IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

रविवार, ८ फेब्रुवारी रोजी लाहोर येथे आयसीसी, पीसीबी आणि बीसीबीची बैठक सुरू झाली. मिळालेल्या वृत्तानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घ्यावे की आयसीसीचे दोन प्रतिनिधी, इम्रान ख्वाजा आणि मुबाशिर उस्मानी रविवारी सकाळी लाहोरमध्ये पोहोचले.
“Meetings are underway, and there is a 99% chance the India–Pakistan match will take place on February 15,” sources in the Pakistan Cricket Board told IANS. pic.twitter.com/361ZDEozVH — IANS (@ians_india) February 8, 2026
यापूर्वी, पाकिस्तानने बांगलादेशला पाठिंबा देण्यासाठी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने विश्वचषकासाठी भारतात जाण्यास नकार दिला होता आणि आयसीसीला त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळण्यास सांगितले होते. परंतु आयसीसीने बांगलादेशची विनंती नाकारली आणि त्याऐवजी स्कॉटलंडचा समावेश केला.
या घटनेनंतर, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानेही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला एक पत्र लिहिले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की भारत-पाकिस्तान सामना न झाल्यास एसएलसीचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल आणि कार्यक्रम आणि स्पर्धा दोन्हीची प्रतिमा खराब होईल. श्रीलंका भारतासोबत टी-२० विश्वचषक २०२६ चे सह-यजमानपद भूषवत आहे. भारत आणि पाकिस्तानने ७ फेब्रुवारी रोजी टी-२० विश्वचषकात आपल्या मोहिमांना सुरुवात केली. भारताने अमेरिकेचा पराभव केला, तर पाकिस्तानने नेदरलँड्सचा पराभव केला.
