि, १ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला. तथापि, एका नवीन अपडेटनुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होण्याची शक्यता आहे.

IND vs PAK सामन्याबाबत एक प्रमुख अपडेट

रविवार, ८ फेब्रुवारी रोजी लाहोर येथे आयसीसी, पीसीबी आणि बीसीबीची बैठक सुरू झाली. मिळालेल्या वृत्तानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घ्यावे की आयसीसीचे दोन प्रतिनिधी, इम्रान ख्वाजा आणि मुबाशिर उस्मानी रविवारी सकाळी लाहोरमध्ये पोहोचले.

NZ vs AFG : Mitchell Santner च्या सेनेने केला पहिला विजय नावावर! अफगाणिस्तानचा 5 विकेट्सने केला पराभव

यापूर्वी, पाकिस्तानने बांगलादेशला पाठिंबा देण्यासाठी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने विश्वचषकासाठी भारतात जाण्यास नकार दिला होता आणि आयसीसीला त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळण्यास सांगितले होते. परंतु आयसीसीने बांगलादेशची विनंती नाकारली आणि त्याऐवजी स्कॉटलंडचा समावेश केला.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानेही एक पत्र लिहिले

या घटनेनंतर, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानेही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला एक पत्र लिहिले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की भारत-पाकिस्तान सामना न झाल्यास एसएलसीचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल आणि कार्यक्रम आणि स्पर्धा दोन्हीची प्रतिमा खराब होईल. श्रीलंका भारतासोबत टी-२० विश्वचषक २०२६ चे सह-यजमानपद भूषवत आहे. भारत आणि पाकिस्तानने ७ फेब्रुवारी रोजी टी-२० विश्वचषकात आपल्या मोहिमांना सुरुवात केली. भारताने अमेरिकेचा पराभव केला, तर पाकिस्तानने नेदरलँड्सचा पराभव केला.

IND vs USA : नाणेफेक सोडून कर्णधार सूर्या अचानक गेला कुठे? हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने होत आहे Viral

